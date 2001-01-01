Un investor advisory per startup è un incontro strutturato in cui il fondatore di una startup in fase di avviamento riunisce gli investitori-consiglieri per allinearsi sulla strategia, rivedere le metriche di trazione e fare delle presentazioni. Riunire cinque consulenti in una stanza virtuale è la parte più difficile. Il sondaggio di gruppo di Doodle supporta fino a 1.000 partecipanti con rilevamento automatico del fuso orario, in modo che ogni consulente veda gli slot dei candidati nella propria ora locale e il fondatore salti completamente il foglio di calcolo.

🎯 Perché la pianificazione della consulenza agli investitori delle startup si rompe rapidamente

Per un fondatore di SaaS in fase di avviamento, ogni ciclo di consulenza inizia allo stesso modo: un thread di risposta a tutti con cinque persone tra San Francisco, Londra e Singapore. Qualcuno è sempre in viaggio. Qualcun altro ha un conflitto con il consiglio di amministrazione. Il fondatore finisce per incrociare manualmente i calendari, riproporre gli orari e perdere da tre a cinque giorni per questioni logistiche che non hanno nulla a che fare con l'agenda vera e propria.

Il problema è strutturale. I partecipanti alle consulenze per gli investitori delle startup sono persone con un alto livello di agenzia e di domanda, che non compilano un sondaggio Doodle se devono indovinare il fuso orario a cui si riferiva il fondatore. Semplicemente non risponderanno, prolungando così la discussione. Il costo del coordinamento si aggrava quando il fondatore si occupa anche di una raccolta di fondi, del lancio di un prodotto o di un'assunzione.

C'è anche un costo minore. Ogni giorno in cui il comitato consultivo di investitori per startup non viene programmato è un giorno in cui il fondatore non riceve le calde presentazioni, il feedback di preparazione alla due diligence o il test di pressione sul mercato che rendono un comitato consultivo degno di nota. L'attrito nella programmazione ritarda direttamente lo slancio strategico di un'azienda SaaS in fase di avviamento.

🛠 Come il sondaggio di gruppo di Doodle risolve questo problema per i fondatori

La soluzione è un singolo sondaggio di gruppo in cui il fondatore della SaaS in fase di avviamento propone una rosa di orari candidati e ogni consulente vota la disponibilità in meno di due minuti. Il rilevamento automatico del fuso orario di Doodle converte automaticamente ogni slot nell'ora locale di ciascun partecipante, in modo che il consulente di Londra veda le 9:00 GMT e quello di San Francisco l'1:00 PST, senza che il fondatore effettui alcuna conversione manuale.

Il sondaggio di gruppo di Doodle tiene traccia dell'RSVP in tempo reale e dello stato del quorum di tutti i partecipanti, in modo che il fondatore possa vedere a colpo d'occhio se quattro consiglieri su cinque sono d'accordo su uno slot prima ancora che il quinto abbia aperto il link. Nel momento in cui la maggioranza converge, la funzione di ricerca dell'ora fa emergere lo slot vincente e l'invito al calendario può essere inviato immediatamente, integrato con Google Calendar, Microsoft Outlook o Apple Calendar, a seconda della configurazione di ciascun consulente.

Per la riunione vera e propria, la sessione di consulenza per gli investitori di startup si collega attraverso la piattaforma video che il gruppo preferisce. Doodle si integra con Google Meet, Zoom, Webex e Microsoft Teams, in modo che il collegamento video sia incorporato nell'invito del calendario fin dall'inizio e nessuno debba cercare un codice di accesso la mattina della chiamata. I promemoria via e-mail vengono inviati automaticamente, in modo da responsabilizzare i consulenti senza che il fondatore debba inviare un richiamo manuale.

Il sondaggio di gruppo di Doodle supporta anche le descrizioni AI delle riunioni (disponibili con Premium), in modo che il fondatore possa generare un riepilogo nitido dell'ordine del giorno che finisca nel blocco del calendario di ogni consulente, segnalando che questo consulente per gli investitori di startup è preparato e vale il loro tempo.

