Qu'est-ce qu'un solopreneur ?

Alors, vous y avez pensé. Prendre votre amour de la cuisson du pain ou ce hobby de la photographie, qui semble être la seule chose dont vous pouvez parler, et en faire votre travail à plein temps.

Mais qu'est-ce qui vous en empêche ? Pouvez-vous faire de votre passion votre carrière ? Serez-vous pris au sérieux ? Est-ce que je pose trop de questions ?

Eh bien, simplifions les choses, réduisons-les à néant et trouvons des réponses.

Tout d'abord, un solopreneur est une personne qui est heureuse de prendre en charge tous les aspects de son entreprise et de la faire elle-même. De la publicité à la création de produits en passant par la constitution d'une base de clients et l'établissement d'un budget, les solopreneurs couvrent toutes les bases.

Tout faire peut sembler décourageant, mais il ne faut pas oublier l'avantage d'avoir un contrôle total sur chaque décision prise par l'entreprise.

L'essentiel est que vous n'êtes pas seul. Ce mouvement croissant s'est reflété dans un rapport récent qui a montré qu'il y avait 41,8 millions de solopreneurs aux États-Unis et que leur nombre croissant contribue à plus de 1,3 trillion de dollars à l'économie.

Et si l'on regarde à l'échelle mondiale, les statistiques montrentque devenir solopreneur est une tendance menée par les femmes, 36,6 % des femmes entrepreneurs dans le monde étant propriétaires d'entreprises individuelles, contre 24,6 % des hommes.

Nous savons qu'il n'est pas nouveau de se lancer dans la construction de son propre espace de travail. De Bill Gates à Jeff Bezos, nous avons traditionnellement tendance à considérer les entrepreneurs comme des leaders qui créent des entreprises massives et dominantes qui changent le paysage économique.

Cependant, la différence est que les solopreneurs construisent leur entreprise autour d'eux-mêmes, créent une marque personnelle en mettant l'accent sur leurs compétences plutôt que de faire croître physiquement l'entreprise et d'avoir plus de personnel.

L'essor du solopreneur est étroitement lié à l'industrie des créateurs. Une étude récente d'Adobe a montré que plus de 165 millions de créateurs avaient rejoint l'économie dans le monde depuis 2020 et monétisaient ce qu'ils produisaient. Cela suggère également une tendance des jeunes générations à s'éloigner des carrières traditionnelles et à se concentrer sur la créativité comme source de revenus.

Se lancer en solo dans n'importe quel domaine de la vie peut sembler une idée effrayante. Mais nulle part autant que dans votre carrière, où la sécurité et le confort de l'appartenance à une grande entreprise peuvent parfois sembler très attrayants. Cependant, de plus en plus de travailleurs ont décidé qu'il était temps de contrôler leur propre vie professionnelle et de devenir solopreneurs.

La différence qui pousse cette tendance à s'éloigner du rôle traditionnel du freelancing est que ces travailleurs qualifiés s'approprient la marque et, avec l'aide de la technologie, contrôlent tous les aspects de leur activité. La présence en ligne et l'activité sur les médias sociaux peuvent avoir un impact considérable sur la façon dont les gens évaluent votre entreprise. De plus, le fait de disposer d'outils de contact avec la clientèle faciles à utiliser contribue à instaurer un climat de confiance avec le client.

Ces "one man bands" - professeurs particuliers, coiffeurs, entraîneurs personnels et créateurs de contenu - ne peuvent plus se contenter d'être des experts dans leur propre domaine. Pour créer une entreprise prospère, ils doivent aussi devenir directeur du marketing, créateur de sites web, secrétaire, comptable et nettoyeur.

Un article de Business Insider a montré qu'en 2021, il y avait 5,3 millions de nouvelles entreprises créées aux États-Unis. Cette tendance semble aller à l'encontre de l'idée que les gens recherchent des options sûres pendant une pandémie mondiale. Au contraire, la pandémie a en fait généré une tendance à la hausse des travailleurs qui font preuve de courage et prennent le risque de créer leur propre entreprise.

Vous avez donc décidé de vous lancer et de devenir solopreneur. Mais prenons d'abord le temps de respirer et de réfléchir aux principaux avantages et défis auxquels vous allez être confronté ?

Principaux avantages : Contrôle total

Le principal avantage d'être un solopreneur est d'avoir un contrôle total sur votre vie professionnelle. Qu'il s'agisse de décider de l'heure à laquelle vous vous levez chaque matin ou du design de votre logo, un solopreneur peut décider de tout, avec l'avantage supplémentaire de n'avoir personne à qui répondre. L'entreprise est véritablement la vôtre à 100 % et reflète vos compétences auprès des clients.

Principaux défis : Besoin de tout savoir

Avec cette approche en solitaire, un soloprenuer doit devenir un filateur d'assiettes réussi, prêt à relever tous les défis qui peuvent se présenter. Mais parfois, la partie opérationnelle de l'entreprise peut faire obstacle à ce pour quoi vous êtes un expert.

Pour devenir polyvalent et connaître tous les aspects de la gestion de leur entreprise, les soloprenueurs se tournent souvent vers la technologie pour les aider à gérer leur entreprise avec succès.

L'externalisation des tâches vers la technologie a rendu le lancement et la gestion de votre propre entreprise plus facile que jamais.

