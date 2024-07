¿Cuáles son los "próximos pasos"?

Has tenido una reunión productiva y has hecho progresos significativos, pero ¿qué pasa ahora? Los pasos siguientes son importantes. Si no los sigues de forma productiva, es poco probable que aproveches el impulso de la reunión.

Lo primero que hay que hacer después de una reunión es enviar un resumen. En él debe resumirse todo lo que se ha hablado y quién tiene tareas específicas que asumir. Deja claro qué hay que hacer y qué esperas de vuelta. Si es necesario, fija un plazo y comprueba periódicamente que todo marcha según lo previsto.

También debes actualizar los rastreadores que utilices para asegurarte de que todo el mundo está de acuerdo, tanto si han asistido a la reunión como si no. Es posible que los altos ejecutivos quieran tener una visión rápida de lo que está ocurriendo en tu equipo, por lo que los rastreadores actualizados (como JIRA o Asana) pueden ayudarles a hacerlo fácilmente.

¿Qué es una reunión de "próximos pasos"?

Cuando trabajas en un proyecto de larga duración o incluso en las tareas trimestrales habituales, las reuniones de control son cruciales para mantener el rumbo. Tras una reunión productiva y un poco de impulso en el bolsillo, debes planificar la siguiente sesión.

Empieza por encontrar una hora que funcione para las personas que necesitas allí. La herramienta Encuesta de grupo de Doodle es una forma estupenda de sondear rápidamente a un gran número de personas para encontrar el mejor momento para reunirse.

Cuando tengas algo reservado, ponte en contacto con las personas que tenían tareas pendientes después de la última reunión. Averigua si han completado lo que tenían que hacer, si tienen algún bloqueo y, en general, ponte al día sobre su situación. A partir de ahí, puedes crear tu agenda y enviarla por correo electrónico a todos los asistentes con suficiente antelación a la reunión.

También es una buena idea pedir a los asistentes su opinión antes de volver a reunirse. Averigua qué les gustó de tu formato y qué no. Adapta tu planificación para sacar el máximo partido a la reunión.

Cómo programar su reunión de próximos pasos

Las reuniones periódicas de control pueden ayudar mucho a hacer avanzar un proyecto, pero encontrar tiempo con todos tus compañeros es todo un reto. Doodle te lo pone fácil.

Con Encuesta en grupo puedes incluir tu próxima sesión en la agenda de todos minutos antes incluso de salir de la sala de reuniones. Sólo tienes que seleccionar un intervalo de horas en las que estás libre y enviárselo a las personas que necesites. Ellos decidirán qué les viene bien y tú tendrás una hora para reunirte.

Si quieres llevar la programación aún más lejos, Doodle Professional te permite deshacerte de los anuncios, establecer fechas límite y enviar recordatorios para cuando quedes.

Reunirse en línea también es fácil con Doodle. Puedes añadir tu herramienta de videoconferencia favorita y sus enlaces se añadirán automáticamente a las invitaciones que envíes. Ideal ahora que muchos de nosotros trabajamos a distancia o de forma híbrida.

Doodle te facilita reunirte regularmente y planificar tus próximos pasos. Se acabó el ping pong de correos electrónicos, más tiempo libre para las cosas importantes. Pruébalo gratis hoy mismo.