⚙️ Impostazione operativa per un fondatore di SaaS in fase di avviamento

Una volta che il fondatore ha un account Doodle, il flusso di lavoro per una consulenza sugli investitori di una startup richiede circa dieci minuti per essere configurato. Si inizia creando un sondaggio di gruppo e proponendo quattro o sei slot di candidati distribuiti su un periodo di due settimane. La scelta di fasce orarie che vanno dal martedì al giovedì mattina, ora del Pacifico, tende a creare una sovrapposizione utile per i consulenti europei e dell'Asia-Pacifico, che è il fuso orario più comune per un gruppo di consulenza SaaS in fase di avvio.

Impostare la durata del sondaggio in base al tipo di riunione. Una consulenza trimestrale permanente con gli investitori di startup dura in genere dai 60 ai 90 minuti. Un check-in tattico mirato su una specifica pietra miliare (la chiusura di una raccolta fondi, un nuovo contratto aziendale, un pivot) può durare dai 30 ai 45 minuti. La funzione Buffer Time di Doodle consente al fondatore di riempire il blocco del calendario su entrambi i lati, evitando che i calendari dei consulenti vengano strappati da chiamate consecutive.

Condividete il link del sondaggio di gruppo direttamente nel thread di e-mail o nel messaggio Slack che il fondatore sta già utilizzando con il gruppo consultivo. Nessun consulente deve navigare in una nuova piattaforma per votare: fa clic sul link, vede gli orari locali e seleziona gli slot disponibili. Il monitoraggio in tempo reale del quorum di Doodle mostra al fondatore quale slot sta vincendo in tempo reale, quindi non c'è bisogno di aspettare tutte e cinque le risposte prima di agire.

Per le sessioni ricorrenti di consulenza per gli investitori di startup, la funzione di eventi ricorrenti significa che il fondatore imposta la cadenza una volta (mensile, trimestrale) e Doodle ripropone il sondaggio in base al calendario, eliminando completamente la tassa di coordinamento ricorrente.

Modelli di sondaggio di gruppo pronti all'uso per la consulenza agli investitori di startup

Utilizzate uno dei modelli seguenti per lanciare un sondaggio di gruppo per questo scenario con un solo clic. Il titolo e la durata sono precompilati dal link. Copiare la descrizione di ogni scheda e incollarla nel campo descrizione della pagina del Doodle dopo l'apertura del link.

Quarterly strategy review Pre-filled Group Poll, 90 min Start this poll

📋 Copiate questa descrizione, quindi incollatela nella pagina del Doodle dopo aver cliccato sul link:

Questa è la nostra sessione di consulenza agli investitori per le startup del terzo trimestre. Parleremo delle metriche di trazione, della pipeline e delle due principali scommesse strategiche per il prossimo trimestre. Votate per le fasce orarie a voi più congeniali, in modo da poter fissare un orario per tutti e tre i fusi orari.

Fundraise readiness check-in Pre-filled Group Poll, 60 min Start this poll

📋 Copiate questa descrizione, quindi incollatela nella pagina del Doodle dopo aver cliccato sul link:

Ci stiamo preparando per l'aumento di capitale della nostra Serie A e vogliamo che i nostri consulenti ci diano il loro contributo per quanto riguarda il posizionamento della piattaforma, l'inquadramento della valutazione e l'elenco degli investitori target. Questa telefonata di consulenza per investitori di startup ha una durata di 60 minuti. Si prega di selezionare gli slot disponibili in modo da poter trovare un orario prima dell'inizio della preparazione del roadshow.

New advisor onboarding call Pre-filled Group Poll, 30 min Start this poll

📋 Copiate questa descrizione, quindi incollatela nella pagina del Doodle dopo aver cliccato sul link:

Stiamo dando il benvenuto a un nuovo membro del gruppo consultivo degli investitori di startup e vogliamo fare una breve telefonata introduttiva con l'intero consiglio. Si tratta di una sessione di 30 minuti incentrata sulla definizione del contesto e sulle presentazioni. Votate per gli slot che vanno bene e confermeremo una volta raggiunto il quorum.

