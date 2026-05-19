El asesoramiento a inversores de startups es una reunión estructurada en la que el fundador de una empresa en fase semilla reúne a inversores-asesores para alinear la estrategia, revisar las métricas de tracción y hacer presentaciones. Lo difícil es reunir a cinco asesores en una sala virtual. La encuesta de grupo de Doodle admite hasta 1.000 participantes con detección automática de zona horaria, de modo que cada asesor ve los huecos de candidatos en su hora local y el fundador se salta la hoja de cálculo por completo.

🎯 Por qué la programación de asesoramiento a inversores de startups se rompe rápido

Para un fundador de SaaS en fase inicial, cada ciclo de asesoramiento comienza de la misma manera: un hilo de respuestas con cinco personas repartidas entre San Francisco, Londres y Singapur. Alguien siempre está de viaje. Alguien más tiene un conflicto en el consejo. El fundador acaba cruzando calendarios manualmente, volviendo a proponer horarios y dedicando de tres a cinco días a cuestiones logísticas que no tienen nada que ver con la agenda real.

El dolor es estructural. Los participantes en el asesoramiento a inversores de startups son personas muy solicitadas que no rellenarán una encuesta Doodle si tienen que adivinar a qué zona horaria se refería el fundador. Sencillamente, no responderán, lo que alarga la conversación. El coste de coordinación se agrava cuando el fundador está gestionando al mismo tiempo un sprint de recaudación de fondos, el lanzamiento de un producto o una campaña de contratación.

También hay un coste indirecto. Cada día que el consejo asesor de inversores de una startup no está programado es un día que el fundador no recibe las cálidas presentaciones, la información preparatoria para la diligencia debida o las pruebas de presión de salida al mercado que hacen que merezca la pena tener un consejo asesor. Las fricciones en la programación retrasan directamente el impulso estratégico de una empresa SaaS en fase inicial.

🛠 Cómo la encuesta de grupo de Doodle resuelve esto para los fundadores

La solución es una única encuesta de grupo en la que el fundador de la fase inicial de SaaS propone una lista de horas candidatas y cada asesor vota la disponibilidad en menos de dos minutos. La detección automática de zonas horarias de Doodle convierte automáticamente cada franja horaria a la hora local de cada participante, de modo que el asesor de Londres ve las 9:00 AM GMT y el asesor de San Francisco ve la 1:00 AM PST sin que el fundador tenga que hacer ninguna conversión manual.

La encuesta de grupo de Doodle realiza un seguimiento en tiempo real de la confirmación de asistencia y del quórum de todos los encuestados, de modo que el fundador puede ver de un vistazo si cuatro de los cinco asesores han acordado una franja horaria antes incluso de que el quinto haya abierto el enlace. En el momento en que la mayoría converge, la función de encontrar la hora muestra el hueco ganador y la invitación del calendario puede enviarse inmediatamente, integrada con Google Calendar, Microsoft Outlook o Apple Calendar, dependiendo de la configuración de cada asesor.

Para la reunión en sí, la sesión de asesoramiento a inversores de startups se conecta a través de la plataforma de vídeo que prefiera el grupo. Doodle se integra con Google Meet, Zoom, Webex y Microsoft Teams, por lo que el enlace de vídeo está integrado en la invitación del calendario desde el principio y nadie tiene que buscar un código de acceso telefónico la mañana de la llamada. Los recordatorios por correo electrónico se envían automáticamente, lo que permite a los asesores rendir cuentas sin que el fundador tenga que enviar un aviso manual.

Doodle's Group Poll también es compatible con descripciones de reuniones AI (disponible con Premium), por lo que el fundador puede generar un resumen de la agenda nítida que aterriza en el bloque de calendario de cada asesor, señalando que este asesoramiento de inversores de inicio está preparado y vale la pena su tiempo.

⚙️ Configuración operativa para un fundador de SaaS en fase inicial

Una vez que el fundador tiene una cuenta en Doodle, el flujo de trabajo para un asesoramiento a inversores de startups tarda unos diez minutos en configurarse. Empieza creando una encuesta de grupo y proponiendo de cuatro a seis franjas horarias repartidas en dos semanas. Elegir franjas horarias que abarquen de martes a jueves por la mañana, hora del Pacífico, tiende a capturar un solapamiento útil para los asesores europeos y de Asia-Pacífico, que es la zona horaria más común para un grupo de asesoramiento SaaS en fase inicial.

Ajusta la duración del sondeo al tipo de reunión. Una reunión trimestral de asesoramiento a inversores suele durar entre 60 y 90 minutos. Una reunión táctica centrada en un hito específico (un cierre de recaudación de fondos, un nuevo contrato de empresa, un pivote) puede durar de 30 a 45 minutos. La función de tiempos intermedios de Doodle permite al fundador rellenar el bloque de calendario por ambos lados, lo que evita que los calendarios de los asesores se vean recortados por llamadas consecutivas.

Comparta el enlace de la encuesta de grupo directamente en el hilo de correo electrónico o mensaje de Slack que el fundador ya está utilizando con el grupo asesor. Ningún asesor necesita navegar por una nueva plataforma para votar; hacen clic en el enlace, ven sus horarios locales y seleccionan las franjas horarias disponibles. El seguimiento de quórum en directo de Doodle muestra al fundador qué ranura está ganando en tiempo real, por lo que no hay necesidad de esperar a que las cinco respuestas antes de actuar.

Para las sesiones recurrentes de asesoramiento a inversores de startups, la función de eventos auto-recurrentes significa que el fundador establece la cadencia una vez (mensual, trimestral) y Doodle vuelve a ejecutar la encuesta en la fecha prevista, eliminando por completo el impuesto de coordinación recurrente.

