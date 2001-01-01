Uma consultoria para investidores em startups é uma reunião estruturada em que um fundador em estágio inicial reúne consultores-investidores para alinhar a estratégia, revisar os indicadores de tração e fazer apresentações superficiais. Reunir cinco consultores em uma sala virtual é a parte realmente difícil. O Group Poll do Doodle suporta até 1.000 participantes com detecção automática de fuso horário, de modo que cada consultor vê as vagas de candidatos em seu horário local e o fundador pula totalmente a planilha.

Por que a programação de consultoria para investidores de startups se desfaz rapidamente

Para um fundador de SaaS em estágio inicial, todo ciclo de consultoria começa da mesma forma: um tópico de resposta a todos com cinco pessoas em São Francisco, Londres e Cingapura. Alguém está sempre viajando. Outra pessoa tem um conflito com a diretoria. O fundador acaba cruzando manualmente os calendários, repropondo horários e gastando de três a cinco dias em logística que não tem nada a ver com a agenda real.

A dor é estrutural. Os participantes do conselho de investidores de startups são pessoas de alta agência e alta demanda que não preencherão uma pesquisa do Doodle se tiverem que adivinhar o fuso horário que o fundador quis dizer. Eles simplesmente não responderão, o que faz com que a discussão se prolongue por mais tempo. O custo de coordenação aumenta quando o fundador também está lidando com uma campanha de captação de recursos, um lançamento de produto ou um esforço de contratação ao mesmo tempo.

Há também um custo menor. Cada dia que o conselho consultivo de investidores de uma startup não é agendado é um dia em que o fundador não está recebendo as apresentações calorosas, o feedback de preparação para a due diligence ou o teste de pressão de entrada no mercado que faz valer a pena ter um conselho consultivo. O atrito com a programação atrasa diretamente o impulso estratégico de uma empresa de SaaS em estágio inicial.

Como a enquete de grupo do Doodle resolve isso para os fundadores

A solução é uma única enquete de grupo em que o fundador do SaaS em estágio inicial propõe uma lista restrita de horários candidatos e cada consultor vota na disponibilidade em menos de dois minutos. A detecção automática de fuso horário do Doodle converte automaticamente cada espaço para o horário local de cada participante, de modo que o consultor de Londres vê 9:00 AM GMT e o consultor de São Francisco vê 1:00 AM PST sem que o fundador faça qualquer conversão manual.

A Enquete em grupo do Doodle rastreia o RSVP ao vivo e o status do quorum de todos os participantes, de modo que o fundador pode ver rapidamente se quatro dos cinco consultores concordaram com uma vaga antes mesmo de o quinto ter aberto o link. No momento em que a maioria converge, o recurso de localização de horário mostra a vaga vencedora e o convite do calendário pode ser enviado imediatamente, integrado ao Google Calendar, Microsoft Outlook ou Apple Calendar, dependendo da configuração de cada consultor.

Para a reunião em si, a sessão de consultoria para investidores em startups se conecta por meio da plataforma de vídeo que o grupo preferir. O Doodle se integra ao Google Meet, Zoom, Webex e Microsoft Teams, de modo que o link de vídeo é incorporado ao convite do calendário desde o início e ninguém precisa buscar um código de discagem na manhã da chamada. Os lembretes por e-mail são enviados automaticamente, mantendo os consultores responsáveis sem que o fundador precise enviar um lembrete manual.

O Group Poll do Doodle também oferece suporte a descrições de reuniões com IA (disponível com Premium), para que o fundador possa gerar um resumo nítido da agenda que apareça no bloco de calendário de todos os consultores, sinalizando que essa consultoria de investidores de startups está preparada e vale seu tempo.

⚙️ Configuração operacional para um fundador de SaaS em estágio inicial

Depois que o fundador tiver uma conta no Doodle, o fluxo de trabalho para uma consultoria de investidores de startups leva cerca de dez minutos para ser configurado. Comece criando uma enquete de grupo e propondo de quatro a seis vagas para candidatos em um período de duas semanas. A escolha de espaços que se estendam de terça a quinta-feira pela manhã, no horário do Pacífico, tende a capturar uma sobreposição útil para os consultores da Europa e da Ásia-Pacífico, que é o fuso horário mais comum para um grupo de consultoria de SaaS em estágio inicial.

Defina a duração da pesquisa para corresponder ao tipo de reunião. Uma consultoria trimestral permanente com investidores de startups normalmente dura de 60 a 90 minutos. Um check-in tático focado em um marco específico (um fechamento de captação de recursos, um novo contrato empresarial, um pivô) pode durar de 30 a 45 minutos. O recurso de tempos de buffer do Doodle permite que o fundador preencha o bloco de calendário em ambos os lados, o que evita que os calendários dos consultores sejam cortados por chamadas consecutivas.

Compartilhe o link da enquete de grupo diretamente no tópico de e-mail ou na mensagem do Slack que o fundador já está usando com o grupo consultivo. Nenhum consultor precisa navegar em uma nova plataforma para votar; eles clicam no link, veem seus horários locais e selecionam as vagas disponíveis. O rastreamento de quorum ao vivo do Doodle mostra ao fundador qual espaço está ganhando em tempo real, portanto, não há necessidade de esperar por todas as cinco respostas antes de agir.

Para sessões recorrentes de consultoria a investidores de startups, o recurso de eventos recorrentes automáticos significa que o fundador define a cadência uma vez (mensal, trimestral) e o Doodle reexecuta a pesquisa de acordo com a programação, removendo totalmente a taxa de coordenação recorrente.

