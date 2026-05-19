Eine Startup-Investorenberatung ist ein strukturiertes Treffen, bei dem ein Gründer in der Startphase Investoren-Berater zusammenbringt, um die Strategie abzustimmen, Traktionskennzahlen zu überprüfen und sich vorzustellen. Fünf Berater in einen virtuellen Raum zu bekommen, ist der eigentlich schwierige Teil. Doodle's Group Poll unterstützt bis zu 1.000 Teilnehmer mit automatischer Zeitzonenerkennung, so dass jeder Berater die Kandidaten in seiner Ortszeit sieht und der Gründer das Spreadsheet komplett überspringt.

🎯 Warum der Zeitplan für die Beratung von Startup-Investoren schnell scheitert

Für einen SaaS-Gründer in der Startphase beginnt jeder Beratungszyklus auf die gleiche Weise: ein Reply-All-Thread mit fünf Personen in San Francisco, London und Singapur. Irgendjemand ist immer auf Reisen. Jemand anderes hat einen Konflikt mit dem Vorstand. Am Ende vergleicht der Gründer manuell die Kalender, schlägt die Zeiten neu vor und verbringt drei bis fünf Tage mit der Logistik, die nichts mit der eigentlichen Agenda zu tun hat.

Der Schmerz ist strukturell bedingt. Die Teilnehmer an der Beratung von Startup-Investoren sind Leute, die viel zu tun haben und die keine Doodle-Umfrage ausfüllen werden, wenn sie raten müssen, welche Zeitzone der Gründer meinte. Sie werden einfach nicht antworten, wodurch sich das Thema noch weiter in die Länge zieht. Der Koordinationsaufwand wird noch größer, wenn der Gründer zur gleichen Zeit einen Fundraising-Sprint, eine Produkteinführung oder einen Einstellungsschub durchführt.

Es gibt auch weiche Kosten. Jeder Tag, an dem die Beratung durch einen Startup-Investor nicht eingeplant ist, ist ein Tag, an dem der Gründer keine herzlichen Einführungen, kein Feedback zur Vorbereitung der Due Diligence und keinen Drucktest für die Markteinführung erhält, die einen Beirat so wertvoll machen. Terminkollisionen verzögern direkt die strategische Dynamik eines SaaS-Unternehmens in der Startphase.

🛠 Wie Doodle's Gruppenumfrage dies für Gründer löst

Die Lösung ist eine einzige Gruppenabstimmung, bei der der SaaS-Gründer in der Startphase eine kurze Liste von möglichen Terminen vorschlägt und jeder Berater in weniger als zwei Minuten über die Verfügbarkeit abstimmt. Die automatische Zeitzonenerkennung von Doodle wandelt jeden Termin automatisch in die Ortszeit der Teilnehmer um, so dass der Berater in London 9:00 Uhr GMT und der Berater in San Francisco 1:00 Uhr PST sieht, ohne dass der Gründer eine manuelle Umrechnung vornehmen muss.

Die Gruppenumfrage von Doodle verfolgt live den RSVP- und Quorum-Status aller Teilnehmer, so dass der Gründer auf einen Blick sehen kann, ob vier von fünf Beratern einem Termin zugestimmt haben, bevor der fünfte den Link geöffnet hat. In dem Moment, in dem eine Mehrheit zustande kommt, zeigt die Funktion "Zeit finden" den besten Termin an, und die Kalendereinladung kann sofort verschickt werden, integriert in Google Calendar, Microsoft Outlook oder Apple Calendar, je nach den Einstellungen des jeweiligen Beraters.

Für die eigentliche Sitzung wird die Startup-Investorenberatung über die von der Gruppe bevorzugte Videoplattform verbunden. Doodle lässt sich mit Google Meet, Zoom, Webex und Microsoft Teams integrieren, so dass der Videolink von Anfang an in die Kalendereinladung eingebettet ist und niemand am Morgen der Sitzung einen Einwahlcode eingeben muss. E-Mail-Erinnerungen werden automatisch verschickt, so dass die Berater in der Verantwortung bleiben, ohne dass der Gründer einen manuellen Anstoß geben muss.

Doodle's Group Poll unterstützt auch KI-Beschreibungen für Meetings (verfügbar mit Premium), so dass der Gründer eine knackige Agenda-Zusammenfassung erstellen kann, die im Kalenderblock jedes Beraters landet und signalisiert, dass diese Startup-Investorenberatung vorbereitet ist und ihre Zeit wert ist.

