Harmonogram egzaminów próbnych i sesji powtórkowych

Kiedy po raz pierwszy przystąpiłem do egzaminu próbnego, zrobiłem to raczej bez większego namysłu. Przejrzałem kilka notatek, wydrukowałem stary egzamin i podjąłem się go rozwiązać bez większego zaangażowania, w przerwach między odcinkami na Netflixie. Nie było to dla mnie zaskoczeniem: nie zdałem.

Od tamtej pory zrozumiałem, że egzaminy próbne i sesje powtórkowe to nie tylko dodatkowe przygotowanie, ale także próba generalna. Aby jednak przyniosły one oczekiwane efekty, należy je zaplanować tak samo, jak prawdziwe egzaminy.

Oto, jak planuję egzaminy próbne i sesje powtórkowe, tak aby naprawdę były dla Ciebie pomocne, a nie tylko zapełniały Twój kalendarz.

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1. Zaplanuj egzamin próbny na tydzień przed egzaminami końcowymi.

Rozwiązywanie próbnego egzaminu w przeddzień egzaminu to tak, jakby próbować przebiec maraton w dniu, w którym kupiło się buty do biegania. Najlepszym momentem jest okres od pięciu do dziesięciu dni przed właściwym egzaminem.

Jak to organizuję: wybieram termin dla każdego przedmiotu, rezerwuję dwie do trzech godzin na pełny egzamin próbny, odtwarzam warunki egzaminacyjne bez żadnych czynników rozpraszających uwagę oraz planuję sesję powtórkową dzień lub dwa później, aby przeanalizować popełnione błędy. Brzmi to jak sporo pracy, ale dzięki temu zyskuję dziesięciokrotnie większą pewność siebie i jasność.

2. Strategicznie planuj sesje powtórkowe.

Zamiast omawiać wszystko podczas jednej sesji, robię to tematycznie.

Zaczynam od zagadnień, z którymi zawsze miałem trudności, a potem przechodzę do tematów, które najczęściej pojawiały się na poprzednich egzaminach. Następnie skupiam się na nowszym materiale, którego jeszcze nie przerobiłem. Na koniec, jeśli mam czas, organizuję sesję pytań i odpowiedzi z kolegami z klasy lub sprawdzam wiedzę w grupie. To porządkuje chaos i pomaga mi zidentyfikować obszary, w których czuję się najbardziej (i najmniej) pewnie.

3. Połącz powtórkę indywidualną z grupową, aby czerpać z obu metod różne korzyści.

Kiedyś uczyłem się sam, dopóki nie zdałem sobie sprawy, że tracę korzyści płynące z wspólnego powtarzania materiału. Teraz wolę uczyć się sam, uzupełniając to sesjami grupowymi. Samodzielna nauka pozwala mi na dogłębną pracę i skupione utrwalanie wiedzy. Dyskusje, wyjaśnienia i sprawdzanie wiedzy odbywają się w grupie.

Aby uniknąć niekończącej się wymiany wiadomości, korzystam z serwisu Doodle, by szybko organizować proste spotkania grupowe.

4. Planuj czas na powtórkę w oparciu o poziom energii, a nie tylko o to, czy masz wolną chwilę.

Najlepsza sesja powtórkowa to taka, która pasuje do Twojego trybu myślenia, a nie tylko do Twojego kalendarza. Na własnej skórze przekonałem się, że powtarzanie trudnego materiału o dziesiątej wieczorem jest w zasadzie bezcelowe.

Obecnie planuję trudniejsze zagadnienia i zadania na poranek, dyskusje lub ćwiczenia praktyczne na południe, a lżejsze treści, takie jak egzaminy, na popołudnie. Nie chodzi tylko o to, żeby uczyć się więcej, ale o to, żeby uczyć się lepiej.

5. Należy stosować tę samą strukturę w każdym cyklu egzaminacyjnym.

Kiedy znalazłem schemat, który się sprawdzał, zachowałem go. Nazwałem go po prostu „szablonem do przygotowania do egzaminu” i za każdym razem z niego korzystałem.

Zawiera mój idealny harmonogram egzaminów próbnych, obszary, na których należy się skupić podczas powtórek, przykładowe bloki przygotowawcze oraz listę kontrolną na każdy tydzień powtórek. Dzięki temu unikam niepotrzebnych komplikacji i mogę skupić się na samym przygotowaniu, a nie na kwestiach logistycznych związanych z wysyłaniem SMS-ów.

Egzaminy wiążą się ze stresem, ale nie powinny wywoływać paniki. Dzięki odrobinie planowania, przemyślanej organizacji i narzędziom oszczędzającym czas, takim jak Doodle, przygotowania do egzaminów stają się czymś, czym sam zarządzasz, a nie czymś, co zarządza tobą.

Czy masz jakąś sprawdzoną metodę, która zawsze się sprawdza? Podziel się nią na LinkedIn – na pewno jest tam ktoś, kto właśnie teraz się uczy.