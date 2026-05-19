Le conseil aux investisseurs d'une startup est une réunion structurée au cours de laquelle le fondateur d'une startup en phase d'amorçage réunit des investisseurs-conseillers pour s'aligner sur la stratégie, examiner les indicateurs de traction et faire des présentations. Réunir cinq conseillers dans une salle virtuelle est la partie la plus difficile. Le sondage de groupe de Doodle prend en charge jusqu'à 1 000 participants avec détection automatique du fuseau horaire, de sorte que chaque conseiller voit les créneaux des candidats à son heure locale et que le fondateur n'a pas besoin d'utiliser la feuille de calcul.

🎯 Pourquoi la planification des conseils aux investisseurs de startups se brise rapidement

Pour un fondateur de SaaS en phase d'amorçage, chaque cycle de conseil commence de la même manière : un fil de discussion avec cinq personnes réparties entre San Francisco, Londres et Singapour. Quelqu'un est toujours en voyage. Quelqu'un d'autre a un conflit avec le conseil d'administration. Le fondateur finit par recouper manuellement les calendriers, proposer à nouveau des horaires et consacrer trois à cinq jours à des questions de logistique qui n'ont rien à voir avec l'ordre du jour.

Le problème est structurel. Les participants aux conseils aux investisseurs de startups sont des personnes très sollicitées qui ne répondront pas à un sondage Doodle s'ils doivent deviner de quel fuseau horaire le fondateur parlait. Ils ne répondront tout simplement pas, ce qui prolongera la discussion. Le coût de la coordination s'accroît lorsque le fondateur s'occupe en même temps d'une levée de fonds, du lancement d'un produit ou d'une campagne d'embauche.

Il y a aussi un coût indirect. Chaque jour où le conseil d'investisseurs d'une startup n'est pas programmé est un jour où le fondateur ne reçoit pas les présentations chaleureuses, le retour d'information sur la préparation de la due diligence ou le test de mise sur le marché qui font qu'un conseil consultatif vaut la peine d'être mis en place. Les problèmes de programmation retardent directement l'élan stratégique d'une entreprise SaaS en phase de démarrage.

🛠 Comment le sondage de groupe de Doodle résout ce problème pour les fondateurs

La solution consiste en un seul sondage de groupe où le fondateur de SaaS en phase d'amorçage propose une liste restreinte d'horaires candidats et où chaque conseiller vote sur la disponibilité en moins de deux minutes. La détection automatique du fuseau horaire de Doodle convertit automatiquement chaque créneau dans l'heure locale de chaque participant, de sorte que le conseiller de Londres voit 9h00 GMT et le conseiller de San Francisco voit 1h00 PST sans que le fondateur ne fasse de conversion manuelle.

Le sondage de groupe de Doodle suit en direct l'état du RSVP et du quorum pour tous les répondants, de sorte que le fondateur peut voir en un coup d'œil si quatre des cinq conseillers se sont mis d'accord sur un créneau avant même que le cinquième n'ait ouvert le lien. Dès qu'une majorité se dégage, la fonction de recherche de temps affiche le créneau gagnant et l'invitation au calendrier peut être envoyée immédiatement, intégrée à Google Calendar, Microsoft Outlook ou Apple Calendar en fonction de la configuration de chaque conseiller.

Pour la réunion proprement dite, la session de conseil aux investisseurs de startups se connecte par le biais de la plateforme vidéo préférée du groupe. Doodle s'intègre à Google Meet, Zoom, Webex et Microsoft Teams, de sorte que le lien vidéo est intégré dès le départ dans l'invitation du calendrier et que personne n'a besoin de chercher un code d'accès le matin de l'appel. Les courriels de rappel sont envoyés automatiquement, ce qui permet de responsabiliser les conseillers sans que le fondateur n'ait à envoyer un coup de pouce manuel.

Le sondage de groupe de Doodle prend également en charge les descriptions de réunions AI (disponibles avec Premium), de sorte que le fondateur peut générer un résumé de l'ordre du jour qui se retrouve dans le bloc de calendrier de chaque conseiller, signalant que ce conseil d'investisseur de startup est préparé et mérite leur temps.

