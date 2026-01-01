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नकली परीक्षाओं और समीक्षा सत्रों का समय-निर्धारण

पढ़ने का समय: 3 मिनट
Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

अपडेट किया गया: 30 जुल॰ 2026

Students listen to their teacher

पहली बार जब मैंने मॉक परीक्षा दी, तो यह बस एक बाद की सोची-समझी बात थी। मैंने कुछ नोट्स पलटे, एक पुरानी परीक्षा प्रिंट की और नेटफ्लिक्स के एपिसोड्स के बीच आधे मन से कोशिश की। मुझे हैरानी नहीं हुई: मैं फेल हो गया।

तब से मैंने सीखा है कि मॉक परीक्षाएं और समीक्षा सत्र केवल अतिरिक्त तैयारी नहीं, बल्कि पूर्वाभ्यास होते हैं। लेकिन इनके प्रभावी होने के लिए इन्हें वास्तविक परीक्षाओं की तरह ही योजनाबद्ध करना आवश्यक है।

यहाँ मैं मॉक परीक्षाओं और समीक्षा सत्रों को इस तरह शेड्यूल करता हूँ कि वे वास्तव में आपकी मदद करें, न कि सिर्फ आपका कैलेंडर भरें।

क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

1. अंतिम परीक्षाओं से एक सप्ताह पहले अपनी मॉक परीक्षा की योजना बनाएँ।

परीक्षा से एक रात पहले मॉक परीक्षा देना ठीक वैसा ही है जैसे आप अपने दौड़ने वाले जूते खरीदने वाले दिन ही मैराथन दौड़ने की कोशिश करें। असली परीक्षा से पांच से दस दिन पहले का समय सबसे उपयुक्त होता है।

मैं इसे कैसे शेड्यूल करता हूँ: मैं प्रत्येक विषय के लिए एक तारीख चुनता हूँ, एक पूर्ण मॉक के लिए दो से तीन घंटे अलग रखता हूँ, बिना किसी विचलन के परीक्षा जैसी परिस्थितियाँ बनाता हूँ, और एक या दो दिन बाद गलतियों पर फिर से देखने के लिए एक समीक्षा सत्र आयोजित करता हूँ। यह सुनने में बहुत लगता है, लेकिन इससे आत्मविश्वास और स्पष्टता दस गुना बढ़ जाती है।

2. अपने समीक्षा सत्रों को रणनीतिक रूप से समूहित करें।

एक ही सत्र में सब कुछ देखने के बजाय, मैं इसे विषय के अनुसार करता हूँ।

मैं उन अवधारणाओं से शुरू करता हूँ जिनमें मुझे हमेशा से परेशानी रही है और फिर उन विषयों पर जाता हूँ जो पिछले परीक्षाओं में सबसे अधिक आते हैं। इसके बाद, मैं उस नई सामग्री पर ध्यान केंद्रित करता हूँ जिसे मैंने अभी तक नहीं देखा है। अंत में, अगर मेरे पास समय होता है, तो मैं सहपाठियों के साथ प्रश्नोत्तर सत्र या समूह जाँच करता हूँ। यह अव्यवस्था को व्यवस्थित करता है और मुझे यह पता लगाने में मदद करता है कि मैं कहाँ सबसे अधिक (और सबसे कम) आत्मविश्वासी हूँ।

3. विभिन्न लाभों के लिए एकल और समूह समीक्षा को मिलाएँ।

मैं पहले अकेले पढ़ता था, जब तक मुझे एहसास नहीं हुआ कि मैं समूह समीक्षा के लाभों से वंचित रह रहा था। अब मैं कुछ समूह सत्रों के साथ अकेले पढ़ना पसंद करता हूँ। गहन अध्ययन और एकाग्रित स्मरण अकेले पढ़ने से प्राप्त होते हैं। चर्चा, स्पष्टीकरण और परीक्षण समूह में होते हैं।

अनंत बार-बार आने-जाने वाले संदेशों से बचने के लिए, मैं सरल समूह सत्रों को जल्दी से व्यवस्थित करने के लिए Doodle का उपयोग करता हूँ।

4. उपलब्धता के आधार पर ही नहीं, बल्कि ऊर्जा के आधार पर भी अपने समीक्षा के समय का निर्धारण करें।

सबसे अच्छा रिवीजन सत्र वह है जो सिर्फ आपके कैलेंडर के लिए नहीं, बल्कि आपके दिमाग के लिए भी उपयुक्त हो। मैंने कठिन अनुभव से सीखा कि रात के दस बजे घनी सामग्री की समीक्षा करना मूलतः बेकार है।

अब मैं सुबह भारी अवधारणाओं और समस्याओं को निर्धारित करता हूँ, दोपहर में चर्चाएँ या व्यावहारिक अभ्यास करता हूँ, और दोपहर के बाद हल्की सामग्री, जैसे परीक्षाएँ, रखता हूँ। यह सिर्फ अधिक अध्ययन करने के बारे में नहीं है, यह बेहतर तरीके से अध्ययन करने के बारे में है।

5. प्रत्येक परीक्षा चक्र के लिए उसी संरचना का पुन: उपयोग करें।

जब मुझे कोई ऐसा ढांचा मिला जो काम करता था, तो मैंने उसे रख लिया। मैंने सचमुच इसे 'परीक्षा तैयारी टेम्पलेट' कहा और हर बार इसका पुन: उपयोग किया।

इसमें मेरा आदर्श मॉक परीक्षा कार्यक्रम, समीक्षा के लिए ध्यान केंद्रित करने वाले क्षेत्र, नमूना तैयारी खंड और प्रत्येक समीक्षा सप्ताह के लिए एक चेकलिस्ट शामिल है। इससे अड़चनें दूर होती हैं और मैं वास्तविक तैयारी पर ध्यान केंद्रित कर सकता हूँ, न कि टेक्स्टिंग की व्यवस्थाओं पर।

परीक्षाओं के साथ दबाव आता है, लेकिन इससे घबराहट नहीं होनी चाहिए। थोड़ी सी योजना, समझदारी भरी संरचना और Doodle जैसे समय बचाने वाले उपकरणों के साथ, परीक्षा की तैयारी आपके नियंत्रण में रहती है, न कि आप इसकी।

क्या आपके पास कोई ऐसी दिनचर्या है जो हमेशा काम करती है? इसे LinkedIn पर साझा करें – यकीनन अभी कोई न कोई अध्ययन कर रहा होगा।

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