Modelos de enquete de grupo prontos para uso para consultoria de investidores em startups

Use qualquer um dos modelos abaixo para lançar uma enquete de grupo para esse cenário com um único clique. O título e a duração são pré-preenchidos pelo link. Copie a descrição de cada cartão e cole-a no campo de descrição na página do Doodle depois que o link for aberto.

Quarterly strategy review Pre-filled Group Poll, 90 min Start this poll

Copie esta descrição e cole-a na página do Doodle depois de clicar no link:

Esta é a nossa sessão de consultoria para investidores de startups do terceiro trimestre. Abordaremos as métricas de tração, o pipeline e as duas principais apostas estratégicas para o próximo trimestre. Por favor, vote nos horários que forem mais convenientes para você, para que possamos marcar um horário nos três fusos horários.

Fundraise readiness check-in Pre-filled Group Poll, 60 min Start this poll

Copie esta descrição e cole-a na página do Doodle depois de clicar no link:

Estamos nos preparando para o aumento da Série A e queremos a opinião de um consultor sobre o posicionamento do deck, o enquadramento da avaliação e as listas de investidores-alvo. Essa chamada de consultoria para investidores de startups tem duração de 60 minutos. Selecione suas vagas disponíveis para que possamos encontrar um horário antes do início da preparação para o roadshow.

New advisor onboarding call Pre-filled Group Poll, 30 min Start this poll

Copie esta descrição e cole-a na página do Doodle depois de clicar no link:

Estamos dando as boas-vindas a um novo membro do grupo consultivo de investidores em startups e queremos fazer uma breve chamada introdutória com todo o conselho. Esta é uma sessão de 30 minutos com foco na definição do contexto e nas apresentações. Vote nos horários que forem mais adequados e confirmaremos assim que o quórum for atingido.

Análise do pivô de entrada no mercado (60 min):Inicie esta pesquisa Estamos reconsiderando nossa estratégia de ICP e de canal após dados recentes de rotatividade e queremos uma opinião estruturada de um consultor antes de comprometer recursos. Essa sessão de consultoria para investidores de startups tem duração de 60 minutos. Por favor, vote em sua disponibilidade para que possamos nos alinhar rapidamente.

Retrospectiva anual do conselho consultivo (90 min):Inicie esta pesquisa Esta é a nossa retrospectiva anual de consultoria para investidores em startups. Analisaremos os marcos do ano, avaliaremos o envolvimento do consultor e definiremos as prioridades para os próximos 12 meses. A sessão dura 90 minutos. Selecione todas as vagas possíveis para que possamos encontrar a melhor combinação entre o grupo.

O que o Doodle apóia para a consultoria de investidores em startups

Capacidade Rabisco Notas Enquete de grupo com vários consultores (até 1.000 participantes) 🟩 Recurso essencial para a coordenação consultiva de investidores em startups Detecção automática de fuso horário 🟩 Cada consultor vê os slots em seu horário local Sincronização de calendário (Google Calendar, Outlook, Apple Calendar) 🟩 O convite é enviado no momento em que o quorum é atingido Integrações de vídeo (Google Meet, Zoom, Webex, Microsoft Teams) 🟩 Link de vídeo incorporado no convite Descrições das reuniões de IA ⚠️ Disponível com Premium Pesquisas de grupo co-hospedadas 🔜 No roteiro; atualmente, um organizador por pesquisa

Perguntas frequentes

P: Todos os cinco consultores precisam ter uma conta do Doodle para votar na enquete de grupo? R: Os consultores não precisam ter sua própria conta do Doodle para responder a uma enquete de grupo. O fundador que cria a pesquisa de consultoria para investidores em startups precisa de uma conta do Doodle. Os participantes recebem um link e podem votar sem se registrar.

P: Como funciona a detecção automática de fuso horário quando os consultores estão em São Francisco, Londres e Cingapura? R: Quando cada consultor abre o link Group Poll, o Doodle detecta o fuso horário local de seu dispositivo e exibe automaticamente todos os espaços candidatos nesse fuso horário. O fundador do SaaS em estágio inicial propõe espaços em seu próprio fuso horário e o Doodle cuida de todas as conversões, de modo que nenhum consultor vê um deslocamento UTC ambíguo.

P: Um fundador de SaaS em estágio inicial pode usar isso para chamadas de consultoria mensais recorrentes, não apenas para sessões únicas? R: Sim. O recurso de eventos recorrentes automáticos do Doodle permite que o fundador defina uma cadência uma vez e reexecute automaticamente a enquete de grupo de acordo com essa programação. Isso elimina a sobrecarga de coordenação que, de outra forma, se repetiria todos os meses para a série de aconselhamento ao investidor da startup.

P: Qual plataforma de vídeo será usada na reunião de consultoria para investidores em startups? R: O Doodle se integra ao Google Meet, Zoom, Webex e Microsoft Teams. O fundador seleciona a plataforma preferida ao criar a enquete, e o link do vídeo é incluído em todos os convites de calendário que são enviados assim que uma vaga é confirmada.

Pronto para simplificar a assessoria ao investidor de sua startup?

Use os modelos acima para lançar sua primeira enquete em grupo em menos de dez minutos. Escolha o cenário que corresponda à sua próxima sessão de consultoria para investidores em startups, clique no link, cole a descrição, adicione suas vagas de candidatos e compartilhe-a com seus consultores. Não há mais conversas por e-mail que durem uma semana, nem cálculos manuais de fuso horário, nem a necessidade de procurar cinco pessoas individualmente.

Experimente-o gratuitamente hoje mesmo.