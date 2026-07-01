Så här bokar du ett rådgivningsmöte med en start-up-investerare: En guide för grundare

Ett rådgivningsmöte för startup-investerare är ett strukturerat möte där en grundare i startfasen samlar investerare och rådgivare för att enas om en strategi, granska nyckeltal för framsteg och identifiera möjligheter till kontakter. Det svåra är faktiskt att få samman fem rådgivare i ett virtuellt möte. Doodles Group Poll stöder upp till 1 000 deltagare med automatisk tidszonsdetektering, så att varje rådgivare ser tillgängliga tider i sin lokala tid och grundaren slipper helt och hållet använda kalkylblad.

🎯 Varför schemaläggningen av rådgivning för startup-investerare snabbt går i stöpet

För en SaaS-grundare i startfasen inleds varje rådgivningscykel på samma sätt: en tråd med ”svara alla” där fem personer i San Francisco, London och Singapore deltar. Det är alltid någon som är på resa. Någon annan har en konflikt i styrelsen. Grundaren tvingas till slut manuellt jämföra kalendrar, föreslå nya tider och lägga tre till fem dagar på logistik som inte har något med själva dagordningen att göra.

Problemet är strukturellt. Deltagarna i rådgivningsgrupper för startup-investerare är personer med stor handlingsfrihet och höga krav, som inte kommer att fylla i en Doodle-enkät om de måste gissa vilken tidszon grundaren syftade på. De kommer helt enkelt inte att svara, vilket förlänger diskussionen ytterligare. Samordningskostnaden blir ännu större när grundaren samtidigt hanterar en intensiv kapitalanskaffningsfas, en produktlansering eller en rekryteringskampanj.

Det finns också en indirekt kostnad. Varje dag som mötet med rådgivningsgruppen för startup-investerare förblir oplanerat är en dag då grundaren går miste om de värdefulla kontakterna, återkopplingen inför due diligence-granskningen eller de stresstester inför marknadslanseringen som gör en rådgivningsgrupp värdefull. Svårigheter med att boka in möten fördröjer direkt det strategiska momentumet för ett SaaS-företag i startfasen.

🛠 Hur Doodles Group Poll löser detta för grundare

Lösningen är en enda Group Poll där SaaS-grundaren i startfasen föreslår en kortlista med möjliga tider, och varje rådgivare röstar på sin tillgänglighet på mindre än två minuter. Doodles automatiska tidszonsdetektering omvandlar automatiskt varje tidsintervall till deltagarnas lokala tid, så att rådgivaren i London ser 09:00 GMT och rådgivaren i San Francisco ser 01:00 PST utan att grundaren behöver göra någon manuell omräkning.

Doodle's Group Poll visar i realtid hur många som har svarat och om beslutsförhet uppnåtts bland alla deltagare, så att grundaren med ett ögonkast kan se om fyra av fem rådgivare har enats om ett tidsalternativ redan innan den femte ens har öppnat länken. Så fort en majoritet har enats visar funktionen ”find time” det valda tidsfönstret och kalenderinbjudan kan skickas ut omedelbart, integrerad med Google Kalender, Microsoft Outlook eller Apple Kalender beroende på varje rådgivares inställningar.

När det gäller själva mötet genomförs rådgivningssessionen för startup-investerare via den videoplattform som gruppen föredrar. Doodle är integrerat med Google Meet, Zoom, Webex och Microsoft Teams, vilket innebär att videolänken är inbäddad i kalenderinbjudan redan från början och att ingen behöver leta efter en inringningskod på morgonen samma dag som mötet äger rum. Påminnelser via e-post skickas ut automatiskt, vilket säkerställer att rådgivarna deltar utan att grundaren behöver skicka en manuell påminnelse.

Doodles Group Poll stöder även mötesbeskrivningar baserade på AI (tillgängligt i Doodle Premium), så att grundaren kan skapa en koncis sammanfattning av dagordningen som läggs in i varje rådgivares kalender, vilket visar att detta möte med investerarrådgivarna är väl förberett och värt deras tid.

