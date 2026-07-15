Effektivisera schemaläggningen av kandidater utan onödigt fram och tillbaka

Att rekrytera topptalanger är svårt nog utan att man drunknar i ändlösa e-postkedjor och kalenderinbjudningar. Om du någonsin har försökt samordna intervjuer mellan en rekryteringsansvarig, en rekryterare och flera kandidater vet du hur snabbt det kan förvandlas till en mardröm att få ihop ett schema. Det är inte konstigt att nästan två tredjedelar av kandidaterna medger att de har avbrutit ansökningsprocessen eftersom den helt enkelt tog för lång tid.

Schemaläggning behöver inte vara så här komplicerat. Med rätt verktyg kan du slippa allt krångel och istället fokusera på det som verkligen betyder något: att knyta kontakter med rätt personer.

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Varför snabbhet är viktigt vid rekrytering

En obesatt tjänst kostar ett företag i genomsnitt 420 dollar per dag i förlorad produktivitet. Och högkvalitativa kandidater stannar inte länge på arbetsmarknaden – de bästa blir oftast uppsnappade inom 10 dagar. Långsam rekrytering är inte bara frustrerande, den är också kostsam.

Genom att undvika förseningar i intervjuprocessen kan rekryterare öka sina chanser att knyta till sig de bästa talangerna innan konkurrenterna hinner före. Det är här smarta schemaläggningsfunktioner som Group Poll och då kommer rollen som medprogramledare in i bilden.

Använd Group Poll för att synkronisera flera kalendrar

När flera intressenter behöver delta i en intervju – till exempel en panel bestående av rekryteringsansvariga eller chefer från olika avdelningar – kan det kännas omöjligt att hitta ett enda ledigt tidsfönster. Istället för att jonglera med Outlook- eller Google-kalendrar, använd Group Poll för att föreslå flera alternativ.

Så här fungerar det:

Skapa en omröstning med ett antal möjliga tider.

Dela länken med alla inblandade.

Varje deltagare markerar när hen är tillgänglig.

Om några minuter ser du när tiderna överlappar varandra och kan boka den tid som passar bäst för alla.

Inget mer e-postpingpong eller oavsiktliga dubbelbokningar.

Rolig fakta: Inom branscher som teknik och konsultverksamhet, panelintervjuer är numera standard för mer än 60 % av befattningarna på mellanchefs- och ledningsnivå. Group Poll sparar timmar av samordningsarbete i dessa situationer där mycket står på spel.

Genom att samarbeta med Booking Page blir det smidigt att boka tider för kandidaterna

Group Poll är utmärkta för att skapa samstämmighet internt, men hur är det med schemaläggningen med kandidaterna? Det är där Booking Pages kom in — och att vara medvärd gör dem ännu mer inflytelserika.

Så här fungerar det i praktiken:

En rekryterare och en linjechef sköter en Booking Page tillsammans.

De visar fördefinierade tidsintervall då båda är tillgängliga.

Länken delas med kandidaterna.

De sökande väljer den tid som passar dem bäst – enligt principen ”först till kvarn”.

Kandidatupplevelsen är smidig: de ser omedelbart vilka tider som är lediga, väljer det som passar dem och får en omedelbar bekräftelse. Samtidigt håller båda värdarna sig uppdaterade, får information och kan tillsammans anpassa sin tillgänglighet.

Oavsett om det handlar om 1:1-intervjuer eller rekryteringsprocesser i flera steg, så eliminerar Booking Pages med gemensam värd den flaskhals som uppstår när man måste vänta på att en person ska samordna kalendrarna.

Gör schemaläggningen till en del av kandidatupplevelsen

Kandidaterna bedömer företag utifrån mer än bara jobb erbjudanden. Själva ansökningsprocessen lämnar ett bestående intryck. En smidig och flexibel tidsplanering visar respekt för deras tid och signalerar att er organisation är välorganiserad.

Tänk på dessa två resor:

I det ena fallet väntar de i tre dagar på att en rekryterare ska bekräfta när det passar, efter att de via e-post har föreslagit några tider.

I det andra fallet får de en länk till Booking Page, väljer ett tidsfönster och ser det omedelbart i sin kalender.

Gissa vilken som gör dem mest imponerade?

Praktiska tips för att få det att gå snabbare

Erbjud valmöjligheter, inte kaos: Begränsa omröstningar eller Booking Pages till 4–6 realistiska tidsluckor. För många alternativ kan överväldiga deltagarna.

Fastställ tidsfrister: Uppmuntra snabba svar genom att stänga omröstningar eller begränsa bokningsperioderna.

Använd integrationer: Anslut direkt till kalendrarna för att undvika dubbelbokningar.

Kombinera verktygen på ett smart sätt: Group Poll för interna paneler, Booking Pages för kandidatintervjuer samt samordning för att säkerställa samstämmighet inom rekryteringsteamen.

Marknadsför din Booking Page där kandidaterna redan befinner sig: Dela den på LinkedIn, jobbportaler, ert intranät, Slack, i e-postsignaturer eller på er webbplats så att kandidaterna kan boka direkt utan att behöva vänta på svar fram och tillbaka.

Gör tiden till din konkurrensfördel

Rekrytering är en kamp mot klockan. Ju snabbare du kan boka in intervjuer, desto större är chansen att du hinner säkra de bästa talangerna före dina konkurrenter. Genom att använda Group Poll för intern samordning och Booking Pages med gemensam bokning för kandidaternas tidsbokning kan du undvika kaoset med e-post och skapa en smidigare och snabbare rekryteringsupplevelse.

Sluta med allt krångel, anställ snabbare och se till att både kandidater och rekryterare är nöjda.

Att betrakta effektivitet som en strategi snarare än en administrativ fråga sträcker sig långt bortom rekrytering. För att ge en bredare bild av vart detta tankesätt leder har Doodles VD Christian Fielitz delat med sig av sina synpunkter på kostnadsstrategi inom AI – varför datorkraft kommer att prissättas som olja, och hur företag bör avgöra vilken AI de ska utveckla själva respektive köpa in.