⚙️ Operativer Aufbau für einen SaaS-Gründer in der Startphase

Sobald der Gründer über ein Doodle-Konto verfügt, ist der Arbeitsablauf für die Beratung eines Startup-Investors in etwa zehn Minuten eingerichtet. Beginnen Sie mit der Erstellung einer Gruppenumfrage und schlagen Sie vier bis sechs Termine vor, die über ein zweiwöchiges Zeitfenster verteilt sind. Die Wahl von Zeitfenstern, die sich von Dienstag bis Donnerstag vormittags pazifischer Zeit erstrecken, führt zu einer brauchbaren Überschneidung für europäische und asiatisch-pazifische Berater, was die häufigste Zeitzonenverteilung für eine SaaS-Beratungsgruppe in der Startphase ist.

Legen Sie die Dauer der Umfrage entsprechend der Art der Besprechung fest. Eine ständige vierteljährliche Beratung für Startup-Investoren dauert in der Regel 60 bis 90 Minuten. Eine gezielte taktische Besprechung zu einem bestimmten Meilenstein (Abschluss eines Fundraisings, ein neuer Unternehmensvertrag, ein Pivot) kann 30 bis 45 Minuten dauern. Die Doodle-Funktion für Pufferzeiten ermöglicht es dem Gründer, den Kalenderblock auf beiden Seiten aufzufüllen, wodurch verhindert wird, dass die Kalender der Berater durch aufeinanderfolgende Anrufe überfüllt werden.

Geben Sie den Link zur Gruppenumfrage direkt in dem E-Mail-Thread oder der Slack-Nachricht weiter, die der Gründer bereits für die Beratergruppe verwendet. Kein Berater muss sich auf eine neue Plattform begeben, um abzustimmen. Er klickt auf den Link, sieht seine lokale Zeit und wählt die verfügbaren Slots aus. Doodles Live-Quorum-Tracking zeigt dem Gründer in Echtzeit, welcher Slot gewinnt, so dass er nicht auf alle fünf Antworten warten muss, bevor er handelt.

Für wiederkehrende Beratungen von Startup-Investoren bedeutet die Funktion der automatisch wiederkehrenden Ereignisse, dass der Gründer die Kadenz einmal festlegt (monatlich, vierteljährlich) und Doodle die Umfrage planmäßig wiederholt, wodurch die Steuer für die wiederkehrende Koordination vollständig entfällt.

Gebrauchsfertige Vorlagen für Gruppenumfragen zur Beratung von Startup-Investoren

Verwenden Sie eine der unten stehenden Vorlagen, um eine Gruppenumfrage für dieses Szenario mit einem einzigen Klick zu starten. Der Titel und die Dauer werden durch den Link vorausgefüllt. Kopieren Sie die Beschreibung von jeder Karte und fügen Sie sie in das Beschreibungsfeld auf der Doodle-Seite ein, nachdem der Link geöffnet wurde.

Quarterly strategy review Pre-filled Group Poll, 90 min Start this poll

📋 Kopieren Sie diese Beschreibung und fügen Sie sie nach dem Anklicken des Links auf der Doodle-Seite ein:

Dies ist unsere Beratungssitzung für Startup-Investoren im dritten Quartal. Wir werden Traktionsmetriken, die Pipeline und die zwei wichtigsten strategischen Wetten für das nächste Quartal besprechen. Bitte stimmen Sie für die Zeitfenster, die Ihnen passen, damit wir eine Zeit für alle drei Zeitzonen festlegen können.

Fundraise readiness check-in Pre-filled Group Poll, 60 min Start this poll

📋 Kopieren Sie diese Beschreibung und fügen Sie sie nach dem Anklicken des Links auf der Doodle-Seite ein:

Wir bereiten uns auf unsere Kapitalerhöhung der Serie A vor und möchten von unseren Beratern Input zur Positionierung des Decks, zur Bewertung und zur Liste der Zielinvestoren erhalten. Dieses Beratungsgespräch für Startup-Investoren dauert 60 Minuten. Bitte wählen Sie Ihre verfügbaren Slots aus, damit wir einen Termin finden können, bevor die Roadshow-Vorbereitung beginnt.

New advisor onboarding call Pre-filled Group Poll, 30 min Start this poll

📋 Kopieren Sie diese Beschreibung und fügen Sie sie nach dem Anklicken des Links auf der Doodle-Seite ein:

Wir begrüßen ein neues Mitglied in der Beratergruppe für Startup-Investoren und möchten ein kurzes Einführungsgespräch mit dem gesamten Vorstand führen. Es handelt sich um eine 30-minütige Sitzung, in der wir den Kontext festlegen und uns vorstellen. Stimmen Sie für die Zeitfenster ab, die Ihnen passen, und wir werden sie bestätigen, sobald die Beschlussfähigkeit erreicht ist.

