La prima volta che ho fatto un esame di simulazione è stato un ripensamento. Ho sfogliato alcuni appunti, ho stampato un vecchio foglio d'esame e l'ho ignorato a metà tra un episodio e l'altro di Netflix. Non mi sono sorpreso: sono stato bocciato.

Da allora ho imparato che i finti esami e le sessioni di revisione non sono solo una preparazione extra, ma una prova. Ma perché funzionino, devono essere pianificati proprio come gli esami veri e propri.

Ecco come programmo gli esami simulati e le sessioni di ripasso in modo che vi aiutino davvero, non solo a riempire la vostra agenda.

1. Pianificate il vostro esame simulato per la settimana precedente agli esami finali.

Fare una simulazione d'esame la sera prima dell'esame è come cercare di correre una maratona il giorno in cui si comprano le scarpe da corsa. Il momento migliore è da cinque a dieci giorni prima dell'esame vero e proprio.

Come lo programmo io: scelgo una data per ogni materia, metto da parte due o tre ore per una simulazione completa, simulo le condizioni d'esame senza distrazioni e pianifico una sessione di revisione uno o due giorni dopo per rivedere gli errori. Sembra molto, ma si decuplica in termini di sicurezza e chiarezza.

2. Raggruppate le sessioni di ripasso in modo strategico.

Invece di ripassare tutto in un'unica sessione, lo faccio per argomenti.

Inizio con i concetti con cui ho sempre avuto difficoltà e poi passo agli argomenti che si sono presentati di più agli esami passati. Poi mi concentro sul materiale più recente che non ho ancora esaminato. Infine, se ho tempo, faccio una sessione di domande e risposte con i colleghi o una verifica di gruppo. Questo struttura il caos e mi aiuta a individuare i punti in cui sono più (e meno) sicuro di me.

3. Combinare la revisione da solo e in gruppo per ottenere diversi vantaggi.

Un tempo studiavo da solo, finché non mi sono reso conto che mi stavo perdendo i vantaggi della revisione di gruppo. Ora preferisco studiare da solo, con qualche sessione di gruppo. Il lavoro approfondito e il ricordo concentrato si ottengono studiando da soli. Le discussioni, le spiegazioni e i test avvengono in gruppo.

Per evitare di mandare messaggi infiniti avanti e indietro, uso Doodle per organizzare rapidamente le sessioni di gruppo senza problemi.

4. Programmate il ripasso in base all'energia, non solo alla disponibilità.

La migliore sessione di ripasso è quella che si adatta al vostro cervello, non solo al vostro calendario. Ho imparato a mie spese che ripassare materiale denso alle dieci di sera è praticamente inutile.

Ora programmo i concetti e i problemi più pesanti al mattino, le discussioni o gli esercizi pratici all'ora di pranzo e il materiale più leggero, come gli esami, nel pomeriggio. Non si tratta solo di studiare di più, ma di studiare meglio.

5. Riutilizzare la stessa struttura per ogni ciclo di esami.

Quando ho trovato una struttura che funzionava, l'ho mantenuta. L'ho letteralmente chiamata modello di preparazione agli esami e l'ho riutilizzata ogni volta.

Include il mio programma ideale per le simulazioni d'esame, le aree su cui concentrarsi per il ripasso, blocchi di preparazione esemplificativi e una lista di controllo per ogni settimana di ripasso. Questo elimina gli attriti e mi permette di concentrarmi sulla preparazione vera e propria, non sulla logistica dei messaggi.

Gli esami comportano pressione, ma non dovrebbero causare panico. Con un po' di pianificazione, una struttura intelligente e strumenti per risparmiare tempo come Doodle, la preparazione agli esami diventa qualcosa che gestite voi, non qualcosa che gestisce voi.

