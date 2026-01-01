शीर्ष प्रतिभाओं की भर्ती पहले से ही काफी कठिन है, और अनंत ईमेल श्रृंखलाओं और कैलेंडर निमंत्रणों में डूबना इसे और भी मुश्किल बना देता है। यदि आपने कभी एक हायरिंग मैनेजर, एक रिक्रूटर और कई उम्मीदवारों के बीच साक्षात्कार तय करने की कोशिश की है, तो आप जानते हैं कि कैसे चीजें कितनी जल्दी शेड्यूलिंग की दुःस्वप्न में बदल जाती हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि लगभग दो-तिहाई उम्मीदवार यह स्वीकार करते हैं कि उन्होंने आवेदन छोड़ दिए क्योंकि प्रक्रिया बस बहुत लंबी हो गई थी।

शेड्यूलिंग इतनी जटिल होने की ज़रूरत नहीं है। सही उपकरणों के साथ, आप बार-बार की चैट-बातचीत को खत्म कर सकते हैं और असल में महत्वपूर्ण चीज़ों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं: सही लोगों से जुड़ना।

Doodle आज़माएँ क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

भर्ती में गति क्यों मायने रखती है

एक खाली पद कंपनी को उत्पादकता में कमी के कारण प्रतिदिन औसतन 420 डॉलर का नुकसान पहुँचाता है। और उच्च-गुणवत्ता वाले उम्मीदवार बाजार में ज्यादा देर तक नहीं टिकते — सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार आमतौर पर 10 दिनों के भीतर ही चुन लिए जाते हैं। धीमी समय-निर्धारण प्रक्रिया न केवल निराशाजनक है, बल्कि महंगी भी है।

साक्षात्कार प्रक्रिया में देरी को दूर करके, भर्तीकर्ता प्रतिस्पर्धियों से पहले शीर्ष प्रतिभा हासिल करने की अपनी संभावनाओं को बढ़ा सकते हैं। यहीं पर स्मार्ट शेड्यूलिंग सुविधाएँ जैसे ग्रुप पोल और सह-मेजबानी भी शामिल है।

कई कैलेंडर को संरेखित करने के लिए ग्रुप पोल का उपयोग करें

जब कई हितधारकों को एक साक्षात्कार में शामिल होना हो — जैसे कि भर्ती प्रबंधकों का एक पैनल या विभिन्न विभागों के नेता — तो एक ही खाली समय ढूँढना असंभव सा लग सकता है। Outlook या Google कैलेंडर के साथ तालमेल बिठाने की बजाय, का उपयोग करें ग्रुप पोल कई विकल्प प्रस्तावित करने के लिए।

यह इस तरह काम करता है:

संभावित समयों के एक सेट के साथ एक पोल बनाएं।

संबंधित सभी लोगों के साथ लिंक साझा करें।

प्रत्येक प्रतिभागी यह चिह्नित करता है कि वह कब उपलब्ध है।

कुछ ही मिनटों में आप ओवरलैप देखेंगे और सभी के लिए सबसे अच्छा समय तय कर सकेंगे।

अब ईमेल पिंग-पोंग या गलती से दोहरी बुकिंग नहीं होगी।

मज़ेदार तथ्य: टेक और कंसल्टिंग जैसी उद्योगों में, पैनल साक्षात्कार अब मध्यम से वरिष्ठ भूमिकाओं के 60% से अधिक में ये सामान्य हो गए हैं। ग्रुप पोल इन उच्च-दांव वाले परिदृश्यों में समन्वय के घंटों की बचत करते हैं।

बुकिंग पेजेज़ के साथ सह-होस्टिंग उम्मीदवारों की शेड्यूलिंग को सहज बनाती है।

ग्रुप पोल आंतरिक समन्वय के लिए बेहतरीन हैं, लेकिन उम्मीदवारों के साथ समय-निर्धारण का क्या? यहीं पर बुकिंग पेज आओ — और सह-मेजबानी उन्हें और भी शक्तिशाली बनाती है।

व्यावहारिक रूप से यह इस प्रकार काम करता है:

एक भर्तीकर्ता और एक लाइन मैनेजर एक बुकिंग पेज का सह-होस्ट करते हैं।

वे दोनों उपलब्ध होने पर पूर्वनिर्धारित समय स्लॉट दिखाते हैं।

लिंक उम्मीदवारों के साथ साझा किया गया है।

उम्मीदवार सबसे उपयुक्त समय चुनते हैं — पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर।

