स्टार्टअप निवेशक सलाहकार बैठक कैसे निर्धारित करें: एक संस्थापक की मार्गदर्शिका

एक स्टार्टअप निवेशक सलाहकार बैठक एक संरचित बैठक है जहाँ एक सीड-स्टेज संस्थापक रणनीति पर सहमति बनाने, ट्रैक्शन मेट्रिक्स की समीक्षा करने, और परिचय कराने के लिए निवेशक-सलाहकारों को एक साथ लाता है। पाँच सलाहकारों को एक वर्चुअल रूम में इकट्ठा करना असल में सबसे कठिन हिस्सा है। Doodle का ग्रुप पोल टाइम-ज़ोन ऑटो-डिटेक्शन के साथ 1,000 प्रतिभागियों तक का समर्थन करता है, जिससे हर सलाहकार अपने स्थानीय समय में उम्मीदवार स्लॉट देख पाता है और संस्थापक पूरी तरह से स्प्रेडशीट छोड़ देता है।

🎯 स्टार्टअप निवेशक सलाहकार शेड्यूलिंग इतनी जल्दी क्यों विफल हो जाती है

एक सीड-स्टेज SaaS संस्थापक के लिए, हर सलाहकार चक्र एक ही तरह से शुरू होता है: सैन फ्रांसिस्को, लंदन और सिंगापुर में पांच लोगों के साथ एक रिप्लाई-ऑल थ्रेड। कोई न कोई हमेशा यात्रा कर रहा होता है। किसी और के पास बोर्ड का टकराव होता है। संस्थापक अंततः मैन्युअल रूप से कैलेंडर की क्रॉस-रेफरेंसिंग करता है, समय फिर से प्रस्तावित करता है, और उन लॉजिस्टिक्स पर तीन से पांच दिन बर्बाद कर देता है जिनका असल एजेंडा से कोई लेना-देना नहीं होता।

समस्या संरचनात्मक है। स्टार्टअप निवेशक सलाहकार कार्यक्रम के प्रतिभागी उच्च-एजेंसी और उच्च-मांग वाले लोग होते हैं, जो अगर उन्हें अनुमान लगाना पड़े कि संस्थापक किस समय क्षेत्र का मतलब बता रहा था, तो Doodle पोल भी नहीं भरेंगे। वे बस प्रतिक्रिया नहीं देंगे, जिससे थ्रेड और लंबा खिंच जाता है। जब संस्थापक एक ही समय में फंडरेज़िंग स्प्रिंट, उत्पाद लॉन्च या भर्ती अभियान भी संभाल रहा होता है, तो समन्वय लागत और बढ़ जाती है।

एक अप्रत्यक्ष लागत भी होती है। हर दिन जब स्टार्टअप निवेशक सलाहकार बैठक बिना निर्धारित किए रह जाती है, वह दिन होता है जब संस्थापक को वे गर्मजोशी भरे परिचय, ड्यू डिलिजेंस तैयारी पर प्रतिक्रिया, या बाज़ार में उतरने के दबाव परीक्षण नहीं मिलते, जो एक सलाहकार बोर्ड को मूल्यवान बनाते हैं। समय-निर्धारण में होने वाली रुकावट सीधे तौर पर एक सीड-स्टेज SaaS कंपनी की रणनीतिक गति को धीमा कर देती है।

🛠 Doodle का ग्रुप पोल संस्थापकों के लिए इसे कैसे हल करता है

समाधान एक ही ग्रुप पोल है जहाँ सीड-स्टेज SaaS संस्थापक उम्मीदवार समयों की एक शॉर्टलिस्ट प्रस्तावित करता है, और प्रत्येक सलाहकार दो मिनट से भी कम समय में उपलब्धता पर मतदान करता है। Doodle की टाइम-ज़ोन ऑटो-डिटेक्शन हर स्लॉट को स्वचालित रूप से प्रत्येक प्रतिभागी के स्थानीय समय में बदल देती है, इसलिए लंदन का सलाहकार 9:00 AM GMT देखता है और सैन फ्रांसिस्को का सलाहकार 1:00 AM PST देखता है, बिना संस्थापक को कोई मैनुअल रूपांतरण किए।

