Fremskynd kandidatplanlægningen uden frem og tilbage

Det er svært nok at rekruttere toptalenter uden at drukne i endeløse e-mailkæder og kalenderinvitationer. Hvis du nogensinde har prøvet at arrangere interviews på tværs af en ansættende leder, en rekrutteringsmedarbejder og flere kandidater, ved du, hvor hurtigt tingene udvikler sig til et planlægningsmæssigt mareridt. Det er ikke underligt, at næsten to tredjedele af kandidaterne indrømmer, at de har opgivet at søge, fordi processen simpelthen tog for lang tid.

Planlægning behøver ikke at være så kompliceret. Med de rigtige værktøjer kan du skære frem og tilbage væk og fokusere på det, der virkelig betyder noget: at komme i kontakt med de rigtige mennesker.

Hvorfor hastighed er vigtig i rekruttering

En ubesat stilling koster i gennemsnit en virksomhed 420 euro om dagen i tabt produktivitet. Og kandidater af høj kvalitet bliver ikke længe på markedet - de bedste bliver som regel opsnappet inden for 10 dage. Langsom planlægning er ikke bare frustrerende, det er også dyrt.

Ved at fjerne forsinkelser i interviewprocessen kan rekrutteringsansvarlige øge deres chancer for at sikre sig toptalenter, før konkurrenterne gør det. Det er her, smarte planlægningsfunktioner som Group Polls og co-hosting kommer ind i billedet.

Brug Group Polls til at justere flere kalendere

Når flere interessenter skal deltage i et interview - f.eks. et panel af ansættende chefer eller ledere på tværs af afdelinger - kan det føles umuligt at finde en enkelt ledig tid. I stedet for at jonglere med Outlook- eller Google-kalendere kan du bruge Group Polls til at foreslå flere muligheder.

Sådan her fungerer det:

Opret en afstemning med en række mulige tidspunkter.

Del linket med alle involverede.

Hver deltager markerer, hvornår de er tilgængelige.

I løbet af få minutter kan du se overlapningen og finde det bedste tidspunkt for alle.

Ikke mere e-mail ping-pong eller utilsigtede dobbeltbookinger.

Sjove fakta: I brancher som tech og consulting er panelinterviews nu normen for mere end 60% af mellem- og seniorstillingerne. Gruppeafstemninger sparer timevis af koordinering i disse scenarier med høj indsats.

Co-hosting med Booking Pages gør kandidatplanlægningen problemfri

Group Polls er gode til intern koordinering, men hvad med planlægning med kandidater? Det er her, Booking Pages kommer ind i billedet - og med co-hosting bliver de endnu mere effektive.

Sådan fungerer det i praksis:

En rekrutteringsmedarbejder og en linjeleder er sammen værter for en bookingside.

De viser foruddefinerede tidspunkter, hvor begge er ledige.

Linket deles med kandidaterne.

Kandidaterne vælger det tidspunkt, der passer dem bedst - efter først-til-mølle-princippet.

Kandidatoplevelsen er gnidningsløs: De ser ledige tider med det samme, vælger det, der passer dem, og får en øjeblikkelig bekræftelse. I mellemtiden forbliver begge værter synkroniserede, modtager opdateringer og kan justere tilgængeligheden sammen.

Uanset om det drejer sig om 1:1-samtaler eller ansættelsesforløb i flere trin, eliminerer bookingsider med fælles værtsskab den flaskehals, det er at vente på, at én person skal holde styr på kalenderen.

Gør planlægning til en del af din kandidatoplevelse

Kandidater bedømmer virksomheder på mere end jobtilbud. Selve ansøgningsprocessen efterlader et varigt indtryk. Smidig og fleksibel planlægning viser respekt for deres tid og signalerer, at din organisation er velorganiseret.

Overvej disse to rejser:

I den ene venter de tre dage på, at en rekrutteringsmedarbejder bekræfter deres tilgængelighed efter at have sendt en e-mail med forslag til tidspunkter.

I den anden modtager de et link til en bookingside, vælger en tid og ser den straks i deres kalender.

Gæt, hvad der imponerer dem?

Praktiske tips til at gøre tingene hurtigere

Tilbyd valgmuligheder, ikke kaos: Begræns afstemninger eller bookingsider til 4-6 realistiske tidspunkter. For mange muligheder overvælder deltagerne.

Sæt deadlines: Tilskynd til hurtige svar ved at lukke afstemninger eller begrænse bookingvinduer.

Brug integrationer: Opret direkte forbindelse til kalendere for at forhindre dobbeltbookinger.

Kombiner værktøjer på en smart måde: Grupper afstemninger til interne paneler, bookingsider til kandidatsamtaler, vær med til at holde ansættelsesteams på linje.

Promover din bookingside, hvor kandidaterne allerede er: Del den på LinkedIn, jobportaler, dit intranet, Slack, e-mail-signaturer eller din hjemmeside, så kandidaterne kan booke direkte uden at vente på at blive sendt frem og tilbage.

Gør tiden til din konkurrencefordel

Rekruttering er et kapløb med tiden. Jo hurtigere du kan planlægge samtaler, jo større er sandsynligheden for, at du får fat i de bedste talenter før dine konkurrenter. Ved at udnytte Group Polls til intern afstemning og Booking Pages med co-hosting til kandidatvendt planlægning kan du eliminere e-mail-kaos og skabe en smidigere og hurtigere ansættelsesoplevelse.

Skær frem og tilbage, ansæt hurtigere, og gør både kandidater og rekrutteringsfolk glade.