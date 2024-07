Quais são os próximos passos de uma reunião?

Quais são os "próximos passos"?

Você teve uma reunião produtiva e fez progressos significativos, mas o que acontece agora? Os próximos passos que você der são importantes. Sem segui-los produtivamente, é improvável que você aproveite o ímpeto que tem de sua grande reunião.

A primeira coisa que você deve fazer após uma reunião é sempre enviar uma recapitulação. Isto deve resumir tudo o que foi discutido e quem tem tarefas específicas a assumir. Seja claro sobre quais são as coisas a serem feitas e o que você está esperando de volta. Se necessário, estabeleça um prazo e verifique regularmente para ter certeza de que tudo está indo como planejado.

Você também deve procurar atualizar quaisquer rastreadores que usar para ter certeza de que todos estão na mesma página - estejam eles na reunião ou não. Os executivos seniores podem querer ter uma rápida visão geral do que está acontecendo em sua equipe, para que rastreadores atualizados (como JIRA ou Asana) possam ajudá-los a fazer isso facilmente.

O que é uma reunião do "próximo passo"?

Quando você está trabalhando em um projeto mais longo ou mesmo apenas em tarefas trimestrais regulares, os check-ins são cruciais para se manter no caminho certo. Após uma reunião produtiva e um pouco de impulso no bolso de trás, você deve planejar sua próxima sessão.

Comece encontrando um tempo que funcione para as pessoas que você precisa lá.

Uma vez que você tenha algo reservado, procure as pessoas que tinham tarefas para completar após sua última reunião. Descubra se elas completaram o que precisavam fazer, se têm algum bloqueador e, em geral, obtenha uma atualização sobre onde estão. A partir daqui, você pode criar sua agenda e enviá-la por e-mail a todos com bastante antecedência da reunião.

Também é uma boa idéia pedir feedback às pessoas antes de se reunirem novamente. Descubra o que as pessoas gostaram e o que não gostaram em seu formato. Ajuste seu planejamento para que você aproveite ao máximo a sua reunião.

Como agendar sua reunião dos próximos passos

Os check-ins regulares podem realmente ajudar a levar um projeto adiante, mas encontrar tempo com todos os seus colegas é um desafio. Doodle facilita a tarefa.

Com check-ins regulares você pode obter sua próxima sessão na ata do diário de todos antes mesmo de sair da sala de reunião. Basta selecionar uma série de vezes que você está livre e enviá-la para as pessoas que você precisa. Elas decidirão o que funciona para elas e você terá um tempo para se encontrar.

Se você quiser levar a programação ainda mais longe, Doodle Professional permite que você se livre de anúncios, estabeleça prazos e envie lembretes para quando você estiver se reunindo.

A reunião on-line também é fácil com a Doodle. Você pode adicionar sua ferramenta favorita de videoconferência e seus links serão automaticamente adicionados a qualquer convite que você enviar. Ideal com tantos de nós trabalhando remotamente ou de forma híbrida.

Doodle facilita o seu encontro regular e o planejamento de seus próximos passos. Não mais ping pong por e-mail, apenas mais tempo livre para as coisas importantes. Experimente-o gratuitamente hoje.