Doodle का ग्रुप पोल सभी उत्तरदाताओं में लाइव RSVP और कोरम स्थिति को ट्रैक करता है, ताकि संस्थापक एक नज़र में देख सके कि पांच सलाहकारों में से चार ने किसी स्लॉट पर सहमति दे दी है या नहीं, इससे पहले कि पांचवां सलाहकार लिंक खोले। जैसे ही बहुमत एकमत हो जाता है, 'समय खोजें' फ़ीचर जीतने वाले स्लॉट को दिखाता है और कैलेंडर निमंत्रण तुरंत भेज दिया जा सकता है, जो प्रत्येक सलाहकार की सेटिंग के अनुसार Google कैलेंडर, Microsoft Outlook, या Apple कैलेंडर के साथ एकीकृत होता है।

वास्तविक बैठक के लिए, स्टार्टअप निवेशक सलाहकार सत्र समूह की पसंद के किसी भी वीडियो प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से जुड़ता है। Doodle गूगल मीट, ज़ूम, वेबएक्स और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के साथ एकीकृत है, इसलिए वीडियो लिंक शुरू से ही कैलेंडर निमंत्रण में एम्बेड हो जाता है और कॉल की सुबह किसी को भी डायल-इन कोड खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ईमेल रिमाइंडर स्वचालित रूप से भेजे जाते हैं, जिससे संस्थापक को मैन्युअल रूप से याद दिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और सलाहकार जवाबदेह बने रहते हैं।

Doodle का ग्रुप पोल Premium के साथ उपलब्ध AI मीटिंग विवरणों का भी समर्थन करता है, जिससे संस्थापक एक संक्षिप्त एजेंडा सारांश तैयार कर सकता है जो प्रत्येक सलाहकार के कैलेंडर ब्लॉक में पहुँच जाता है, यह संकेत देते हुए कि यह स्टार्टअप निवेशक सलाहकार बैठक तैयार है और उनके समय के लायक है।

⚙️ एक सीड-स्टेज SaaS संस्थापक के लिए परिचालन सेटअप

एक बार जब संस्थापक के पास Doodle खाता हो जाता है, तो एक स्टार्टअप निवेशक सलाहकार के लिए वर्कफ़्लो को कॉन्फ़िगर करने में लगभग दस मिनट लगते हैं। दो सप्ताह की अवधि में फैले चार से छह संभावित स्लॉट प्रस्तावित करते हुए एक ग्रुप पोल बनाकर शुरुआत करें। प्रशांत समय के अनुसार मंगलवार से गुरुवार की सुबह तक फैले स्लॉट चुनने से यूरोपीय और एशिया-प्रशांत सलाहकारों के लिए एक उपयोगी ओवरलैप मिलता है, जो सीड-स्टेज SaaS सलाहकार समूह के लिए सबसे आम टाइम-ज़ोन फैलाव है।

सर्वेक्षण की अवधि को बैठक के प्रकार के अनुरूप सेट करें। एक नियमित त्रैमासिक स्टार्टअप निवेशक सलाहकार बैठक आमतौर पर 60 से 90 मिनट तक चलती है। एक विशिष्ट मील का पत्थर (फंडरेज़ क्लोज़, एक नया एंटरप्राइज कॉन्ट्रैक्ट, एक पिवट) पर केंद्रित टैक्टिकल चेक-इन 30 से 45 मिनट तक चल सकता है। Doodles का बफ़र टाइम्स फीचर संस्थापक को कैलेंडर ब्लॉक के दोनों ओर अतिरिक्त समय जोड़ने की सुविधा देता है, जिससे सलाहकारों के कैलेंडर बैक-टू-बैक कॉल्स से कटने से बचते हैं।

ग्रुप पोल लिंक सीधे ईमेल थ्रेड में या उस Slack संदेश में साझा करें जिसका उपयोग एडवाइजरी समूह के साथ संस्थापक पहले से ही कर रहा है। कोई भी सलाहकार वोट देने के लिए नए प्लेटफ़ॉर्म पर नेविगेट नहीं करेगा; वे लिंक पर क्लिक करते हैं, अपने स्थानीय समय देखते हैं, और उपलब्ध स्लॉट चुनते हैं। Doodle की लाइव कोरम ट्रैकिंग संस्थापक को वास्तविक समय में दिखाती है कि कौन सा स्लॉट जीत रहा है, इसलिए सभी पांच प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार करने की आवश्यकता नहीं है।

