Simplifique os pagamentos de suas reservas com o Doodle

Lidar com sessões recorrentes de clientes é ótimo para os negócios. Mas lidar com pagamentos todas as vezes? Não é tão bom assim. Seja você um consultor, coach, educador ou freelancer, correr atrás de faturas, definir lembretes e verificar novamente sua agenda não deve fazer parte de sua rotina semanal.

Vamos falar sobre uma maneira mais fácil.

O incômodo de cobrar pagamentos manualmente

Quando você trabalha com clientes regulares, é fácil cair no hábito de fazer tudo manualmente. Você combina um horário. Você envia um convite pelo calendário. Em seguida, você envia uma fatura separada. Depois, talvez um empurrãozinho. E outra.

Isso toma tempo. Cria conversas incômodas sobre dinheiro. E isso prejudica seu fluxo de caixa se os clientes pagarem com atraso ou não pagarem.

Seus clientes também querem uma experiência mais fácil

Os bons clientes querem fazer a coisa certa. Mas eles também estão ocupados. Quanto mais etapas eles precisarem seguir para confirmar uma sessão e enviar o pagamento, mais chances haverá de atrasos ou confusão.

Aqui está o que eles preferem:

Um preço claro, logo de cara

Um link para reservar e pagar

Confirmação instantânea

Nenhuma cadeia de e-mails ou acompanhamento

E quando é assim tão fácil, é muito mais provável que eles continuem voltando.

O que muda quando você usa o Doodle com o Stripe

Quando você conecta o Stripe à sua conta do Doodle, você deixa de lado o trabalho administrativo e recebe o pagamento assim que alguém faz a reserva. Sem etapas extras. Sem lembretes. Apenas agendamento tranquilo e pagamentos seguros em um só lugar.

Veja o que você ganha:

Pagamentos coletados automaticamente quando seu tempo é reservado

Um link que você pode usar várias vezes

Nenhuma necessidade de acompanhamento de dinheiro

Mais espaço para se concentrar em seu trabalho real

O que seus clientes recebem:

Uma maneira rápida e fácil de confirmar sua vaga

Pagamento integrado no momento da reserva

Sem e-mails extras, sem confusão

E funciona muito bem, quer você esteja compartilhando sua Booking Page (um calendário com sua disponibilidade) ou usando 1:1s (em que você e seu cliente escolhem um horário juntos).

Configure-o uma vez e use-o para sempre

Começar é simples:

Conecte sua conta Stripe ao Doodle Defina um preço para sua sessão Adicione esse preço ao seu link de reserva Compartilhe o link - pronto

A partir desse momento, toda vez que alguém fizer uma reserva, pagará ao mesmo tempo. Você não precisa fazer mais nada.

Exemplos reais de profissionais como você

Uma tutora envia um link para seus alunos toda semana. Eles reservam o horário que for mais conveniente e pagam com apenas alguns cliques. Não há faturamento.

Um coach realiza sessões mensais de prestação de contas. Os clientes pagam adiantado, assim ela sabe quem está confirmado.

Um designer autônomo oferece revisões de design. Ele envia um link do Doodle 1:1 com o Stripe - fácil para os clientes, sem esforço para ele.

Recupere seu tempo e evite o estresse

Não se trata apenas de simplificar os pagamentos. Trata-se de dar a você espaço para se concentrar no que importa. Você terá uma aparência mais profissional. Você evita conversas incômodas sobre pagamentos. Você trabalha com pessoas que se apresentam prontas - porque já pagaram.

Milhares de profissionais já usam o Doodle com Stripe para tornar as sessões recorrentes simples e sem estresse. Quer fazer o mesmo?

Experimente hoje mesmo e deixe que o Doodle cuide do resto.