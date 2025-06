Programmation d'examens blancs et de sessions de révision

La première fois que j'ai passé un examen blanc, c'était après coup. J'ai feuilleté quelques notes, imprimé une vieille copie d'examen et j'ai fait les choses à moitié entre deux épisodes de Netflix. Je n'ai pas été surprise : j'ai échoué.

Depuis, j'ai appris que les examens blancs et les séances de révision ne sont pas seulement une préparation supplémentaire, mais aussi une répétition. Mais pour qu'ils fonctionnent, ils doivent être planifiés comme de vrais examens.

Voici comment je planifie les examens blancs et les séances de révision de manière à ce qu'ils vous aident vraiment et ne se contentent pas de remplir votre emploi du temps.

1. Planifiez votre examen blanc la semaine précédant vos examens finaux.

Faire un examen blanc la veille de l'examen, c'est comme essayer de courir un marathon le jour où vous achetez vos chaussures de course. Le meilleur moment est cinq à dix jours avant l'examen réel.

Voici comment je procède : je choisis une date pour chaque matière, je réserve deux ou trois heures pour un examen blanc complet, je simule les conditions de l'examen sans distraction et je prévois une séance de révision un ou deux jours plus tard pour revenir sur les erreurs commises. Cela peut sembler beaucoup, mais cela décuple la confiance et la clarté.

2. Regroupez vos séances de révision de manière stratégique.

Au lieu de tout revoir en une seule séance, je le fais par thème.

Je commence par les concepts avec lesquels j'ai toujours eu des difficultés, puis je passe aux sujets qui ont été le plus souvent abordés lors d'examens antérieurs. Ensuite, je me concentre sur les matières plus récentes que je n'ai pas encore examinées. Enfin, si j'ai le temps, je fais une séance de questions-réponses avec des collègues ou un contrôle en groupe. Cela structure le chaos et m'aide à repérer les points sur lesquels je suis le plus (et le moins) confiant.

3. Combinez la révision en solo et en groupe pour obtenir des avantages différents.

J'avais l'habitude d'étudier seul, jusqu'à ce que je me rende compte que je ne profitais pas des avantages de la révision en groupe. Aujourd'hui, je préfère étudier seul, avec quelques séances en groupe. Le travail en profondeur et la mémorisation concentrée sont obtenus en étudiant seul. Les discussions, les explications et les tests se font en groupe.

Pour éviter les allers-retours interminables, j'utilise Doodle pour organiser rapidement des sessions de groupe.

4. Organisez vos révisions en fonction de votre énergie et pas seulement de votre disponibilité.

La meilleure session de révision est celle qui correspond à votre cerveau, pas seulement à votre calendrier. J'ai appris à mes dépens qu'il était inutile de réviser une matière dense à dix heures du soir.

Désormais, je planifie les concepts et les problèmes lourds le matin, les discussions ou les exercices pratiques à l'heure du déjeuner et les matières plus légères, telles que les examens, l'après-midi. Il ne s'agit pas seulement d'étudier plus, mais aussi d'étudier mieux.

5. Réutiliser la même structure pour chaque cycle d'examens.

Lorsque j'ai trouvé une structure qui fonctionnait, je l'ai conservée. Je l'ai littéralement appelée "modèle de préparation aux examens" et je l'ai réutilisée à chaque fois.

Il comprend mon calendrier idéal d'examens blancs, les domaines sur lesquels je dois me concentrer, des exemples de blocs de préparation et une liste de contrôle pour chaque semaine d'examen. Cela élimine les frictions et me permet de me concentrer sur la préparation proprement dite, et non sur la logistique des textos.

Les examens sont synonymes de pression, mais ils ne doivent pas provoquer de panique. Avec un peu de planification, une structure intelligente et des outils permettant de gagner du temps comme Doodle, la préparation aux examens devient quelque chose que vous gérez, et non quelque chose qui vous gère.