बार-बार होने वाले स्टार्टअप निवेशक सलाहकार सत्रों के लिए, ऑटो-रिकरिंग इवेंट्स फीचर का मतलब है कि संस्थापक एक बार (मासिक, त्रैमासिक) ताल निर्धारित करता है और Doodle अनुसूची के अनुसार पोल को पुनः चलाता है, जिससे बार-बार समन्वय की जटिलता पूरी तरह समाप्त हो जाती है।

स्टार्टअप निवेशक सलाहकार के लिए तैयार-उपयोग ग्रुप पोल टेम्पलेट्स

इस परिदृश्य के लिए एक ग्रुप पोल एक ही क्लिक में लॉन्च करने के लिए नीचे दिए गए किसी भी टेम्पलेट का उपयोग करें। लिंक द्वारा शीर्षक और अवधि पहले से भर दी जाती हैं। प्रत्येक कार्ड से विवरण कॉपी करें और लिंक खुलने के बाद Doodle पेज पर विवरण फ़ील्ड में पेस्ट करें।

Quarterly strategy review Pre-filled Group Poll, 90 min Start this poll

📋 इस विवरण को कॉपी करें, फिर लिंक पर क्लिक करने के बाद इसे Doodle पेज में पेस्ट करें:

यह हमारी Q3 स्टार्टअप निवेशक सलाहकार सत्र है। हम ट्रैक्शन मेट्रिक्स, पाइपलाइन और अगले तिमाही के लिए शीर्ष दो रणनीतिक दांवों पर चर्चा करेंगे। कृपया उन स्लॉट्स के लिए वोट करें जो आपके लिए उपयुक्त हों, ताकि हम तीनों टाइमज़ोन में एक समय तय कर सकें।

Fundraise readiness check-in Pre-filled Group Poll, 60 min Start this poll

📋 इस विवरण को कॉपी करें, फिर लिंक पर क्लिक करने के बाद इसे Doodle पेज में पेस्ट करें:

हम अपनी सीरीज A फंडिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं और डेक की स्थिति, मूल्यांकन रूपरेखा, और लक्षित निवेशक सूचियों पर सलाहकारों की राय चाहते हैं। यह स्टार्टअप निवेशक सलाहकार कॉल 60 मिनट की है। कृपया अपनी उपलब्ध स्लॉट्स चुनें ताकि हम रोडशो की तैयारी शुरू होने से पहले एक समय निर्धारित कर सकें।

New advisor onboarding call Pre-filled Group Poll, 30 min Start this poll

📋 इस विवरण को कॉपी करें, फिर लिंक पर क्लिक करने के बाद इसे Doodle पेज में पेस्ट करें:

हम स्टार्टअप निवेशक सलाहकार समूह में एक नए सदस्य का स्वागत कर रहे हैं और पूरे बोर्ड के साथ एक संक्षिप्त परिचयात्मक कॉल करना चाहते हैं। यह 30 मिनट का सत्र संदर्भ स्थापित करने और परिचय कराने पर केंद्रित है। उन स्लॉट्स के लिए वोट करें जो आपके लिए उपयुक्त हों, और क्वोरम पूरा होने पर हम पुष्टि कर देंगे।

बाज़ार में प्रवेश रणनीति में बदलाव की समीक्षा (60 मिनट): इस मतदान को शुरू करें हाल के चर्न डेटा के बाद हम अपने ICP और चैनल रणनीति पर पुनर्विचार कर रहे हैं और संसाधन आवंटित करने से पहले संरचित सलाहकार इनपुट चाहते हैं। यह स्टार्टअप निवेशक सलाहकार सत्र 60 मिनट का है। कृपया अपनी उपलब्धता पर वोट करें ताकि हम शीघ्र समन्वय कर सकें।

वार्षिक सलाहकार बोर्ड पुनरावलोकन (90 मिनट): इस मतदान को शुरू करें यह हमारा वार्षिक स्टार्टअप निवेशक सलाहकार पुनरावलोकन है। हम वर्ष की उपलब्धियों की समीक्षा करेंगे, सलाहकारों की सहभागिता का आकलन करेंगे, और अगले 12 महीनों के लिए प्राथमिकताएँ निर्धारित करेंगे। यह सत्र 90 मिनट का होगा। कृपया सभी उपयुक्त स्लॉट चुनें ताकि समूह में सर्वोत्तम ओवरलैप मिल सके।