⚙️ Configuration opérationnelle pour un fondateur de SaaS en phase d'amorçage

Une fois que le fondateur dispose d'un compte Doodle, la configuration du flux de travail pour un conseil aux investisseurs de startup prend environ dix minutes. Commencez par créer un sondage de groupe et proposez quatre à six créneaux horaires répartis sur une période de deux semaines. En choisissant des créneaux qui s'étendent du mardi au jeudi matin, heure du Pacifique, les conseillers d'Europe et d'Asie-Pacifique ont tendance à se chevaucher, ce qui est le fuseau horaire le plus courant pour un groupe consultatif SaaS en phase d'amorçage.

Définissez la durée du sondage en fonction du type de réunion. Un entretien trimestriel permanent avec un investisseur de startup dure généralement de 60 à 90 minutes. Une réunion tactique ciblée sur une étape spécifique (clôture d'une levée de fonds, nouveau contrat d'entreprise, pivot) peut durer de 30 à 45 minutes. La fonction de temps tampon de Doodle permet au fondateur de remplir le bloc de calendrier des deux côtés, ce qui empêche les calendriers des conseillers d'être coupés par des appels consécutifs.

Partagez le lien du sondage de groupe directement dans le fil de discussion ou le message Slack que le fondateur utilise déjà avec le groupe consultatif. Aucun conseiller n'a besoin de naviguer sur une nouvelle plateforme pour voter ; ils cliquent sur le lien, voient leur heure locale et sélectionnent les créneaux disponibles. Le suivi du quorum en direct de Doodle montre au fondateur quel créneau est gagnant en temps réel, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'attendre les cinq réponses avant d'agir.

Pour les sessions récurrentes de conseil aux investisseurs de startups, la fonction d'événements auto-récurrents signifie que le fondateur définit la cadence une fois (mensuellement, trimestriellement) et que Doodle relance le sondage à la date prévue, supprimant ainsi entièrement la taxe de coordination récurrente.

Modèles de sondages de groupe prêts à l'emploi pour les conseils aux investisseurs de startups

Utilisez l'un des modèles ci-dessous pour lancer un sondage de groupe pour ce scénario en un seul clic. Le titre et la durée sont pré-remplis par le lien. Copiez la description de chaque carte et collez-la dans le champ de description de la page Doodle après l'ouverture du lien.

Quarterly strategy review Pre-filled Group Poll, 90 min Start this poll

📋 Copiez cette description, puis collez-la dans la page Doodle après avoir cliqué sur le lien :

Il s'agit de notre session de conseil aux investisseurs de startups pour le troisième trimestre. Nous aborderons les mesures de traction, le pipeline et les deux meilleurs paris stratégiques pour le prochain trimestre. Veuillez voter pour les créneaux horaires qui vous conviennent afin que nous puissions fixer une heure sur les trois fuseaux horaires.

Fundraise readiness check-in Pre-filled Group Poll, 60 min Start this poll

📋 Copiez cette description, puis collez-la dans la page Doodle après avoir cliqué sur le lien :

Nous préparons notre levée de fonds de série A et souhaitons obtenir l'avis de nos conseillers sur le positionnement de la plate-forme, l'évaluation et les listes d'investisseurs cibles. Cet appel de conseil aux investisseurs de startups est d'une durée de 60 minutes. Veuillez sélectionner vos créneaux disponibles afin que nous puissions trouver un moment avant que la préparation du roadshow ne commence.

New advisor onboarding call Pre-filled Group Poll, 30 min Start this poll

📋 Copiez cette description, puis collez-la dans la page Doodle après avoir cliqué sur le lien :

Nous accueillons un nouveau membre au sein du groupe consultatif d'investisseurs dans les start-ups et souhaitons organiser un bref appel de présentation avec l'ensemble du conseil d'administration. Il s'agit d'une session de 30 minutes axée sur la mise en contexte et les présentations. Votez pour les créneaux qui vous conviennent et nous confirmerons lorsque le quorum sera atteint.

