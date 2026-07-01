Förenkla betalningarna för dina bokningar med Doodle

Att hantera återkommande kundmöten är bra för verksamheten. Men att behöva ta itu med betalningar varje gång? Det är inte lika bra. Oavsett om du är konsult, coach, utbildare eller frilansare – att jaga fakturor, skicka påminnelser och dubbelkolla din kalender borde inte ingå i din veckorutin.

Låt oss prata om ett enklare sätt.

Prova Doodle Inget kreditkort krävs

Besväret med att manuellt driva in betalningar

När man arbetar med återkommande kunder är det lätt att hamna i vanan att göra allt manuellt. Man kommer överens om en tid. Man skickar en kalenderinbjudan. Sedan skickar man en separat faktura. Därefter kanske en påminnelse. Och ännu en.

Det tar tid. Det leder till besvärliga samtal om pengar. Och det stör ditt kassaflöde om kunderna betalar för sent eller inte alls.

Dina kunder vill också ha en smidigare upplevelse

Bra kunder vill göra det rätta. Men de har också fullt upp. Ju fler steg de måste gå igenom för att bekräfta en session och betala, desto större är risken för förseningar eller missförstånd.

Så här skulle de helst vilja ha det:

Ett tydligt pris, redan från början

En länk för att boka och betala

Omedelbar bekräftelse

Inga e-postkedjor eller uppföljningar

Och när det är så enkelt är det mycket mer troligt att de kommer tillbaka.

Vad förändras när du använder Doodle tillsammans med Stripe?

När du kopplar Stripe till ditt Doodle-konto slipper du administrativt arbete och får betalt direkt när någon bokar. Inga extra steg. Inga påminnelser. Bara smidig schemaläggning och säkra betalningar på ett och samma ställe.

Här är vad du får:

Betalningar dras automatiskt när din tid bokas

En länk som du kan använda om och om igen

Det finns absolut inget behov av att följa upp frågan om pengar

Mer utrymme att fokusera på ditt egentliga arbete

Här är vad dina kunder får:

Ett snabbt och enkelt sätt att bekräfta sin plats

Inbyggd betalning vid bokningstillfället

Inga extra e-postmeddelanden, ingen förvirring

Och det fungerar utmärkt, oavsett om du delar din Booking Page (en kalender med din tillgänglighet) eller använder 1:1-möten (där du och din kund tillsammans väljer en tid).

Ställ in det en gång och använd det för alltid

Det är enkelt att komma igång:

Koppla ditt Stripe-konto till Doodle Bestäm ett pris för din session Lägg till det priset i din bokningslänk Dela länken – klart

Från och med nu kommer alla som bokar att betala samtidigt. Du behöver inte göra något mer.

Verkliga exempel från yrkesverksamma som du

En handledare skickar en länk till sina elever varje vecka. De bokar den tid som passar dem och betalar med några få klick. Ingen fakturering.

En coach håller månatliga uppföljningsmöten. Kunderna betalar i förskott, så att hon vet vilka som har anmält sig.

En frilansande designer erbjuder designgranskningar. Han skickar en Doodle 1:1-länk via Stripe – smidigt för kunderna, enkelt för honom.

Få tillbaka din tid och slipp stressen

Det handlar inte bara om att förenkla betalningarna. Det handlar om att ge dig utrymme att fokusera på det som är viktigt. Du framstår som mer professionell. Du slipper besvärliga samtal om betalningar. Du arbetar med människor som är redo att sätta igång – eftersom de redan har betalat.

Tusentals yrkesverksamma använder redan Doodle tillsammans med Stripe för att göra återkommande möten enkla och stressfria. Vill du göra detsamma?

Prova det redan idag och låt Doodle sköta resten.