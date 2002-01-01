Acelera la programación de candidatos sin idas y venidas

Contratar a los mejores talentos ya es bastante difícil sin ahogarse en interminables cadenas de correos electrónicos e invitaciones de calendario. Si alguna vez has intentado concertar entrevistas entre un jefe de contratación, un reclutador y varios candidatos, sabrás lo rápido que se convierten las cosas en una pesadilla de programación. No es de extrañar que casi dos tercios de los candidatos admitan que abandonan las solicitudes porque el proceso ha sido demasiado largo.

Programar no tiene por qué ser tan complicado. Con las herramientas adecuadas, puedes eliminar las idas y venidas y centrarte en lo que realmente importa: conectar con las personas adecuadas.

Por qué importa la velocidad en la contratación

Un puesto sin cubrir cuesta a una empresa una media de 420 euros al día en productividad perdida. Y los candidatos de alta calidad no permanecen mucho tiempo en el mercado: los mejores suelen ser captados en 10 días. La programación lenta no sólo es frustrante, sino también cara.

Eliminando los retrasos en el proceso de entrevista, los seleccionadores pueden aumentar sus posibilidades de conseguir los mejores talentos antes que la competencia. Ahí es donde entran en juego las funciones inteligentes de programación, como las encuestas de grupo y el coanfitrión.

Utiliza las encuestas de grupo para alinear varios calendarios

Cuando varias partes interesadas tienen que asistir a una entrevista -por ejemplo, un panel de directores de contratación o líderes de varios departamentos-, intentar encontrar un solo hueco libre puede parecer imposible. En lugar de hacer malabarismos con los calendarios de Outlook o Google, utiliza las Encuestas de Grupo para proponer varias opciones.

Funciona así:

Crea una encuesta con una serie de horarios posibles.

Comparte el enlace con todos los participantes.

Cada participante marca cuándo está disponible.

En unos minutos, verás el solapamiento y podrás fijar la mejor hora para todos.

Se acabó el ping-pong de correos electrónicos y las dobles reservas accidentales.

Dato curioso: en sectores como la tecnología y la consultoría, las entrevistas en grupo son ahora la norma para más del 60% de los puestos de nivel medio a alto. Las encuestas de grupo ahorran horas de coordinación en estos escenarios de alto riesgo.

Ser co-anfitrión con Booking Pages hace que la programación de candidatos sea perfecta

Las encuestas de grupo son geniales para la alineación interna, pero ¿qué pasa con la programación con los candidatos? Ahí es donde entran en juego las Páginas de Reservas, y el coanfitrión las hace aún más potentes.

Así es como funciona en la práctica:

Un reclutador y un jefe de línea son co-anfitriones de una Página de Reservas.

Muestran franjas horarias predefinidas en las que ambos están disponibles.

El enlace se comparte con los candidatos.

Los candidatos eligen la hora que más les convenga, por orden de llegada.

La experiencia de los candidatos es fluida: ven las horas disponibles al instante, eligen lo que les conviene y reciben una confirmación inmediata. Mientras tanto, ambos anfitriones permanecen sincronizados, reciben actualizaciones y pueden ajustar la disponibilidad juntos.

Tanto si se trata de entrevistas 1:1 como de flujos de contratación en varias fases, las Páginas de reserva con coanfitrión eliminan el cuello de botella que supone esperar a que una persona se encargue de los calendarios.

Haz que la programación forme parte de la experiencia del candidato

Los candidatos juzgan a las empresas por algo más que las ofertas de trabajo. El propio proceso de solicitud deja una impresión duradera. Una programación fluida y flexible muestra respeto por su tiempo e indica que tu organización está bien organizada.

Considera estos dos viajes:

En uno, esperan tres días a que un reclutador confirme su disponibilidad después de enviar por correo electrónico las horas sugeridas.

En el otro, reciben un enlace a la Página de Reservas, seleccionan un hueco e inmediatamente lo ven en su calendario.

¿Adivina cuál les deja impresionados?

Consejos prácticos para acelerar las cosas

Ofrece opciones, no caos: Limita las encuestas o páginas de reserva a 4-6 franjas horarias realistas. Demasiadas opciones abruman a los participantes.

Fija plazos: Fomenta las respuestas rápidas cerrando las encuestas o limitando las ventanas de reserva.

Utiliza integraciones: Conecta directamente con los calendarios para evitar las reservas dobles.

Combina las herramientas de forma inteligente: Agrupa encuestas para paneles internos, Páginas de Reservas para entrevistas con candidatos, coanfitriones para mantener alineados a los equipos de contratación.

Promociona tu Página de Reservas donde ya están los candidatos: Compártela en LinkedIn, portales de empleo, tu intranet, Slack, firmas de correo electrónico o tu sitio web para que los candidatos puedan reservar directamente sin tener que esperar a que se produzcan intercambios.

Convierte el tiempo en tu ventaja competitiva

La contratación es una carrera contra el tiempo. Cuanto más rápido puedas programar las entrevistas, más probabilidades tendrás de conseguir los mejores talentos antes que tus competidores. Aprovechando las Encuestas de Grupo para la alineación interna y las Páginas de Reserva con coanfitrión para la programación de cara al candidato, eliminarás el caos del correo electrónico y crearás una experiencia de contratación más fluida y rápida.

Acorta las idas y venidas, contrata más rápido y mantén contentos tanto a los candidatos como a los reclutadores.