Examen des pivots d'entrée sur le marché (60 min) :Lancer ce sondage Nous sommes en train de reconsidérer notre stratégie en matière de PCI et de canaux de distribution suite à des données récentes sur le taux de désabonnement et nous souhaitons bénéficier de l'avis d'un conseiller structuré avant d'engager des ressources. Cette session de conseil aux investisseurs est d'une durée de 60 minutes. Veuillez indiquer vos disponibilités afin que nous puissions nous mettre d'accord rapidement.

Rétrospective annuelle du conseil consultatif (90 min) :Lancer ce sondage Il s'agit de notre rétrospective annuelle sur les conseils aux investisseurs dans les start-ups. Nous passerons en revue les événements marquants de l'année, évaluerons l'engagement des conseillers et fixerons les priorités pour les 12 prochains mois. La session dure 90 minutes. Veuillez sélectionner tous les créneaux qui vous conviennent afin que nous puissions trouver le meilleur chevauchement au sein du groupe.

✅ Ce que Doodle soutient pour le conseil aux investisseurs de startups

Capacité Gribouille Notes Sondage de groupe multi-conseillers (jusqu'à 1 000 participants) 🟩 Fonctionnalité de base pour la coordination des conseils aux investisseurs de startups Détection automatique du fuseau horaire 🟩 Chaque conseiller voit les créneaux dans son heure locale Synchronisation du calendrier (Google Calendar, Outlook, Apple Calendar) 🟩 L'invitation est lancée dès que le quorum est atteint. Intégrations vidéo (Google Meet, Zoom, Webex, Microsoft Teams) 🟩 Lien vidéo intégré dans l'invitation Description des réunions de l'IA ⚠️ Disponible avec Premium Sondages de groupe co-organisés 🔜 Sur la feuille de route ; actuellement un organisateur par sondage

❓ Questions fréquemment posées

Q : Les cinq conseillers ont-ils besoin d'un compte Doodle pour voter lors du sondage de groupe ? R : Les conseillers n'ont pas besoin d'avoir leur propre compte Doodle pour répondre à un sondage de groupe. Le fondateur qui crée le sondage auprès des investisseurs de startups a besoin d'un compte Doodle. Les participants reçoivent un lien et peuvent voter sans s'inscrire.

Q : Comment fonctionne la détection automatique des fuseaux horaires lorsque les conseillers se trouvent à San Francisco, Londres et Singapour ? R : Lorsque chaque conseiller ouvre le lien du sondage de groupe, Doodle détecte le fuseau horaire local de son appareil et affiche automatiquement tous les créneaux candidats dans ce fuseau horaire. Le fondateur du SaaS en phase d'amorçage propose des créneaux dans son propre fuseau horaire et Doodle se charge de la conversion, de sorte qu'aucun conseiller ne voit un décalage UTC ambigu.

Q : Un fondateur de SaaS en phase de démarrage peut-il utiliser ce système pour des appels consultatifs mensuels récurrents, et pas seulement pour des sessions ponctuelles ? R : Oui. La fonction d'événements récurrents de Doodle permet au fondateur de définir une fois une cadence et de répéter automatiquement le sondage de groupe selon ce calendrier. Cela supprime les frais de coordination qui seraient autrement répétés chaque mois pour la série de conseils aux investisseurs de la startup.

Q : Quelle plateforme vidéo sera utilisée pour la réunion consultative des investisseurs dans les start-ups ? R : Doodle s'intègre à Google Meet, Zoom, Webex et Microsoft Teams. Le fondateur sélectionne la plateforme préférée lors de la création du sondage, et le lien vidéo est inclus dans chaque invitation de calendrier envoyée une fois qu'un créneau est confirmé.

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Utilisez les modèles ci-dessus pour lancer votre premier sondage de groupe en moins de dix minutes. Choisissez le scénario qui correspond à votre prochaine session de conseil aux investisseurs en démarrage, cliquez sur le lien, collez la description, ajoutez vos créneaux de candidats et partagez le tout avec vos conseillers. Fini les fils d'e-mails d'une semaine, les calculs manuels de fuseaux horaires et la recherche individuelle de cinq personnes.

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