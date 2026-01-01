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Doodle के साथ अपनी बुकिंग के भुगतान को सरल बनाएं

पढ़ने का समय: 3 मिनट
Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

अपडेट किया गया: 30 जुल॰ 2026

A consultant in a suit is in a phone call

बार-बार आने वाले ग्राहक सत्रों को संभालना व्यवसाय के लिए शानदार है। लेकिन हर बार भुगतान से निपटना? उतना अच्छा नहीं। चाहे आप सलाहकार हों, कोच हों, शिक्षक हों या फ्रीलांसर—चालान का पीछा करना, रिमाइंडर सेट करना और अपने कैलेंडर की दोबारा जांच करना आपकी साप्ताहिक दिनचर्या का हिस्सा नहीं होना चाहिए।

आइए एक आसान तरीके के बारे में बात करें।

क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

मैन्युअल रूप से भुगतान एकत्र करने की झंझट

जब आप नियमित ग्राहकों के साथ काम करते हैं, तो सब कुछ मैन्युअल रूप से करने की आदत आसानी से पड़ जाती है। आप एक समय तय करते हैं। आप कैलेंडर निमंत्रण भेजते हैं। फिर आप एक अलग चालान भेजते हैं। फिर शायद एक अनुस्मारक भेजते हैं। और फिर एक और।

इसमें समय लगता है। यह अजीब वित्तीय बातचीत पैदा करता है। और अगर ग्राहक देर से भुगतान करते हैं या बिल्कुल नहीं करते हैं, तो यह आपके नकदी प्रवाह को गड़बड़ कर देता है।

आपके ग्राहक भी एक आसान अनुभव चाहते हैं।

अच्छे ग्राहक सही काम करना चाहते हैं। लेकिन वे भी व्यस्त रहते हैं। सत्र की पुष्टि करने और भुगतान भेजने के लिए जितने अधिक कदम उन्हें उठाने पड़ेंगे, उतनी ही अधिक देरी या भ्रम की संभावना होगी।

वे यह पसंद करेंगे:

  • स्पष्ट कीमत, पहले से ही

  • बुक और पे करने का एक लिंक

  • तत्काल पुष्टि

  • कोई ईमेल श्रृंखला या फॉलो-अप नहीं

और जब यह इतना आसान हो, तो वे बार-बार लौटने की संभावना कहीं अधिक रखते हैं।

जब आप Stripe के साथ Doodle का उपयोग करते हैं तो क्या बदलता है

जब आप अपने Doodle खाते से Stripe को जोड़ते हैं, तो आप एडमिन का काम छोड़ देते हैं और जैसे ही कोई बुकिंग करता है, आपको तुरंत भुगतान मिल जाता है। कोई अतिरिक्त कदम नहीं। कोई रिमाइंडर नहीं। बस एक ही जगह पर सुगम शेड्यूलिंग और सुरक्षित भुगतान।

यहाँ आपको मिलता है:

  • आपका समय बुक होते ही भुगतान स्वचालित रूप से एकत्र कर लिए जाते हैं।

  • एक लिंक जिसे आप बार-बार इस्तेमाल कर सकते हैं

  • पैसे के बारे में फॉलो-अप करने की कोई ज़रूरत नहीं है।

  • अपने वास्तविक काम पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अधिक मानसिक अवकाश

यहाँ आपके ग्राहकों को मिलता है:

  • उनकी जगह की पुष्टि करने का एक त्वरित और आसान तरीका

  • बुक करते समय अंतर्निहित भुगतान

  • कोई अतिरिक्त ईमेल नहीं, कोई भ्रम नहीं

और यह खूबसूरती से काम करता है, चाहे आप अपना बुकिंग पेज (आपकी उपलब्धता वाला कैलेंडर) साझा कर रहे हों या 1:1s का उपयोग कर रहे हों (जहाँ आप और आपका क्लाइंट मिलकर समय चुनते हैं)।

एक बार सेट करें और हमेशा के लिए उपयोग करें

शुरू करना सरल है:

  1. अपने Stripe खाते को Doodle से कनेक्ट करें

  2. अपने सत्र के लिए एक कीमत निर्धारित करें

  3. उस कीमत को अपने बुकिंग लिंक में जोड़ें।

  4. लिंक साझा करें - हो गया

उस समय से, जब भी कोई बुकिंग करेगा, वे उसी समय भुगतान करेंगे। आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है।

आप जैसे पेशेवरों के वास्तविक उदाहरण

  • एक ट्यूटर हर हफ्ते अपनी छात्रों को एक लिंक भेजती है। वे उस स्लॉट को बुक करते हैं जो उनके लिए सुविधाजनक हो और कुछ ही क्लिक में भुगतान कर देते हैं। कोई इनवॉइस नहीं।

  • एक कोच मासिक जवाबदेही सत्र आयोजित करती है। क्लाइंट्स अग्रिम भुगतान करते हैं, इसलिए उसे पता होता है कि कौन-कौन पुष्टि कर चुके हैं।

  • एक फ्रीलांस डिज़ाइनर डिज़ाइन समीक्षाएँ प्रदान करता है। वह Stripe के साथ एक Doodle 1:1 लिंक भेजता है – ग्राहकों के लिए आसान, उसके लिए सहज।

अपना समय वापस पाएं और तनाव से बचें

यह सिर्फ भुगतान को सरल बनाने के बारे में नहीं है। यह आपको उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने की स्वतंत्रता देने के बारे में है जो मायने रखती हैं। आप अधिक पेशेवर दिखते हैं। आप अजीब भुगतान वार्तालापों से बचते हैं। आप उन लोगों के साथ काम करते हैं जो पहले से ही भुगतान करके तैयार होकर आते हैं।

हजारों पेशेवर पहले से ही Doodle के साथ Stripe का उपयोग करके आवर्ती सत्रों को सरल और तनावमुक्त बनाते हैं। क्या आप भी ऐसा करना चाहते हैं?

इसे आज ही आज़माएँ और बाकी का काम Doodle पर छोड़ दें।

क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

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