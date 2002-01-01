Accélérer la planification des candidats sans les allers-retours

Recruter les meilleurs talents est déjà assez difficile sans se noyer dans d'interminables chaînes d'e-mails et d'invitations à l'agenda. Si vous avez déjà essayé d'organiser des entretiens entre un responsable du recrutement, un recruteur et plusieurs candidats, vous savez à quel point les choses tournent rapidement au cauchemar. Il n'est pas étonnant que près de deux tiers des candidats admettent avoir abandonné leur candidature parce que le processus était tout simplement trop long.

La planification n'a pas à être aussi compliquée. Avec les bons outils, vous pouvez éviter les allers-retours et vous concentrer sur ce qui compte vraiment : entrer en contact avec les bonnes personnes.

Pourquoi la rapidité est importante dans le recrutement

Un poste vacant coûte en moyenne 420 euros par jour à une entreprise en termes de perte de productivité. Et les candidats de qualité ne restent pas longtemps sur le marché, les meilleurs étant généralement pris dans les 10 jours. Une planification lente n'est pas seulement frustrante, elle est aussi coûteuse.

En éliminant les retards dans le processus d'entretien, les recruteurs peuvent augmenter leurs chances d'obtenir les meilleurs talents avant la concurrence. C'est là qu'interviennent les fonctions de planification intelligente telles que les sondages de groupe et le co-hébergement.

Utilisez les sondages de groupe pour aligner plusieurs calendriers

Lorsque plusieurs parties prenantes doivent assister à un entretien - par exemple un panel de responsables du recrutement ou de responsables de plusieurs services - il peut sembler impossible de trouver un seul créneau libre. Au lieu de jongler avec les calendriers Outlook ou Google, utilisez les sondages de groupe pour proposer plusieurs options.

Voici comment procéder :

Créez un sondage avec une série d'horaires possibles.

Partagez le lien avec toutes les personnes concernées.

Chaque participant indique quand il est disponible.

En quelques minutes, vous verrez les chevauchements et pourrez fixer le meilleur moment pour tous.

Fini le ping-pong d'e-mails ou les doubles réservations accidentelles.

Fait amusant : dans des secteurs comme la technologie et le conseil, les entretiens en panel sont désormais la norme pour plus de 60 % des postes de niveau intermédiaire ou supérieur. Les sondages de groupe permettent d'économiser des heures de coordination dans ces scénarios à fort enjeu.

L'hébergement conjoint avec Booking Pages permet de planifier les candidats de manière transparente.

Les sondages de groupe sont parfaits pour l'alignement interne, mais qu'en est-il de la planification avec les candidats ? C'est là que les pages de réservation entrent en jeu - et le co-hébergement les rend encore plus puissantes.

Voici comment cela fonctionne en pratique :

Un recruteur et un supérieur hiérarchique co-organisent une page de réservation.

Ils affichent des créneaux horaires prédéfinis lorsqu'ils sont tous deux disponibles.

Le lien est partagé avec les candidats.

Les candidats choisissent le moment qui leur convient le mieux - selon le principe du premier arrivé, premier servi.

L'expérience des candidats est fluide : ils voient instantanément les horaires disponibles, choisissent ce qui leur convient et reçoivent une confirmation immédiate. Pendant ce temps, les deux hôtes restent synchronisés, reçoivent des mises à jour et peuvent ajuster leurs disponibilités ensemble.

Qu'il s'agisse d'entretiens individuels ou de flux d'embauche en plusieurs étapes, les pages de réservation avec co-hébergement éliminent le goulot d'étranglement que constitue l'attente d'une personne pour gérer les calendriers.

Intégrez la planification à votre expérience candidat

Les candidats jugent les entreprises sur d'autres critères que les offres d'emploi. Le processus de candidature lui-même laisse une impression durable. Un planning souple et flexible montre que vous respectez leur temps et que votre entreprise est bien organisée.

Considérez ces deux parcours :

Dans l'un, les candidats attendent trois jours qu'un recruteur confirme leur disponibilité après avoir envoyé par courrier électronique des propositions d'horaires.

Dans l'autre, ils reçoivent un lien vers une page de réservation, sélectionnent un créneau et le voient immédiatement apparaître dans leur calendrier.

Devinez laquelle les impressionne ?

Conseils pratiques pour accélérer les choses

Proposez un choix, pas un chaos : Limitez les sondages ou les pages de réservation à 4-6 créneaux réalistes. Trop d'options submergent les participants.

Fixez des délais : Encouragez les réponses rapides en fermant les sondages ou en limitant les fenêtres de réservation.

Utilisez les intégrations : Connectez-vous directement aux calendriers pour éviter les doubles réservations.

Combinez intelligemment les outils : Regroupez les sondages pour les panels internes, les pages de réservation pour les entretiens avec les candidats, le co-hébergement pour que les équipes de recrutement restent alignées.

Faites la promotion de votre page de réservation là où les candidats se trouvent déjà: Partagez-la sur LinkedIn, les portails d'emploi, l'intranet de votre entreprise, Slack, les signatures d'e-mail ou votre site web afin que les candidats puissent réserver directement sans attendre les allers-retours.

Faites du temps votre avantage concurrentiel

Le recrutement est une course contre la montre. Plus vous pouvez planifier rapidement les entretiens, plus vous avez de chances d'obtenir les meilleurs talents avant vos concurrents. En exploitant les sondages de groupe pour l'alignement interne et les pages de réservation avec co-hébergement pour la planification face aux candidats, vous éliminerez le chaos des e-mails et créerez une expérience d'embauche plus fluide et plus rapide.

Réduisez les allers-retours, embauchez plus rapidement et rendez les candidats et les recruteurs heureux.