उम्मीदवार का अनुभव सुगम है: वे तुरंत उपलब्ध समय देखते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार चुनते हैं, और तुरंत पुष्टि प्राप्त करते हैं। इस बीच, दोनों होस्ट एक-दूसरे के साथ समन्वय में रहते हैं, अपडेट प्राप्त करते हैं, और मिलकर उपलब्धता समायोजित कर सकते हैं।

चाहे 1:1 इंटरव्यू हों या बहु-चरणीय भर्ती प्रक्रियाएँ, सह-मेजबानी वाले बुकिंग पेज एक व्यक्ति के कैलेंडर का इंतज़ार करने की बाधा को समाप्त कर देते हैं।

अनुसूचीकरण को अपने उम्मीदवार अनुभव का हिस्सा बनाएं

उम्मीदवार कंपनियों का मूल्यांकन केवल नौकरी की पेशकशों से नहीं करते। आवेदन प्रक्रिया स्वयं एक स्थायी छाप छोड़ती है। सुचारू और लचीली समय-निर्धारण व्यवस्था उनके समय का सम्मान करती है और संकेत देती है कि आपका संगठन सुव्यवस्थित है।

इन दो यात्राओं पर विचार करें:

एक मामले में, वे सुझाए गए समयों पर ईमेल भेजने के बाद रिक्रूटर की उपलब्धता की पुष्टि के लिए तीन दिन तक इंतजार करते हैं।

दूसरे में, उन्हें एक बुकिंग पेज लिंक मिलता है, वे एक स्लॉट चुनते हैं, और तुरंत इसे अपने कैलेंडर में देख लेते हैं।

अनुमान लगाइए कि कौन सा उन्हें प्रभावित करता है?

काम को तेज़ी से निपटाने के व्यावहारिक सुझाव

विकल्प दें, अव्यवस्था नहीं: पोल या बुकिंग पेजों को 4–6 यथार्थवादी स्लॉट्स तक सीमित रखें। बहुत अधिक विकल्प प्रतिभागियों को अभिभूत कर देते हैं।

समय-सीमाएँ निर्धारित करें: पोल बंद करके या बुकिंग विंडो सीमित करके त्वरित प्रतिक्रियाओं को प्रोत्साहित करें।

एकीकरण का उपयोग करें: डबल-बुकिंग से बचने के लिए कैलेंडर से सीधे कनेक्ट करें।

उपकरणों को चतुराई से मिलाएँ: आंतरिक पैनलों के लिए ग्रुप पोल, उम्मीदवार साक्षात्कारों के लिए बुकिंग पेज, भर्ती टीमों को समन्वित रखने के लिए सह-मेजबानी।

जहाँ उम्मीदवार पहले से मौजूद हैं, वहाँ अपना बुकिंग पेज प्रचारित करें: इसे LinkedIn, जॉब पोर्टल्स, अपने इंट्रानेट, Slack, ईमेल सिग्नेचर या अपनी वेबसाइट पर शेयर करें, ताकि उम्मीदवार बिना बार-बार पूछताछ किए सीधे बुक कर सकें।

समय को अपनी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त में बदलें

भर्ती समय के खिलाफ एक दौड़ है। जितनी जल्दी आप साक्षात्कार निर्धारित कर सकते हैं, उतनी ही अधिक संभावना है कि आप अपने प्रतिस्पर्धियों से पहले शीर्ष प्रतिभा को सुरक्षित कर लेंगे। आंतरिक समन्वय के लिए ग्रुप पोल और उम्मीदवार-साक्षात्कार शेड्यूलिंग के लिए सह-होस्टिंग के साथ बुकिंग पेज का उपयोग करके, आप ईमेल की अव्यवस्था को समाप्त कर देंगे और एक अधिक सुगम, तेज़ भर्ती अनुभव बनाएँगे।

आगे-पीछे की बातचीत बंद करें, तेजी से भर्ती करें, और उम्मीदवारों तथा भर्तीकर्ताओं दोनों को खुश रखें।

कुशलता को सफाई-संभार के बजाय रणनीति मानना भर्ती से कहीं आगे की बात है। इस सोच के परिणामों का व्यापक दृष्टिकोण पाने के लिए, Doodle के सीईओ क्रिश्चियन फिएलिट्ज़ ने अपना साझा किया है। एआई लागत रणनीति अपनाएँ — कंप्यूटिंग की कीमत तेल जैसी क्यों होगी, और कंपनियों को यह कैसे तय करना चाहिए कि कौन सी एआई खुद बनानी है और कौन सी खरीदनी है।