✅ स्टार्टअप निवेशक सलाहकार सेवा के लिए Doodle का समर्थन

क्षमता Doodle टिप्पणियाँ मल्टी-एडवाइज़र ग्रुप पोल (1,000 प्रतिभागियों तक) 🟩 स्टार्टअप निवेशक सलाहकार समन्वय के लिए मुख्य सुविधा समय-क्षेत्र स्वचालित-पहचान 🟩 प्रत्येक सलाहकार अपने स्थानीय समय में स्लॉट देखता है। कैलेंडर सिंक (गूगल कैलेंडर, आउटलुक, एप्पल कैलेंडर) 🟩 जैसे ही कोरम पूरा होता है, निमंत्रण भेज दिया जाता है। वीडियो एकीकरण (गूगल मीट, ज़ूम, वेबएक्स, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स) 🟩 आमंत्रण में वीडियो लिंक संलग्न है। एआई बैठक विवरण ⚠️ Premium के साथ उपलब्ध सह-आयोजित ग्रुप पोल आने वाला रोडमैप पर; वर्तमान में प्रति पोल एक आयोजक

❓ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न: क्या ग्रुप पोल में मतदान करने के लिए सभी पाँच सलाहकारों को Doodle खाते की आवश्यकता है? A: सलाहकारों को ग्रुप पोल का जवाब देने के लिए अपना खुद का Doodle खाता रखने की आवश्यकता नहीं है। स्टार्टअप निवेशक सलाहकार पोल बनाने वाले संस्थापक के पास Doodle खाता होना आवश्यक है। प्रतिभागियों को एक लिंक प्राप्त होता है और वे बिना पंजीकरण किए मतदान कर सकते हैं।

प्रश्न: जब सलाहकार सैन फ्रांसिस्को, लंदन और सिंगापुर में होते हैं, तो टाइम-ज़ोन स्वचालित पहचान कैसे काम करती है? A: जब प्रत्येक सलाहकार ग्रुप पोल लिंक खोलता है, तो Doodle उनके डिवाइस के स्थानीय समय क्षेत्र का पता लगाता है और स्वचालित रूप से प्रत्येक उम्मीदवार स्लॉट को उसी समय क्षेत्र में प्रदर्शित करता है। सीड-स्टेज SaaS संस्थापक अपने स्वयं के समय क्षेत्र में स्लॉट प्रस्तावित करता है और Doodle सभी रूपांतरणों को संभालता है, ताकि कोई भी सलाहकार अस्पष्ट UTC ऑफ़सेट न देखे।

प्रश्न: क्या एक सीड-स्टेज SaaS संस्थापक इसका उपयोग केवल एक-बार के सत्रों के लिए ही नहीं, बल्कि आवर्ती मासिक सलाहकार कॉल्स के लिए भी कर सकता है? A: हाँ। Doodle की ऑटो-रिकरिंग इवेंट्स सुविधा संस्थापक को एक बार शेड्यूल निर्धारित करने देती है और उस शेड्यूल पर स्वचालित रूप से ग्रुप पोल फिर से चलाती है। इससे स्टार्टअप निवेशक सलाहकार श्रृंखला के लिए हर महीने दोहराए जाने वाले समन्वय का बोझ समाप्त हो जाता है।

प्रश्न: स्टार्टअप निवेशक सलाहकार बैठक किस वीडियो प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करेगी? A: Doodle Google Meet, Zoom, Webex और Microsoft Teams के साथ एकीकृत होता है। संस्थापक पोल बनाते समय पसंदीदा प्लेटफ़ॉर्म चुनता है, और एक बार स्लॉट की पुष्टि हो जाने के बाद भेजे जाने वाले प्रत्येक कैलेंडर निमंत्रण में वीडियो लिंक शामिल किया जाता है।

👉 क्या आप अपने स्टार्टअप निवेशक सलाहकार को सरल बनाना चाहते हैं?

ऊपर दिए गए टेम्पलेट्स का उपयोग करके दस मिनट से भी कम समय में अपना पहला ग्रुप पोल लॉन्च करें। अपने अगले स्टार्टअप निवेशक सलाहकार सत्र के लिए उपयुक्त परिदृश्य चुनें, लिंक पर क्लिक करें, विवरण पेस्ट करें, अपने उम्मीदवार स्लॉट जोड़ें, और इसे अपने सलाहकारों के साथ साझा करें। अब सप्ताह भर चलने वाले ईमेल थ्रेड्स नहीं, मैन्युअल टाइम-ज़ोन गणना नहीं, और पांच लोगों को अलग-अलग ढूंढने की झंझट नहीं।

आज ही इसे मुफ्त में आज़माएँ।