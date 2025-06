Planlægning af prøveeksamener og gennemgangssessioner

Første gang jeg tog en prøveeksamen, var det en eftertanke. Jeg bladrede nogle noter igennem, printede en gammel eksamensopgave ud og gjorde det halvhjertet mellem to afsnit af Netflix. Det overraskede mig ikke: Jeg dumpede.

Siden da har jeg lært, at prøveeksamener og repetitioner ikke bare er ekstra forberedelse, men også øvelse. Men for at de skal fungere, skal de planlægges ligesom rigtige eksamener.

Her kan du se, hvordan jeg planlægger prøveeksamener og repetitioner, så de virkelig hjælper dig og ikke bare fylder i dit skema.

1. Planlæg din prøveeksamen til ugen før din afsluttende eksamen.

At lave en prøveeksamen aftenen før eksamen er som at forsøge at løbe et maraton den dag, du køber dine løbesko. Det bedste tidspunkt er fem til ti dage før den rigtige eksamen.

Sådan planlægger jeg det: Jeg vælger en dato for hvert fag, afsætter to eller tre timer til en fuld prøve, simulerer eksamensforhold uden forstyrrelser og planlægger en gennemgangssession en eller to dage senere for at gennemgå fejlene. Det lyder af meget, men det giver tifold mere selvtillid og klarhed.

2. Gruppér dine gennemgangssessioner strategisk.

I stedet for at gennemgå alt på én gang, gør jeg det efter emne.

Jeg starter med de begreber, jeg altid har kæmpet med, og går så videre til de emner, der er dukket mest op i tidligere eksamener. Dernæst fokuserer jeg på det nyere materiale, som jeg endnu ikke har undersøgt. Til sidst, hvis jeg har tid, laver jeg en spørgsmål og svar-session med kolleger eller et gruppetjek. Det strukturerer kaosset og hjælper mig med at spotte, hvor jeg er mest (og mindst) selvsikker.

3. Kombiner solo- og grupperevision for at få forskellige fordele.

Jeg plejede at læse alene, indtil jeg indså, at jeg gik glip af fordelene ved grupperevision. Nu foretrækker jeg at læse alene med nogle gruppesessioner. Dybdegående arbejde og koncentreret genkaldelse opnås ved at studere alene. Diskussioner, forklaringer og tests foregår i en gruppe.

For at undgå endeløse beskeder frem og tilbage bruger jeg Doodle til hurtigt at organisere gruppesessioner uden besvær.

4. Planlæg din gennemgang efter energi, ikke bare tilgængelighed.

Den bedste gennemgangssession er den, der passer til din hjerne, ikke bare til din kalender. Jeg lærte på den hårde måde, at det stort set er nytteløst at gennemgå tungt materiale klokken ti om aftenen.

Nu planlægger jeg tunge begreber og problemer om morgenen, diskussioner eller praktiske øvelser ved frokosttid og lettere materiale, som f.eks. eksamener, om eftermiddagen. Det handler ikke kun om at studere mere, men også om at studere bedre.

5. Genbrug den samme struktur for hver eksamenscyklus.

Da jeg fandt en struktur, der fungerede, beholdt jeg den. Jeg kaldte den bogstaveligt talt en skabelon til eksamensforberedelse og genbrugte den hver gang.

Den indeholder min ideelle prøveeksamensplan, fokusområder for gennemgang, eksempler på forberedelsesblokke og en tjekliste for hver gennemgangsuge. Det eliminerer gnidninger og giver mig mulighed for at fokusere på den egentlige forberedelse og ikke på logistikken omkring sms'er.

Eksamener er forbundet med pres, men de bør ikke skabe panik. Med lidt planlægning, smart struktur og tidsbesparende værktøjer som Doodle bliver eksamensforberedelse noget, du styrer, ikke noget, der styrer dig.

Har du en rutine, der altid fungerer? Del den på LinkedIn - der er helt sikkert nogen derude, der studerer lige nu.