Plantillas de encuestas de grupo listas para usar para asesorar a inversores de startups

Utilice cualquiera de las plantillas siguientes para lanzar una encuesta de grupo para este escenario con un solo clic. El título y la duración se rellenan previamente en el enlace. Copie la descripción de cada tarjeta y péguela en el campo de descripción de la página Doodle una vez abierto el enlace.

Quarterly strategy review Pre-filled Group Poll, 90 min Start this poll

📋 Copia esta descripción y pégala en la página del garabato después de hacer clic en el enlace:

Esta es nuestra sesión de asesoramiento a inversores de startups del tercer trimestre. Cubriremos métricas de tracción, pipeline y las dos principales apuestas estratégicas para el próximo trimestre. Por favor, vota por las franjas horarias que más te convengan para que podamos fijar una hora en las tres zonas horarias.

Fundraise readiness check-in Pre-filled Group Poll, 60 min Start this poll

📋 Copia esta descripción y pégala en la página del garabato después de hacer clic en el enlace:

Nos estamos preparando para nuestro aumento de la Serie A y queremos la opinión de un asesor sobre el posicionamiento de la cubierta, el marco de valoración y las listas de inversores objetivo. Esta llamada de asesoramiento a inversores de startups dura 60 minutos. Por favor, seleccione sus espacios disponibles para que podamos encontrar un tiempo antes de que comience la preparación roadshow.

New advisor onboarding call Pre-filled Group Poll, 30 min Start this poll

📋 Copia esta descripción y pégala en la página del garabato después de hacer clic en el enlace:

Damos la bienvenida a un nuevo miembro del grupo asesor de inversores de startups y queremos hacer una breve llamada introductoria con toda la junta. Se trata de una sesión de 30 minutos centrada en establecer el contexto y hacer presentaciones. Vota por las franjas horarias que te vengan bien y confirmaremos una vez que se alcance el quórum.

Revisión del pivote de salida al mercado (60 min):Iniciar esta encuesta Estamos reconsiderando nuestro ICP y la estrategia de canal después de los datos recientes de rotación y queremos la opinión de un asesor estructurado antes de comprometer recursos. Esta sesión de asesoramiento a inversores en startups dura 60 minutos. Por favor, vota tu disponibilidad para que podamos alinearnos rápidamente.

Retrospectiva anual de la Junta Consultiva (90 min):Iniciar esta encuesta Esta es nuestra retrospectiva anual de asesoramiento a inversores de startups. Repasaremos los hitos del año, evaluaremos el compromiso de los asesores y estableceremos prioridades para los próximos 12 meses. La sesión dura 90 minutos. Por favor, seleccione todas las franjas horarias que funcionen para que podamos encontrar el mejor solapamiento en todo el grupo.

✅ Qué admite Doodle para asesorar a inversores de startups

Capacidad Garabato Notas Encuesta de grupo multiasesor (hasta 1.000 participantes) 🟩 Función esencial para la coordinación del asesoramiento a inversores de startups Detección automática de la zona horaria 🟩 Cada asesor ve las franjas horarias en su hora local Sincronización de calendarios (Google Calendar, Outlook, Apple Calendar) 🟩 La invitación se envía en cuanto se alcanza el quórum Integraciones de vídeo (Google Meet, Zoom, Webex, Microsoft Teams) 🟩 Enlace de vídeo incrustado en la invitación Descripciones de las reuniones de AI ⚠️ Disponible con Premium Encuestas de grupo coorganizadas 🔜 En la hoja de ruta; actualmente un organizador por encuesta

❓ Preguntas frecuentes

P: ¿Necesitan los cinco asesores una cuenta Doodle para votar en la encuesta de grupo? R: Los asesores no necesitan su propia cuenta Doodle para responder a una encuesta de grupo. El fundador que crea la encuesta sí necesita una cuenta Doodle. Los participantes reciben un enlace y pueden votar sin registrarse.

P: ¿Cómo funciona la detección automática de zonas horarias cuando los asesores están en San Francisco, Londres y Singapur? R: Cuando cada asesor abre el enlace de la encuesta de grupo, Doodle detecta la zona horaria local de su dispositivo y muestra automáticamente todas las franjas horarias candidatas en esa zona horaria. El fundador de la fase semilla de SaaS propone franjas horarias en su propia zona horaria y Doodle se encarga de cada conversión, por lo que ningún asesor ve un desfase UTC ambiguo.

P: ¿Puede un fundador de SaaS en fase inicial utilizar esto para llamadas de asesoramiento mensuales recurrentes, no sólo para sesiones puntuales? R: Sí. La función de eventos auto-recurrentes de Doodle permite al fundador establecer una cadencia una vez y automáticamente volver a ejecutar la encuesta de grupo en ese horario. Esto elimina la sobrecarga de coordinación que de otro modo se repetiría cada mes para la serie de asesoramiento a inversores de startups.

P: ¿Qué plataforma de vídeo se utilizará en la reunión de asesoramiento a inversores de startups? R: Doodle se integra con Google Meet, Zoom, Webex y Microsoft Teams. El fundador selecciona la plataforma preferida al crear el sondeo, y el enlace de vídeo se incluye en todas las invitaciones de calendario que se envían una vez confirmado un hueco.

👉 ¿Listo para simplificar el asesoramiento a inversores de tu startup?

Utilice las plantillas anteriores para lanzar su primera encuesta de grupo en menos de diez minutos. Elija el escenario que se ajuste a su próxima sesión de asesoramiento a inversores de startups, haga clic en el enlace, pegue la descripción, añada los espacios para los candidatos y compártalo con sus asesores. Se acabaron los hilos de correos electrónicos de una semana de duración, los cálculos manuales de zonas horarias y la persecución individual de cinco personas.

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