W Doodle cenimy sobie współpracę i staramy się zbliżać ludzi do siebie. Uważamy również, że zdrowa rywalizacja przyczyniła się do powstania wielkich innowacji w życiu. W tej serii przyglądamy się niektórym z najbardziej fascynujących rywalizacji w historii technologii.

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Od określenia „naprawdę elektryzująca” po miano „Wojny prądów”: prawdopodobnie największą rywalizacją między geniuszami wszech czasów jest rywalizacja między Thomasem Alvą Edisonem a Nikolą Teslą. Dlaczego ci wizjonerzy rywalizowali ze sobą i czy wyłonił się jednoznaczny zwycięzca? Właśnie to sprawia, że historia ta jest tak fascynująca, więc usiądź wygodnie i przygotuj popcorn.

Jak to się wszystko zaczęło

Nikola Tesla, serbski student inżynierii pochodzący z terenów dzisiejszej Chorwacji, pracował już od pewnego czasu w firmie Edison Continental w Paryżu, naprawiając silniki prądu stałego (DC) Edisona, kiedy jego przełożony, Charles Bachelor, poradził mu, by udał się do centrali w Nowym Jorku w poszukiwaniu lepszych możliwości. Tak właśnie postąpił 28-letni Tesla: wsiadł na statek i przybył do „Kraina Złotej Obietnicy” , jak sam to określił, w 1884 roku.

„Mój drogi Edisonie: Znam dwóch wielkich ludzi, a ty jesteś jednym z nich. Drugim jest ten młody człowiek!”

Oto, co Thomas Edison, zamożny biznesmen i wynalazca, przeczytał w książce Tesli list polecający . Ci dwaj wizjonerzy rzeczywiście spotkali się osobiście (pierwszy przystanek w mojej maszynie czasu), jednak Edison nie był pod wrażeniem projektów Tesli dotyczących prądu przemiennego (AC): uznał prąd przemienny za niepraktyczny, więc zamiast tego, aby sprawdzić geniusz młodego inżyniera, poprosił Teslę o opracowanie różnych ulepszeń firmowych silników prądu stałego (DC). Co ciekawe, Edison obiecał nawet Tesli nagrodę w wysokości 50 000 USD (co w tamtych czasach było kwotą nie do przecenienia) za wykonanie tych zadań. Tesla z powodzeniem je zrealizował, ale zamiast obiecanej nagrody, którą Edison szybko określił jako żart, zaproponowano mu jedynie podwyżkę. Jak bardzo Tesla był rozgoryczony tą sytuacją? Cóż, na tyle, by opuścić firmę Edisona w nadziei na znalezienie inwestorów, którzy zechcieliby wesprzeć jego projekty związane z prądem przemiennym. Nie mogąc znaleźć pracy w branży elektrotechnicznej, przez pewien czas Tesla uciekał się nawet do kopania rowów, sfrustrowany tym, że jego talent marnuje się. Jednak wkrótce wszystko się zmieniło (jeśli trzeba uzupełnić miskę z popcornem, zróbcie to teraz).

Edison Electric kontra Westinghouse Electric Company

Dobra wiadomość dla Tesli: udało mu się znaleźć inwestorów, a później dołączył do Westinghouse Electric Company , pod kierownictwem George Westinghouse , inżynier i przemysłowiec, propagujący prąd przemienny. Zła wiadomość dla Edisona: jego firma musiała teraz konkurować z Westinghouse’em w wyścigu o elektryfikację Stanów Zjednoczonych. Krótko mówiąc – a jest to długa i zdecydowanie fascynująca historia, w której Edison prowadził kampanie oszczerstw przeciwko prądowi przemiennemu – to Tesla i Westinghouse wygrali tę rywalizację. Dlaczego więc w tej rywalizacji nie ma jednoznacznego „zwycięzcy”?

Dziedzictwo

Edison i Tesla są jak opcje binarne w… Buzzfeed- na przykład quiz typu „Którym wynalazcą jesteś?”. Jeden z nich to znakomity uczeń z pamięcią fotograficzną; jest stylowy i elokwentny, potrafi wyobrażać sobie różne rzeczy które inni uważają za niemożliwe. Jest geniuszem, który nie zyskał wówczas należnego uznania i umiera samotnie, nie zgromadziwszy żadnego majątku dzięki swoim wynalazkom. Drugi to genialny wynalazca który jest bardziej praktyczny i który potrafi wprowadzić swoje pomysły na rynek. A do tego jest biznesmenem. To właśnie takie ograniczone opisy największych umysłów świata sprawiają, że Teslę i Edisona przedstawia się jako przeciwieństwa i sprawiają, że wciąż zastanawiamy się, kim bylibyśmy w takim quizie.

Przełom XIX i XX wieku przyniósł jedne z największych innowacji, które całkowicie zmieniły sposób, w jaki obecnie żyjemy. Zapraszamy do śledzenia tej serii, w której przyglądamy się nowszej, ale równie fascynującej rywalizacji między najwybitniejszymi umysłami tego stulecia.