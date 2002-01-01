Accelera la programmazione dei candidati senza dover fare avanti e indietro

Reclutare i migliori talenti è già abbastanza difficile senza dover annegare in infinite catene di e-mail e inviti sul calendario. Se hai mai provato a mettere in fila i colloqui di un responsabile delle assunzioni, di un selezionatore e di più candidati, sai quanto rapidamente le cose si trasformino in un incubo di programmazione. Non c'è da stupirsi se quasi due terzi dei candidati ammettono di aver abbandonato la candidatura perché il processo richiedeva troppo tempo.

La pianificazione non deve essere così complicata. Con gli strumenti giusti, puoi eliminare il tira e molla e concentrarti su ciò che conta davvero: entrare in contatto con le persone giuste.

Perché la velocità è importante nel reclutamento

Una posizione non occupata costa a un'azienda in media 420 euro al giorno in termini di perdita di produttività. Inoltre, i candidati di alta qualità non rimangono a lungo sul mercato: i migliori vengono solitamente accaparrati entro 10 giorni. Una programmazione lenta non è solo frustrante, ma anche costosa.

Eliminando i ritardi nel processo di colloquio, i selezionatori possono aumentare le possibilità di assicurarsi i migliori talenti prima della concorrenza. È qui che entrano in gioco funzioni di programmazione intelligenti come i sondaggi di gruppo e il co-hosting.

Usa i sondaggi di gruppo per allineare più calendari

Quando diversi interlocutori devono partecipare a un colloquio (ad esempio un gruppo di responsabili delle assunzioni o leader di diversi dipartimenti), cercare di trovare un unico posto libero può sembrare impossibile. Invece di destreggiarti tra i calendari di Outlook o Google, usa i sondaggi di gruppo per proporre più opzioni.

Ecco come funziona:

Crea un sondaggio con una serie di orari possibili.

Condividi il link con tutti i partecipanti.

Ogni partecipante segna quando è disponibile.

In pochi minuti vedrai la sovrapposizione e potrai fissare l'orario migliore per tutti.

Niente più ping-pong di e-mail o doppie prenotazioni accidentali.

Curiosità: in settori come quello tecnologico e della consulenza, i colloqui di gruppo sono ormai la norma per oltre il 60% dei ruoli medio-senior. I sondaggi di gruppo permettono di risparmiare ore di coordinamento in questi scenari ad alto rischio.

Il co-hosting con Booking Pages consente di programmare i candidati senza problemi

I sondaggi di gruppo sono ottimi per l'allineamento interno, ma che dire della programmazione con i candidati? È qui che entrano in gioco le Pagine di Prenotazione, e il co-hosting le rende ancora più potenti.

Ecco come funziona in pratica:

Un selezionatore e un manager di linea ospitano insieme una pagina di prenotazione.

Mostrano fasce orarie predefinite in cui entrambi sono disponibili.

Il link viene condiviso con i candidati.

I candidati scelgono l'orario che preferiscono, in base al principio "primo arrivato, primo servito".

L'esperienza del candidato è fluida: vede immediatamente gli orari disponibili, sceglie quello che fa per lui e riceve una conferma immediata. Nel frattempo, entrambi gli host rimangono sincronizzati, ricevono aggiornamenti e possono modificare la disponibilità insieme.

Che si tratti di colloqui 1:1 o di flussi di assunzione in più fasi, le Booking Pages con il co-hosting eliminano il collo di bottiglia dell'attesa di una persona che si occupa dei calendari.

Rendi la programmazione parte integrante dell'esperienza del candidato

I candidati giudicano le aziende non solo in base alle offerte di lavoro. Il processo stesso di candidatura lascia un'impressione duratura. Una programmazione agevole e flessibile dimostra il rispetto per il loro tempo e segnala che la tua organizzazione è ben organizzata.

Considera questi due viaggi:

In uno, i candidati aspettano tre giorni prima che un selezionatore confermi la loro disponibilità dopo aver inviato un'e-mail con gli orari proposti.

Nell'altro, invece, ricevono un link alla pagina di prenotazione, selezionano uno slot e lo vedono immediatamente nel loro calendario.

Indovina quale dei due casi li lascia impressionati?

Consigli pratici per accelerare i tempi

Offri scelta, non caos: Limita i sondaggi o le pagine di prenotazione a 4-6 slot realistici. Troppe opzioni sovraccaricano i partecipanti.

Stabilisci delle scadenze: Incoraggia le risposte rapide chiudendo i sondaggi o limitando le finestre di prenotazione.

Usa le integrazioni: Collegati direttamente ai calendari per evitare doppie prenotazioni.

Combina gli strumenti in modo intelligente: Sondaggi di gruppo per i panel interni, Pagine di prenotazione per i colloqui con i candidati, co-hosting per mantenere allineati i team di assunzione.

Promuovi la tua pagina di prenotazione dove i candidati sono già presenti: Condividila su LinkedIn, sui portali di lavoro, sulla tua intranet, su Slack, sulle firme delle e-mail o sul tuo sito web, in modo che i candidati possano prenotarsi direttamente senza dover aspettare un'ulteriore risposta.

Trasforma il tempo in un vantaggio competitivo

Il recruiting è una corsa contro il tempo. Quanto più velocemente riesci a fissare i colloqui, tanto più avrai la possibilità di assicurarti i migliori talenti prima dei tuoi concorrenti. Sfruttando i sondaggi di gruppo per l'allineamento interno e le pagine di prenotazione con co-hosting per la programmazione dei candidati, eliminerai il caos delle e-mail e creerai un'esperienza di assunzione più fluida e veloce.

Riduci il tira e molla, assumi più velocemente e fai felici sia i candidati che i reclutatori.