Schemaläggning av prov och repetitionssessioner

Första gången jag gjorde ett prov var det mer eller mindre en eftertanke. Jag bläddrade igenom några anteckningar, skrev ut ett gammalt prov och gjorde ett halvhjärtat försök mellan olika avsnitt på Netflix. Det kom inte som någon överraskning: jag kuggade.

Sedan dess har jag lärt mig att prov och repetitionslektioner inte bara är en extra förberedelse, utan en övning. Men för att de ska fungera måste de planeras precis som riktiga prov.

Så här planerar jag provsimuleringar och repetitionspass så att de verkligen hjälper dig, och inte bara fyller din kalender.

Prova Doodle Inget kreditkort krävs

1. Planera ett prov för veckan före slutproven.

Att göra ett prov kvällen före själva provet är som att försöka springa ett maraton samma dag som man köper sina löparskor. Den bästa tidpunkten är fem till tio dagar före själva provet.

Så här planerar jag det: Jag väljer ett datum för varje ämne, avsätter två till tre timmar för en fullständig provsimulering, skapar provliknande förhållanden utan distraktioner och planerar en genomgång en eller två dagar senare för att gå igenom misstagen. Det låter kanske som mycket, men det ger tio gånger så mycket självförtroende och klarhet.

2. Planera dina repetitionspass strategiskt.

I stället för att gå igenom allt på en gång tar jag upp det ämne för ämne.

Jag börjar med de begrepp som jag alltid har haft svårt för och går sedan vidare till de ämnen som dyker upp oftast i tidigare tentor. Därefter fokuserar jag på det nyare materialet som jag ännu inte har gått igenom. Slutligen, om jag har tid, håller jag en frågestund med klasskamraterna eller gör en gruppgenomgång. Det ger struktur åt kaoset och hjälper mig att upptäcka var jag känner mig mest (och minst) säker.

3. Kombinera individuell och gemensam genomgång för att dra nytta av olika fördelar.

Förut pluggade jag ensam, tills jag insåg att jag gick miste om fördelarna med att repetera i grupp. Nu föredrar jag att plugga ensam, men med några gruppmöten. Genom att plugga ensam kan jag fördjupa mig i ämnet och träna min koncentration. Diskussioner, förklaringar och prov äger rum i grupp.

För att slippa ändlösa meddelanden fram och tillbaka använder jag Doodle för att snabbt organisera enkla gruppmöten.

4. Planera din genomgång utifrån hur mycket energi du har, inte bara utifrån när du har tid.

Den bästa repetitionsstunden är den som passar just din hjärna, inte bara din kalender. Jag har lärt mig den hårda vägen att det i princip är meningslöst att repetera svårt material klockan tio på kvällen.

Nu planerar jag in svåra begrepp och problem på förmiddagen, diskussioner eller praktiska övningar vid lunchtid och lättare moment, som till exempel prov, på eftermiddagen. Det handlar inte bara om att plugga mer, utan om att plugga bättre.

5. Använd samma struktur för varje tentamensomgång.

När jag hittade en struktur som fungerade behöll jag den. Jag kallade den bokstavligen för en mall för examensförberedelser och använde den om och om igen.

Den innehåller mitt ideala schema för provsimuleringar, områden att fokusera på vid repetition, exempel på förberedelsepass och en checklista för varje repetitionsvecka. Det underlättar arbetet och gör att jag kan koncentrera mig på själva förberedelserna, inte på det praktiska kring att skicka sms.

Tentor innebär en viss press, men de borde inte leda till panik. Med lite planering, en smart struktur och tidsbesparande verktyg som Doodle blir tentaförberedelserna något du själv styr över, inte något som styr dig.

Har du en rutin som alltid fungerar? Dela den på LinkedIn – det finns säkert någon där ute som pluggar just nu.