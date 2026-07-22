Vad är en solopreneur?

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Så du har funderat på saken. Att ta din passion för att baka bröd eller din hobby med fotografering – som nu verkar vara det enda du kan prata om – och göra det till ditt heltidsjobb.

Men vad är det som har hållit dig tillbaka? Kan du förvandla din passion till ett yrke? Kommer du att tas på allvar? Ställer jag för många frågor?

Nåväl, låt oss förenkla det, gå rakt på sak och hitta några svar.

Först och främst är en solopreneur en person som gärna tar ansvar för alla delar av sin verksamhet och sköter allt själv. Från marknadsföring och produktutveckling till att bygga upp en kundbas och hantera budgeten – solopreneurs sköter allt själv.

Att sköta allt kan låta överväldigande, men man måste komma ihåg fördelen med att ha full kontroll över varje beslut som företaget fattar.

Det viktigaste är att du inte är ensam. Denna växande rörelse har återspeglats i en en färsk rapport som visade att det fanns 41,8 miljoner soloprenörer i USA och att det växande antalet av dem bidrar med över 1,3 biljoner dollar för ekonomin.

Och om man betraktar det ur ett globalt perspektiv, statistiken visar att att det att bli solopreneur är en trend som drivs av kvinnor, där 36,6 procent av kvinnliga företagare världen över driver enskilda firmor, jämfört med 24,6 procent av männen.

Vi vet att det inte är något nytt att satsa på att bygga upp sin egen verksamhet. Från Bill Gates till Jeff Bezos – traditionellt sett brukar vi tänka på entreprenörer som ledare som går vidare och skapar enorma, världsdominerande företag som förändrar näringslivet.

Skillnaden är dock att soloprenörer bygger upp sin verksamhet kring sig själva och skapar ett personligt varumärke med fokus på sina egna kompetenser, snarare än att fysiskt utvidga företaget och anställa fler medarbetare.

Solopreneurernas framväxt är nära kopplad till kreatörsbranschen. En ny studie från Adobe visade att över 165 miljoner kreatörer världen över hade anslutit sig till den här ekonomin sedan 2020 och tjänade pengar på det de skapade. Detta tyder också på en trend där yngre generationer vänder ryggen åt traditionella karriärer och istället satsar på kreativitet som inkomstkälla.

Att satsa på egen verksamhet och ge sig ut på egen hand, oavsett vilket område det gäller, kan kännas skrämmande. Men ingenstans är detta mer påtagligt än i karriären, där tryggheten och bekvämligheterna med att vara en del av ett stort företag ibland kan verka mycket lockande. Allt fler arbetstagare har dock kommit fram till att det nu är dags att ta kontroll över sitt eget arbetsliv och bli soloprenörer.

Det som skiljer denna trend från den traditionella frilansrollen är att dessa kvalificerade arbetstagare själva blir varumärket och, med hjälp av teknik, styr varje aspekt av sin verksamhet. Närvaro på nätet och aktivitet i sociala medier kan ha en enorm inverkan på hur människor bedömer din verksamhet. Att ha enkla och användarvänliga verktyg för kundkontakter bidrar dessutom till att bygga upp förtroendet hos kunden.

Dessa ”enmansföretag” – lärare, frisörer, personliga tränare och innehållsskapare – kan inte längre nöja sig med att bara vara experter inom sitt eget område. För att bygga upp ett framgångsrikt företag måste de även ta på sig rollerna som marknadsföringschef, webbutvecklare, sekreterare, bokförare och städare.

En artikel från Business Insider visade att det under 2021 startades 5,3 miljoner nya företag i USA. Denna trend verkade strida mot uppfattningen att människor sökte trygga alternativ under en global pandemi. Å andra sidan har pandemin faktiskt lett till en uppåtgående trend där arbetstagare visar mod och vågar ta risken att starta eget företag.

Så du har bestämt dig för att ta steget och bli egenföretagare. Men låt oss ta en paus först och fundera över de viktigaste fördelarna och utmaningarna som du står inför.

De främsta fördelarna: Fullständig kontroll

Den största fördelen med att vara solopreneur är att man har full kontroll över sitt arbetsliv. Från att bestämma vilken tid du ska gå upp varje morgon till utformningen av din logotyp – som solopreneur bestämmer du allt själv och har dessutom fördelen att inte behöva stå till svars inför någon. Företaget är verkligen till 100 procent ditt och speglar dina kompetenser för kunderna.

De största utmaningarna: Att behöva kunna allt

Med denna ensamföretagarmodell måste en soloprenör bli en skicklig jonglör, redo att ta sig an alla utmaningar som kan dyka upp. Men ibland kan den operativa delen av verksamheten stå i vägen för det du är expert på.

För att kunna bredda sina kompetenser och fördjupa sina kunskaper inom alla aspekter av företagsdriften vänder sig enskilda företagare ofta till tekniken för att kunna driva sina företag framgångsrikt.

Genom att lägga ut uppgifter på teknik har det blivit enklare än någonsin att starta och driva ett eget företag.