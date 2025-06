Planung von Probeklausuren und Wiederholungssitzungen

Als ich das erste Mal an einer Probeprüfung teilnahm, war das ein nachträglicher Einfall. Ich blätterte in ein paar Notizen, druckte eine alte Prüfungsarbeit aus und machte sie zwischen zwei Netflix-Folgen halbherzig. Ich war nicht überrascht: Ich bin durchgefallen.

Seitdem habe ich gelernt, dass Probeklausuren und Wiederholungsprüfungen nicht nur eine zusätzliche Vorbereitung, sondern auch eine Übung sind. Aber damit sie funktionieren, müssen sie genau wie echte Prüfungen geplant werden.

Im Folgenden erkläre ich, wie ich Probeklausuren und Repetitorien plane, damit sie Ihnen wirklich helfen und nicht nur Ihren Stundenplan füllen.

1. planen Sie Ihre Probeprüfung für die Woche vor Ihren Abschlussprüfungen.

Eine Probeprüfung in der Nacht vor der Prüfung zu machen, ist so, als würde man versuchen, am Tag des Kaufs der Laufschuhe einen Marathon zu laufen. Der beste Zeitpunkt ist fünf bis zehn Tage vor der eigentlichen Prüfung.

So plane ich es: Ich wähle ein Datum für jedes Fach, nehme mir zwei oder drei Stunden Zeit für eine vollständige Probeprüfung, simuliere die Prüfungsbedingungen ohne Ablenkung und plane eine Wiederholungsprüfung ein oder zwei Tage später, um Fehler zu besprechen. Das hört sich nach viel an, aber es bringt das Zehnfache an Selbstvertrauen und Klarheit.

2. Teilen Sie Ihre Wiederholungssitzungen strategisch ein.

Anstatt alles in einer Sitzung durchzugehen, mache ich es nach Themen.

Ich beginne mit den Konzepten, mit denen ich immer Probleme hatte, und gehe dann zu den Themen über, die in vergangenen Prüfungen am häufigsten vorkamen. Als Nächstes konzentriere ich mich auf den neueren Stoff, den ich noch nicht geprüft habe. Wenn ich Zeit habe, mache ich zum Schluss eine Frage- und Antwortrunde mit Kollegen oder eine Gruppenprüfung. Das strukturiert das Chaos und hilft mir zu erkennen, wo ich am sichersten (und am wenigsten) bin.

3. Kombinieren Sie Einzel- und Gruppenübungen, um verschiedene Vorteile zu erzielen.

Früher habe ich allein gelernt, bis ich merkte, dass ich die Vorteile der Gruppenarbeit nicht nutzen konnte. Jetzt ziehe ich es vor, alleine zu lernen, mit einigen Gruppensitzungen. Vertieftes Arbeiten und konzentriertes Erinnern werden durch das Lernen allein erreicht. Diskussionen, Erklärungen und Tests finden in einer Gruppe statt.

Um endloses Hin- und Herschreiben zu vermeiden, verwende ich Doodle, um Gruppensitzungen schnell und unkompliziert zu organisieren.

4. Planen Sie die Lernzeit nach Energie, nicht nur nach Verfügbarkeit.

Die beste Wiederholungssitzung ist die, die zu Ihrem Gehirn passt, nicht nur zu Ihrem Kalender. Ich habe auf die harte Tour gelernt, dass es im Grunde sinnlos ist, dichten Stoff um zehn Uhr abends zu wiederholen.

Jetzt setze ich schwere Konzepte und Probleme auf den Vormittag, Diskussionen oder praktische Übungen auf die Mittagszeit und leichteren Stoff, wie z. B. Prüfungen, auf den Nachmittag. Es geht nicht nur darum, mehr zu lernen, sondern auch darum, besser zu lernen.

5. Verwenden Sie die gleiche Struktur für jeden Prüfungszyklus.

Wenn ich eine Struktur gefunden habe, die funktioniert, habe ich sie beibehalten. Ich nannte sie buchstäblich eine Prüfungsvorbereitungsvorlage und verwendete sie jedes Mal wieder.

Sie enthält meinen idealen Zeitplan für die Probeprüfung, Schwerpunkte für die Prüfung, Beispielvorbereitungsblöcke und eine Checkliste für jede Prüfungswoche. So gibt es keine Reibungsverluste und ich kann mich auf die eigentliche Vorbereitung konzentrieren, nicht auf die Logistik des Textings.

Prüfungen bringen Druck mit sich, aber sie sollten keine Panik auslösen. Mit ein wenig Planung, kluger Strukturierung und zeitsparenden Tools wie Doodle wird die Prüfungsvorbereitung zu etwas, das man selbst in der Hand hat und nicht etwas, das einen selbst in der Hand hat.

