O que é um Solopreneur?

Então, você tem pensado sobre isso. Pegar seu amor por assar pão ou aquele hobby da fotografia, que agora parece ser a única coisa de que você pode falar, e transformá-lo em seu trabalho em tempo integral.

Mas o que o tem impedido? Você pode transformar sua paixão em sua carreira? Será que você será levado a sério? Estou fazendo muitas perguntas?

Bem, vamos simplificá-lo, ferver tudo e encontrar algumas respostas.

Em primeiro lugar, um empresário individual é uma pessoa que está feliz em assumir todos os aspectos de seu negócio e fazê-lo por conta própria. Desde a publicidade e criação de produtos até a construção de uma base de clientes e orçamentos, os solo-empreendedores cobrirão todas as bases.

Fazer tudo pode parecer assustador, mas você tem que lembrar o benefício de ter controle total sobre cada decisão que a empresa toma.

O principal é que você não está sozinho. Este movimento crescente tem se refletido em um recent report que mostrou que havia 41,8 milhões de solo-prenuers nos EUA e o número crescente deles contribui com mais de$1,3 trilhões para a economia.

E olhando para ela globalmente, as estatísticas mostram que tornar-se um empresário individual é uma tendência feminina com 36,6% de mulheres empreendedoras em todo o mundo possuindo empresas individuais, em comparação com 24,6% de homens.

Sabemos que construir seu próprio espaço de trabalho não é uma mudança nova. De Bill Gates a Jeff Bezos, tradicionalmente tendemos a pensar nos empreendedores como líderes que criam empresas massivas, que dominam o mundo e que mudam o cenário empresarial.

No entanto, a diferença é que os empresários individuais constroem seus negócios ao seu redor, fazem uma marca pessoal com o foco em suas habilidades, em vez de aumentar fisicamente a empresa e ter mais pessoal.

A ascensão do empresário solo está intimamente ligada à indústria criadora. Um recente estudo da Adobe mostrou que mais de 165 milhões de criadores se juntaram à economia mundial desde 2020 e estavam rentabilizando o que produziam. Isto também sugere uma tendência das gerações mais jovens que se afastam das carreiras tradicionais e se concentram na criatividade como sua fonte de renda.

Ir sozinho e sair sozinho em qualquer caminhada da vida pode parecer um pensamento assustador. Mas em nenhum outro lugar, mais do que em sua carreira, onde a segurança e o conforto de fazer parte de uma grande empresa pode às vezes parecer muito atraente. Entretanto, cada vez mais trabalhadores têm decidido que agora é o momento de controlar sua própria vida profissional e se tornar empresários solitários.

A diferença que afasta esta tendência do papel tradicional de freelancer são estes trabalhadores qualificados que se tornam a marca e com a ajuda da tecnologia controlam todos os aspectos de seus negócios. A presença on-line e a atividade de mídia social podem causar um enorme impacto na forma como as pessoas avaliam seu negócio. Também ter ferramentas fáceis e utilizáveis para enfrentar o cliente ajuda a construir confiança com o cliente.

Estas bandas de um homem - tutores, cabeleireiros, personal trainers e criadores de conteúdo - não podem mais ser apenas especialistas em seu próprio campo. Para criar uma empresa de sucesso para si mesmos, eles precisam se tornar o gerente de marketing, construtor de websites, secretário, contador e limpador também.

Um artigo do Business Insider mostrou que em 2021, havia 5,3 milhões de novos negócios iniciados nos US. Esta tendência parecia ir contra a idéia de que as pessoas estavam procurando por opções seguras durante uma pandemia global. Alternativamente, a pandemia gerou de fato uma tendência ascendente de trabalhadores sendo corajosos e assumindo o risco de iniciar seus próprios negócios.

Então você decidiu fazer isso e se tornar um empresário solo. Mas vamos tomar fôlego primeiro e pensar nos principais benefícios e desafios que você está prestes a enfrentar?

Vantagens principais: Controle total

A principal vantagem de ser um empresário individual é ter controle total sobre sua vida profissional. Desde decidir a que horas você sai da cama todas as manhãs até o design de seu logotipo, um solo-preneiro decide tudo e com o benefício adicional de não ter ninguém a quem responder. O negócio é realmente 100% seu e reflete suas habilidades para os clientes.

Desafios principais: Necessidade de conhecer tudo

Com esta abordagem de uma só mão, um solo-preneiro deve se tornar um girador de placas de sucesso, pronto para qualquer desafio que possa surgir. Mas às vezes a parte operacional do negócio pode atrapalhar aquilo em que você é um especialista.

Para ajudar a se tornarem multiqualificados e conhecedores de todos os aspectos da administração de seus negócios, os solopreuners frequentemente recorrem à tecnologia para ajudar a administrar seus negócios com sucesso.

A terceirização de tarefas para a tecnologia tornou seu próprio negócio mais fácil do que nunca.

Se você é um empresário sozinho ou está pensando em administrar sua própria empresa, Doodle * pode ajudar a automatizar sua agenda semanal e praticamente eliminar o e-mail para frente e para trás. Doodle's Booking Page* ajuda os clientes a encontrar instantaneamente um tempo que você está livre, tornando mais fácil do que nunca encontrar.