Revisione del pivot Go-to-market (60 min):Avvia questo sondaggio Stiamo riconsiderando la nostra strategia ICP e di canale dopo i recenti dati di abbandono e vogliamo un contributo strutturato da parte di un consulente prima di impegnare le risorse. Questa sessione di consulenza per investitori di startup ha una durata di 60 minuti. Si prega di votare la propria disponibilità in modo da potersi allineare rapidamente.

Retrospettiva annuale del comitato consultivo (90 min):Avvia questo sondaggio Questa è la nostra retrospettiva annuale sulla consulenza agli investitori di startup. Rivedremo le tappe fondamentali dell'anno, valuteremo l'impegno dei consulenti e stabiliremo le priorità per i prossimi 12 mesi. La sessione dura 90 minuti. Si prega di selezionare tutti gli slot che funzionano in modo da trovare la migliore sovrapposizione tra i gruppi.

✅ Cosa supporta Doodle per la consulenza agli investitori delle startup

Capacità Scarabocchio Note Sondaggio di gruppo multi-consulente (fino a 1.000 partecipanti) 🟩 Caratteristica fondamentale per il coordinamento della consulenza agli investitori delle startup Rilevamento automatico del fuso orario 🟩 Ogni consulente vede le fasce orarie nella propria ora locale Sincronizzazione del calendario (Google Calendar, Outlook, Apple Calendar) 🟩 L'invito viene inviato nel momento in cui viene raggiunto il quorum Integrazioni video (Google Meet, Zoom, Webex, Microsoft Teams) 🟩 Link al video incorporato nell'invito Descrizioni delle riunioni AI ⚠️ Disponibile con Premium Sondaggi di gruppo ospitati in comune 🔜 Sulla tabella di marcia; attualmente un organizzatore per sondaggio.

❓ Domande frequenti

D: Tutti e cinque i consiglieri devono avere un account Doodle per votare nel sondaggio di gruppo? R: I consulenti non hanno bisogno di un proprio account Doodle per rispondere a un sondaggio di gruppo. Il fondatore che crea il sondaggio di consulenza sugli investitori di startup ha bisogno di un account Doodle. I partecipanti ricevono un link e possono votare senza registrarsi.

D: Come funziona il rilevamento automatico del fuso orario quando i consulenti si trovano a San Francisco, Londra e Singapore? R: Quando ogni consulente apre il link del sondaggio di gruppo, Doodle rileva il fuso orario locale del suo dispositivo e visualizza automaticamente ogni slot candidato in quel fuso orario. Il fondatore del SaaS in fase di avviamento propone gli slot nel proprio fuso orario e Doodle gestisce ogni conversione, in modo che nessun consulente veda un offset UTC ambiguo.

D: Un fondatore di SaaS in fase di avviamento può utilizzarlo per chiamate di consulenza mensili ricorrenti, non solo per sessioni una tantum? R: Sì. La funzione di eventi ricorrenti di Doodle consente al fondatore di impostare una volta una cadenza e di rieseguire automaticamente il sondaggio di gruppo in base a quel calendario. In questo modo si eliminano le spese di coordinamento che altrimenti si ripeterebbero ogni mese per la serie di consulenze agli investitori della startup.

D: Quale piattaforma video utilizzerà la riunione consultiva per gli investitori delle startup? R: Doodle si integra con Google Meet, Zoom, Webex e Microsoft Teams. Il fondatore seleziona la piattaforma preferita al momento della creazione del sondaggio e il link al video viene incluso in ogni invito al calendario che viene inviato una volta confermato uno slot.

👉 Siete pronti a semplificare la consulenza agli investitori per le startup?

Utilizzate i modelli qui sopra per lanciare il vostro primo sondaggio di gruppo in meno di dieci minuti. Scegliete lo scenario che corrisponde alla vostra prossima sessione di consulenza per investitori di startup, fate clic sul link, incollate la descrizione, aggiungete gli slot per i candidati e condividetelo con i vostri consulenti. Non dovrete più inviare e-mail per una settimana, non dovrete più fare calcoli manuali sul fuso orario e non dovrete più inseguire cinque persone singolarmente.

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