⚙️ Driftsuppbyggnad för en SaaS-grundare i startfasen

När grundaren har ett Doodle-konto tar det ungefär tio minuter att ställa in arbetsflödet för en rådgivningssession för startup-investerare. Börja med att skapa en Group Poll och föreslå fyra till sex möjliga tider fördelade över en tvåveckorsperiod. Genom att välja tidsluckor som sträcker sig från tisdag till torsdag förmiddag (Pacific Time) brukar man få en användbar överlappning för rådgivare i Europa och Asien-Stillahavsområdet, vilket är den vanligaste tidszonsfördelningen för en rådgivningsgrupp för SaaS-företag i startfasen.

Ställ in omröstningens varaktighet så att den passar mötestypen. Ett återkommande kvartalsmöte med rådgivare för startup-investerare brukar vanligtvis pågå i 60 till 90 minuter. Ett fokuserat, taktiskt möte om en specifik milstolpe (avslutad kapitalanskaffning, ett nytt företagsavtal, en omställning) kan pågå i 30 till 45 minuter. Doodles funktion för buffertider gör det möjligt för grundaren att lägga till extra tid på båda sidor av kalenderblocket, vilket förhindrar att rådgivarnas kalendrar blir överbelastade av möten som följer direkt på varandra.

Dela länken till Group Poll direkt i e-posttråden eller i det Slack-meddelande som grundaren redan använder tillsammans med rådgivningsgruppen. Ingen rådgivare behöver lära sig en ny plattform för att rösta; de klickar på länken, ser sina lokala tider och väljer tillgängliga tidsluckor. Doodles realtidsspårning av beslutsmässighet visar grundaren vilken tidslucka som leder i realtid, så det finns ingen anledning att vänta på alla fem svaren innan man agerar.

När det gäller återkommande rådgivningsmöten för start-up-investerare innebär funktionen för automatiskt återkommande händelser att grundaren ställer in frekvensen en gång (en gång i månaden, en gång i kvartalet) och att Doodle sedan kör om omröstningen enligt schemat, vilket helt eliminerar den återkommande samordningsbördan.

Färdiga mallar för Group Poll avsedda för rådgivning till investerare i nystartade företag

Använd någon av mallarna nedan för att med ett enda klick starta en Group Poll för detta scenario. Titeln och varaktigheten fylls i automatiskt via länken. Kopiera beskrivningen från respektive kort och klistra in den i beskrivningsfältet på Doodle-sidan när länken öppnas.

Quarterly strategy review Pre-filled Group Poll, 90 min Start this poll

📋 Kopiera den här beskrivningen och klistra in den på Doodle-sidan efter att du har klickat på länken:

Detta är vårt rådgivningsmöte för startup-investerare under tredje kvartalet. Vi kommer att ta upp nyckeltal för tillväxt, projektportföljen och de två viktigaste strategiska satsningarna för nästa kvartal. Vänligen rösta på de tider som passar dig bäst så att vi kan fastställa en tid som passar alla tre tidszoner.

Fundraise readiness check-in Pre-filled Group Poll, 60 min Start this poll

📋 Kopiera den här beskrivningen och klistra in den på Doodle-sidan efter att du har klickat på länken:

Vi förbereder oss inför vår serie A-finansieringsrunda och vill ha råd från våra rådgivare om hur vi ska utforma vår presentation, fastställa värderingen och ta fram listor över målgrupper. Detta rådgivningssamtal för startup-investerare varar i 60 minuter. Välj gärna de tider som passar dig så att vi kan hitta ett tillfälle innan förberedelserna inför roadshowen inleds.

New advisor onboarding call Pre-filled Group Poll, 30 min Start this poll

📋 Kopiera den här beskrivningen och klistra in den på Doodle-sidan efter att du har klickat på länken:

Vi välkomnar en ny medlem till rådgivningsgruppen för startup-investerare och vill hålla ett kort introduktionssamtal med hela styrelsen. Det handlar om ett 30-minutersmöte som syftar till att ge bakgrundsinformation och presentera deltagarna. Rösta på de tider som passar er, så bekräftar vi mötet så snart beslutförhet uppnåtts.

