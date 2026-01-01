Uprość rozliczanie płatności za rezerwacje dzięki Doodle

Obsługa stałych klientów to świetna sprawa dla firmy. Ale za każdym razem zajmowanie się płatnościami? To już nie jest takie fajne. Niezależnie od tego, czy jesteś konsultantem, coachem, nauczycielem czy freelancerem – ściganie faktur, ustawianie przypomnień i sprawdzanie kalendarza nie powinno być częścią Twojej cotygodniowej rutyny.

Porozmawiajmy o prostszym sposobie.

Wypróbuj Doodle Nie jest wymagana karta kredytowa

Kłopoty związane z ręcznym pobieraniem płatności

Kiedy współpracujesz ze stałymi klientami, łatwo popaść w nawyk robienia wszystkiego ręcznie. Uzgadniasz termin. Wysyłasz zaproszenie do kalendarza. Potem wysyłasz osobną fakturę. Potem może wysyłasz przypomnienie. A potem kolejne.

To zajmuje czas. Powoduje niezręczne rozmowy o pieniądzach. A jeśli klienci płacą z opóźnieniem lub w ogóle nie płacą, to zakłóca to przepływ gotówki.

Twoi klienci również oczekują większej wygody

Dobrzy klienci chcą postępować właściwie. Ale oni też są zajęci. Im więcej kroków muszą wykonać, aby potwierdzić sesję i dokonać płatności, tym większe jest ryzyko opóźnień lub nieporozumień.

Oto, co woleliby:

Jasna cena, podana z góry

Jeden link do rezerwacji i płatności

Natychmiastowe potwierdzenie

Żadnych łańcuszków e-mailowych ani wiadomości uzupełniających

A skoro to takie proste, znacznie chętniej będą do nas wracać.

Co się zmienia, gdy korzystasz z Doodle w połączeniu ze Stripe

Po połączeniu Stripe z kontem Doodle unikasz pracy administracyjnej i otrzymujesz płatność natychmiast po dokonaniu rezerwacji. Bez dodatkowych czynności. Bez przypomnień. Po prostu sprawne planowanie i bezpieczne płatności w jednym miejscu.

Oto, co otrzymujesz:

Płatności pobierane automatycznie w momencie rezerwacji terminu

Jeden link, z którego możesz korzystać wielokrotnie

Nie ma żadnej potrzeby, by ponownie poruszać kwestię pieniędzy

Więcej swobody, by skupić się na swojej właściwej pracy

Oto, co zyskują Twoi klienci:

Szybki i łatwy sposób na potwierdzenie rezerwacji

Wbudowana opcja płatności w momencie rezerwacji

Żadnych dodatkowych e-maili, żadnego zamieszania

Działa to znakomicie, niezależnie od tego, czy udostępniasz swoją Booking Page (kalendarz z informacjami o dostępności), czy też korzystasz z rezerwacji indywidualnych (gdzie wspólnie z klientem wybieracie dogodny termin).

Skonfiguruj raz i korzystaj bez końca

Rozpoczęcie pracy jest proste:

Połącz swoje konto Stripe z serwisem Doodle Ustal cenę za sesję Dodaj tę cenę do linku rezerwacyjnego Udostępnij link – gotowe

Od tego momentu za każdym razem, gdy ktoś dokona rezerwacji, dokona jednocześnie płatności. Nie musisz nic więcej robić.

Prawdziwe przykłady od profesjonalistów takich jak Ty

Korepetytorka co tydzień wysyła swoim uczniom jeden link. Uczniowie rezerwują dogodny termin i dokonują płatności za pomocą kilku kliknięć. Bez wystawiania faktur.

Trenerka organizuje comiesięczne sesje poświęcone rozliczaniu postępów. Klienci płacą z góry, dzięki czemu wie, kto potwierdził swój udział.

Niezależny projektant oferuje usługi weryfikacji projektów. Wysyła link do Doodle 1:1 za pośrednictwem Stripe — to wygodne dla klientów i nie wymaga od niego żadnego wysiłku.

Odzyskaj swój czas i uniknij stresu

Nie chodzi tu tylko o uproszczenie płatności. Chodzi o to, by dać Ci przestrzeń do skupienia się na tym, co naprawdę ważne. Wyglądasz bardziej profesjonalnie. Unikasz niezręcznych rozmów o płatnościach. Współpracujesz z ludźmi, którzy są gotowi do działania – bo już zapłacili.

Tysiące profesjonalistów korzysta już z Doodle w połączeniu ze Stripe, dzięki czemu organizowanie cyklicznych spotkań jest proste i bezstresowe. Chcesz zrobić to samo?

Wypróbuj to już dziś, a Doodle zajmie się resztą.