Überprüfung der Marktreife (60 Minuten):Diese Umfrage starten Wir überdenken unsere ICP- und Channel-Strategie nach den jüngsten Abwanderungsdaten und möchten den Input eines strukturierten Beraters, bevor wir unsere Ressourcen einsetzen. Diese Beratungssitzung für Startup-Investoren dauert 60 Minuten. Bitte geben Sie Ihre Verfügbarkeit an, damit wir uns schnell abstimmen können.

Jährlicher Rückblick des Beirats (90 Minuten):Diese Umfrage starten Dies ist unser jährlicher Rückblick auf die Beratung von Startup-Investoren. Wir werden die Meilensteine des Jahres Revue passieren lassen, das Engagement der Berater bewerten und Prioritäten für die nächsten 12 Monate setzen. Die Sitzung dauert 90 Minuten. Bitte wählen Sie alle möglichen Termine aus, damit wir die besten Überschneidungen in der Gruppe finden können.

✅ Was Doodle für die Beratung von Startup-Investoren unterstützt

Fähigkeit Doodle Anmerkungen Gruppenumfrage mit mehreren Beratern (bis zu 1.000 Teilnehmer) 🟩 Hauptmerkmal für die Koordinierung der Beratung von Startup-Investoren Automatische Erkennung der Zeitzone 🟩 Jeder Berater sieht Zeitnischen in seiner Ortszeit Kalendersynchronisierung (Google Kalender, Outlook, Apple Kalender) 🟩 Die Einladung geht raus, sobald das Quorum erreicht ist Video-Integrationen (Google Meet, Zoom, Webex, Microsoft Teams) 🟩 Video-Link in Einladung eingebettet AI-Sitzungsbeschreibungen ⚠️ Verfügbar mit Premium Gemeinsam veranstaltete Gruppenumfragen 🔜 Auf der Roadmap; derzeit ein Organisator pro Umfrage

❓ Häufig gestellte Fragen

F: Brauchen alle fünf Beraterinnen und Berater ein Doodle-Konto, um an der Gruppenumfrage teilzunehmen? A: Berater benötigen kein eigenes Doodle-Konto, um an einer Gruppenumfrage teilzunehmen. Der Gründer, der die Umfrage erstellt, benötigt jedoch ein Doodle-Konto. Die Teilnehmer erhalten einen Link und können ohne Registrierung abstimmen.

F: Wie funktioniert die automatische Erkennung von Zeitzonen, wenn die Berater in San Francisco, London und Singapur arbeiten? A: Wenn jeder Berater den Link zur Gruppenumfrage öffnet, erkennt Doodle die lokale Zeitzone seines Geräts und zeigt jeden Slot-Kandidaten automatisch in dieser Zeitzone an. Der SaaS-Gründer schlägt Slots in seiner eigenen Zeitzone vor und Doodle wickelt jede Konvertierung ab, so dass kein Berater einen mehrdeutigen UTC-Versatz sieht.

F: Kann ein SaaS-Gründer, der sich in der Startphase befindet, dies für monatlich wiederkehrende Beratungsgespräche nutzen, nicht nur für einmalige Sitzungen? A: Ja. Mit der Funktion für automatisch wiederkehrende Ereignisse in Doodle kann der Gründer einmalig einen Rhythmus festlegen und die Gruppenumfrage automatisch nach diesem Zeitplan wiederholen. Dadurch entfällt der Koordinationsaufwand, der sich sonst jeden Monat für die Beratungsreihe für Startup-Investoren wiederholen würde.

F: Welche Videoplattform wird für das Beratungsgespräch mit den Startup-Investoren verwendet? A: Doodle lässt sich mit Google Meet, Zoom, Webex und Microsoft Teams integrieren. Der Gründer wählt bei der Erstellung der Umfrage die bevorzugte Plattform aus, und der Videolink ist in jeder Kalendereinladung enthalten, die verschickt wird, sobald ein Termin bestätigt wurde.

👉 Sind Sie bereit, Ihre Beratung für Startup-Investoren zu vereinfachen?

Verwenden Sie die obigen Vorlagen, um Ihre erste Gruppenumfrage in weniger als zehn Minuten zu starten. Wählen Sie das Szenario aus, das zu Ihrer nächsten Beratungssitzung für Startup-Investoren passt, klicken Sie auf den Link, fügen Sie die Beschreibung ein, fügen Sie Ihre Kandidatenplätze hinzu und teilen Sie sie mit Ihren Beratern. Keine wochenlangen E-Mail-Threads mehr, keine manuellen Zeitzonenberechnungen und kein Aufspüren von fünf einzelnen Personen.

Testen Sie es noch heute kostenlos.