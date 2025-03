Che cos'è un solopreneur?

Allora, ci avete pensato. Prendere il vostro amore per la preparazione del pane o l'hobby della fotografia, che ora sembra essere l'unica cosa di cui riuscite a parlare, e trasformarlo in un lavoro a tempo pieno.

Ma cosa vi ha fermato? Potete trasformare la vostra passione in una carriera? Sarete presi sul serio? Sto facendo troppe domande?

Bene, semplifichiamo, riduciamo tutto e troviamo delle risposte.

Innanzitutto, un solopreneur è una persona che è felice di occuparsi di tutti gli aspetti della propria attività e di farlo da sola. Dalla pubblicità alla creazione di prodotti, dalla creazione di una base di clienti alla gestione del budget, i solopreneur si occupano di tutti gli aspetti.

Fare tutto può sembrare scoraggiante, ma bisogna ricordare il vantaggio di avere il pieno controllo su ogni decisione presa dall'azienda.

L'aspetto principale è che non siete soli. Questo movimento in crescita si è riflesso in un recente rapporto che ha mostrato che negli Stati Uniti ci sono 41,8 milioni di soloprenuers e che il loro numero crescente contribuisce all'economia per oltre 1,3 trilioni di dollari.

A livello globale,le statistiche mostrano che diventare un solopreneur è una tendenza guidata dalle donne: il 36,6% delle imprenditrici di tutto il mondo possiede una ditta individuale, rispetto al 24,6% degli uomini.

Sappiamo che la scelta di costruire un proprio spazio di lavoro non è una novità. Da Bill Gates a Jeff Bezos, tradizionalmente si tende a pensare agli imprenditori come a leader che creano aziende enormi e dominanti a livello mondiale che cambiano il panorama economico.

Tuttavia, la differenza è che i solisti costruiscono la loro attività intorno a se stessi, creando un marchio personale che si concentra sulle loro capacità piuttosto che far crescere fisicamente l'azienda e avere più personale.

L'ascesa del solopreneur è strettamente legata all'industria dei creatori. Un recente studio di Adobe ha dimostrato che dal 2020 più di 165 milioni di creatori sono entrati a far parte dell'economia mondiale e stanno monetizzando ciò che producono. Ciò suggerisce anche una tendenza delle giovani generazioni ad allontanarsi dalle carriere tradizionali e a concentrarsi sulla creatività come fonte di reddito.

Fare da soli e mettersi in gioco da soli in qualsiasi ambito della vita può far paura. Ma in nessun altro caso come in quello della carriera, dove la sicurezza e le comodità di far parte di una grande azienda possono talvolta sembrare molto attraenti. Tuttavia, sempre più lavoratori hanno deciso che è arrivato il momento di controllare la propria vita lavorativa e di diventare solisti.

La differenza che spinge questa tendenza ad allontanarsi dal ruolo tradizionale di freelance è che questi lavoratori qualificati fanno di se stessi il marchio e, con l'aiuto della tecnologia, controllano ogni aspetto della loro attività. La presenza online e l'attività sui social media possono avere un impatto enorme sul modo in cui le persone valutano la vostra attività. Inoltre, disporre di strumenti facili e utilizzabili per il contatto con i clienti aiuta a creare un rapporto di fiducia con questi ultimi.

Questi one man band - tutor, parrucchieri, personal trainer e creatori di contenuti - non possono più limitarsi a essere esperti del proprio settore. Per creare un'azienda di successo, devono diventare anche marketing manager, costruttori di siti web, segretari, contabili e addetti alle pulizie.

Un articolo di Business Insider ha mostrato che nel 2021, negli USA, saranno avviate 5,3 milioni di nuove imprese. Questa tendenza sembra andare contro l'idea che le persone siano alla ricerca di opzioni sicure durante una pandemia globale. In alternativa, la pandemia ha effettivamente generato una tendenza all'aumento dei lavoratori coraggiosi che si assumono il rischio di avviare un'attività in proprio.

Quindi avete deciso di farlo e di diventare un solopreneur. Ma prima facciamo un bel respiro e pensiamo ai principali vantaggi e alle sfide che state per affrontare?

Benefici principali: Controllo totale

Il principale vantaggio di essere un solopreneur è quello di avere il pieno controllo sulla propria vita lavorativa. Dal decidere a che ora alzarsi dal letto ogni mattina al design del proprio logo, un solista può decidere tutto e con l'ulteriore vantaggio di non dover rendere conto a nessuno. L'attività è davvero vostra al 100% e riflette le vostre capacità nei confronti dei clienti.

Le principali sfide: Necessità di sapere tutto

Con questo approccio da solista, un solista deve diventare un filatore di successo, pronto ad affrontare qualsiasi sfida si presenti. Ma a volte la parte operativa dell'attività può ostacolare ciò in cui si è esperti.

Per diventare polivalenti e competenti in ogni aspetto della gestione dell'attività, i solopremier si rivolgono spesso alla tecnologia per gestire con successo la propria attività.

L'esternalizzazione dei compiti alla tecnologia ha reso l'avvio e la gestione della propria attività più facile che mai.

Se siete un solitario o state pensando di gestire una vostra azienda, Doodle può aiutarvi ad automatizzare la vostra agenda settimanale e praticamente a eliminare le e-mail che vanno avanti e indietro. La Pagina di prenotazione di Doodle aiuta i clienti a trovare immediatamente un orario in cui siete liberi, rendendo più facile che mai incontrarvi.