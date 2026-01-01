Kim jest solopreneur?

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Zastanawiałeś się więc nad tym. Chciałbyś zamienić swoją pasję do pieczenia chleba albo to hobby, jakim jest fotografia – o którym ostatnio wydaje się, że nie mówisz o niczym innym – w swoją pracę na pełen etat.

Ale co cię powstrzymuje? Czy potrafisz zamienić swoją pasję w karierę? Czy ludzie potraktują cię poważnie? Czy zadaję zbyt wiele pytań?

No cóż, uprośćmy to, sprowadźmy wszystko do sedna i poszukajmy odpowiedzi.

Przede wszystkim solopreneur to osoba, która chętnie zajmuje się wszystkimi aspektami swojej działalności i wykonuje je samodzielnie. Od reklamy i tworzenia produktów po budowanie bazy klientów i planowanie budżetu – solopreneurzy zajmują się wszystkim.

Zajmowanie się wszystkim może wydawać się przytłaczające, ale trzeba pamiętać o korzyściach płynących z pełnej kontroli nad każdą decyzją podejmowaną przez firmę.

Najważniejsze jest to, że nie jesteś sam. Ten rosnący ruch znalazł odzwierciedlenie w najnowszy raport z którego wynikało, że w Stanach Zjednoczonych było 41,8 mln solopreneurów, a ich rosnąca liczba generuje ponad 1,3 biliona dolarów dla gospodarki.

A patrząc na to z globalnej perspektywy, statystyki wskazują, że że podejmowanie działalności jako solopreneur to trend napędzany przez kobiety – 36,6 procent kobiet-przedsiębiorców na całym świecie prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, w porównaniu z 24,6 procentami mężczyzn.

Wiemy, że pomysł stworzenia własnej przestrzeni do pracy nie jest niczym nowym. Od Billa Gatesa po Jeffa Bezosa – zazwyczaj postrzegamy przedsiębiorców jako liderów, którzy tworzą potężne, dominujące na światowym rynku firmy, zmieniające oblicze świata biznesu.

Różnica polega jednak na tym, że przedsiębiorcy działający w pojedynkę budują swoją działalność wokół siebie, tworząc markę osobistą, kładąc nacisk na swoje umiejętności, a nie na fizyczne powiększanie firmy i zatrudnianie większej liczby pracowników.

Rozwój fenomenu przedsiębiorców działających w pojedynkę jest ściśle powiązany z branżą twórczą. Najnowsze badanie przeprowadzone przez firmę Adobe wykazało, że od 2020 roku do tej gospodarki dołączyło ponad 165 milionów twórców na całym świecie, którzy czerpią dochody ze swoich dzieł. Sugeruje to również tendencję, zgodnie z którą młodsze pokolenia odchodzą od tradycyjnych ścieżek kariery i skupiają się na twórczości jako źródle dochodów.

Rozpoczęcie samodzielnej działalności i wkroczenie na własną ścieżkę w dowolnej dziedzinie życia może budzić obawy. Nigdzie jednak nie jest to odczuwalne tak silnie jak w karierze zawodowej, gdzie bezpieczeństwo i wygody wynikające z bycia częścią dużej firmy mogą czasami wydawać się bardzo atrakcyjne. Coraz więcej pracowników dochodzi jednak do wniosku, że nadszedł czas, by przejąć kontrolę nad własnym życiem zawodowym i zostać przedsiębiorcami działającymi na własną rękę.

Cechą odróżniającą ten trend od tradycyjnej roli freelancera jest to, że ci wykwalifikowani pracownicy sami stają się marką i dzięki technologii kontrolują każdy aspekt swojej działalności. Obecność w Internecie oraz aktywność w mediach społecznościowych mogą mieć ogromny wpływ na to, jak ludzie oceniają Twoją firmę. Ponadto posiadanie łatwych w obsłudze i przyjaznych dla klienta narzędzi pomaga budować zaufanie wśród klientów.

Ci „człowiek-orkiestra” – korepetytorzy, fryzjerzy, trenerzy personalni i twórcy treści – nie mogą już ograniczać się wyłącznie do bycia ekspertami w swojej dziedzinie. Aby stworzyć własną, odnoszącą sukcesy firmę, muszą pełnić również funkcje kierownika ds. marketingu, twórcy stron internetowych, sekretarza, księgowego i sprzątacza.

An artykuł z serwisu Business Insider wykazało, że w 2021 roku w USA. Wydawało się, że tendencja ta stoi w sprzeczności z przekonaniem, że w czasie globalnej pandemii ludzie szukają bezpiecznych rozwiązań. Z drugiej strony pandemia faktycznie spowodowała wzrost liczby pracowników, którzy wykazują się odwagą i podejmują ryzyko związane z założeniem własnej firmy.

Zdecydowałeś się więc na ten krok i chcesz zostać solopreneur. Ale najpierw zatrzymajmy się na chwilę i zastanówmy się, jakie są główne korzyści i wyzwania, z którymi będziesz musiał się zmierzyć?

Główne zalety: Pełna kontrola

Główną zaletą bycia solopreneur jest pełna kontrola nad własnym życiem zawodowym. Od decyzji o tym, o której godzinie wstać każdego ranka, po projekt własnego logo – przedsiębiorca indywidualny decyduje o wszystkim, a dodatkową korzyścią jest brak konieczności rozliczania się przed kimkolwiek. Firma jest w 100 procentach Twoja i odzwierciedla Twoje umiejętności w oczach klientów.

Główne wyzwania: Potrzeba posiadania wszechstronnej wiedzy

W ramach takiego samodzielnego podejścia przedsiębiorca działający w pojedynkę musi stać się mistrzem w żonglowaniu wieloma zadaniami, gotowym na każde wyzwanie, jakie może się pojawić. Czasami jednak kwestie operacyjne związane z prowadzeniem firmy mogą przeszkadzać w skupieniu się na tym, w czym jesteś ekspertem.

Aby zdobyć wszechstronne umiejętności i wiedzę na temat wszystkich aspektów prowadzenia działalności, przedsiębiorcy działający w pojedynkę często sięgają po technologie, które pomagają im skutecznie zarządzać firmą.

Dzięki zlecaniu zadań rozwiązaniom technologicznym założenie i prowadzenie własnej firmy stało się łatwiejsze niż kiedykolwiek.