Przyspiesz proces ustalania terminów spotkań z kandydatami bez ciągłej wymiany wiadomości

Pozyskiwanie najlepszych talentów jest wystarczająco trudne, nawet bez konieczności brnięcia w niekończących się łańcuchach e-maili i zaproszeń do kalendarza. Jeśli kiedykolwiek próbowałeś koordynować rozmowy kwalifikacyjne z udziałem menedżera ds. rekrutacji, rekrutera i wielu kandydatów, wiesz, jak szybko cała sytuacja przeradza się w koszmar związany z ustalaniem terminów. Nic dziwnego, że prawie dwie trzecie kandydatów przyznaje, że rezygnuje z aplikacji, ponieważ proces ten po prostu trwa zbyt długo.

Planowanie nie musi być aż tak skomplikowane. Dzięki odpowiednim narzędziom możesz uniknąć niekończących się dyskusji i skupić się na tym, co naprawdę ważne: nawiązywaniu kontaktów z właściwymi osobami.

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Dlaczego szybkość ma znaczenie w procesie rekrutacji

Niezapełnione stanowisko kosztuje firmę średnio 420 dolarów dziennie w postaci utraconej wydajności. A wysokiej klasy kandydaci nie pozostają długo na rynku — najlepsi z nich są zazwyczaj zatrudniani w ciągu 10 dni. Powolne ustalanie terminów rozmów kwalifikacyjnych jest nie tylko frustrujące, ale i kosztowne.

Eliminując opóźnienia w procesie rekrutacyjnym, rekruterzy mogą zwiększyć swoje szanse na pozyskanie najlepszych kandydatów, zanim zrobią to konkurenci. Właśnie w tym pomagają inteligentne funkcje planowania, takie jak Group Polls i tu wkraczają współprowadzący.

Skorzystaj z funkcji „Group Poll”, aby zsynchronizować wiele kalendarzy

Gdy w rozmowie kwalifikacyjnej musi wziąć udział kilka osób — na przykład komisja złożona z menedżerów ds. rekrutacji lub kierowników z różnych działów — znalezienie jednego wolnego terminu może wydawać się niemożliwe. Zamiast żonglować kalendarzami w Outlooku czy Google, skorzystaj z Group Polls aby zaproponować kilka opcji.

Oto jak to działa:

Utwórz ankietę z zestawem możliwych terminów.

Prześlij ten link wszystkim zainteresowanym.

Każdy uczestnik zaznacza, kiedy jest dostępny.

Już za kilka minut zobaczysz, gdzie terminy się pokrywają, i będziesz mógł ustalić termin, który najbardziej wszystkim odpowiada.

Koniec z niekończącą się wymianą e-maili i przypadkowymi podwójnymi rezerwacjami.

Ciekawostka: W branżach takich jak branża technologiczna i doradztwo, rozmowy kwalifikacyjne w grupie stanowią obecnie normę w przypadku ponad 60% stanowisk na szczeblu średnim i wyższym. Group Poll pozwala zaoszczędzić wiele godzin poświęconych na koordynację w takich sytuacjach o wysokiej stawce.

Współpraca z serwisem Booking Page sprawia, że ustalanie terminów spotkań z kandydatami przebiega bezproblemowo

Group Poll świetnie sprawdzają się przy koordynacji działań wewnątrz firmy, ale co z ustalaniem terminów z kandydatami? Właśnie w tym przypadku Booking Page występują — a dzięki współprowadzeniu zyskują jeszcze większą siłę oddziaływania.

Oto jak to wygląda w praktyce:

Booking Page jest prowadzona wspólnie przez rekrutera i kierownika liniowego.

Wyświetlają one z góry określone przedziały czasowe, w których obie osoby są dostępne.

Link jest udostępniany kandydatom.

Kandydaci wybierają dogodny dla siebie termin — zgodnie z zasadą „kto pierwszy, ten lepszy”.

Proces rezerwacji przebiega płynnie: kandydaci od razu widzą dostępne terminy, wybierają ten, który im odpowiada, i natychmiast otrzymują potwierdzenie. Tymczasem obaj gospodarze są na bieżąco, otrzymują powiadomienia i mogą wspólnie dostosowywać swoją dostępność.

Niezależnie od tego, czy chodzi o rozmowy kwalifikacyjne w formacie 1:1, czy wieloetapowe procesy rekrutacyjne, Booking Pages z funkcją współprowadzenia eliminują utrudnienia związane z oczekiwaniem, aż jedna osoba dopasuje terminy w kalendarzach.

Włącz planowanie terminów do procesu rekrutacyjnego

Kandydaci oceniają firmy nie tylko na podstawie ofert pracy. Samo postępowanie rekrutacyjne pozostawia trwałe wrażenie. Płynny i elastyczny harmonogram świadczy o szacunku dla ich czasu i wskazuje, że Twoja organizacja jest dobrze zorganizowana.

Rozważmy te dwie podróże:

W jednym z przypadków kandydaci czekają trzy dni, aż rekruter potwierdzi swoją dostępność po tym, jak w e-mailu zaproponowali mu terminy spotkań.

W drugim przypadku otrzymują link do Booking Page, wybierają termin i od razu widzą go w swoim kalendarzu.

Zgadnij, które z nich robi na nich największe wrażenie?

Praktyczne wskazówki, jak przyspieszyć pracę

Zapewnij wybór, a nie chaos: Ogranicz liczbę opcji w ankietach lub na Booking Pages do 4–6 realistycznych terminów. Zbyt duża liczba opcji przytłacza uczestników.

Ustal terminy: Zachęcaj do szybkiego udzielania odpowiedzi, zamykając ankiety lub ograniczając terminy rezerwacji.

Skorzystaj z integracji: Połącz się bezpośrednio z kalendarzami, aby uniknąć podwójnych rezerwacji.

Mądrze łącz narzędzia: Group Poll dla wewnętrznych komisji rekrutacyjnych, Booking Page na rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami oraz wspólne prowadzenie procesu, aby zapewnić spójność działań zespołów rekrutacyjnych.

Promuj swoją Booking Page tam, gdzie już znajdują się kandydaci: Udostępnij to na LinkedIn, portalach z ofertami pracy, w intranecie, na Slacku, w podpisach e-mailowych lub na swojej stronie internetowej, aby kandydaci mogli umówić się na spotkanie bezpośrednio, bez konieczności czekania na wymianę wiadomości.

Wykorzystaj czas jako swoją przewagę konkurencyjną

Rekrutacja to wyścig z czasem. Im szybciej uda Ci się zaplanować rozmowy kwalifikacyjne, tym większe masz szanse na pozyskanie najlepszych kandydatów przed konkurencją. Wykorzystując Group Poll do koordynacji działań wewnątrz firmy oraz Booking Page z funkcją współorganizacji spotkań, które umożliwiają kandydatom samodzielne planowanie terminów, wyeliminujesz chaos związany z korespondencją e-mailową i zapewnisz płynniejszy oraz szybszy proces rekrutacji.

Skończ z ciągłym wahaniem się, zatrudniaj szybciej i zadbaj o zadowolenie zarówno kandydatów, jak i rekruterów.