Granskning av omställningen av marknadsföringsstrategin (60 min): Starta denna omröstning Vi håller på att se över vår ICP- och kanalstrategi mot bakgrund av de senaste uppgifterna om kundbortfall och vill ha strukturerade synpunkter från rådgivare innan vi avsätter resurser. Denna rådgivningssession för startup-investerare varar i 60 minuter. Vänligen ange när du är tillgänglig så att vi snabbt kan komma överens om ett datum.

Årlig sammanfattning av rådgivande nämndens verksamhet (90 min): Starta denna omröstning Detta är vår årliga utvärdering av rådgivningen till startup-investerare. Vi kommer att gå igenom årets milstolpar, utvärdera rådgivarnas engagemang och fastställa prioriteringar för de kommande 12 månaderna. Mötet pågår i 90 minuter. Välj gärna alla tidsluckor som passar dig så att vi kan hitta den bästa tidsöverlappningen för hela gruppen.

✅ Vad Doodle erbjuder inom rådgivning till investerare i nystartade företag

Kapacitet Doodle Anmärkningar Group Poll med flera rådgivare (upp till 1 000 deltagare) 🟩 Nyckelfunktion för samordning av rådgivning till investerare i nystartade företag Automatisk identifiering av tidszon 🟩 Varje rådgivare ser tillgängliga tider i sin lokala tid Kalendersynkronisering (Google Kalender, Outlook, Apple Kalender) 🟩 Inbjudan skickas ut så fort det erforderliga antalet deltagare har uppnåtts Videointegrationer (Google Meet, Zoom, Webex, Microsoft Teams) 🟩 Videolänk inbäddad i inbjudan Beskrivningar av AI-möten ⚠️ Finns i Premium-versionen Group Polls that are hosted jointly 🔜 Enligt planen: för närvarande en arrangör per omröstning

❓ Vanliga frågor

Fråga: Måste alla fem rådgivarna ha ett Doodle-konto för att kunna rösta i Group Poll? S: Rådgivare behöver inte ha ett eget Doodle-konto för att svara på en Group Poll. Den som skapar Group Poll för investerarrådgivning till ett nystartat företag behöver däremot ett Doodle-konto. Deltagarna får en länk och kan rösta utan att registrera sig.

Fråga: Hur fungerar den automatiska tidszonsidentifieringen när rådgivarna befinner sig i San Francisco, London och Singapore? S: När varje rådgivare öppnar länken till Group Poll identifierar Doodle den lokala tidszonen för deras enhet och visar automatiskt alla tillgängliga tidsalternativ i den tidszonen. Grundaren av SaaS-företaget i startfasen föreslår tidsalternativ i sin egen tidszon, och Doodle sköter alla tidsomräkningar, så att ingen rådgivare ser någon oklar UTC-förskjutning.

Fråga: Kan en SaaS-grundare i startfasen använda detta för återkommande månatliga rådgivningssamtal, och inte bara för engångssamtal? A: Ja. Doodles funktion för automatiskt återkommande evenemang kan grundaren ställa in ett intervall en gång och sedan låta Group Poll genomföras automatiskt enligt det schemat. Detta eliminerar den koordineringsbörda som annars skulle upprepas varje månad för start-up-företagets serie med investerarrådgivning.

Fråga: Vilken videoplattform kommer mötet för rådgivning till investerare i nystartade företag att använda? S: Doodle kan integreras med Google Meet, Zoom, Webex och Microsoft Teams. Grundaren väljer önskad plattform när omröstningen skapas, och videolänken bifogas i varje kalenderinbjudan som skickas ut så snart ett tidsfönster har bekräftats.

👉 Är du redo att förenkla rådgivningen till dina investerare i ditt nystartade företag?

Använd mallarna ovan för att starta din första Group Poll på mindre än tio minuter. Välj det scenario som passar bäst för ditt nästa rådgivningsmöte med investerare för ditt startup-företag, klicka på länken, klistra in beskrivningen, lägg till tidsluckor för kandidaterna och dela den med dina rådgivare. Inga fler veckolånga e-posttrådar, inga manuella tidszonsberäkningar och inget behov av att jaga fem personer var för sig.

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