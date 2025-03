In Doodle apprezziamo la collaborazione e lavoriamo per unire le persone. Pensiamo anche che una sana competizione abbia contribuito alle grandi innovazioni della vita. In questa serie, esploriamo alcune delle rivalità più appassionanti della storia della tecnologia.

Dall'essere definita "veramente elettrizzante" al ricevere il titolo di Guerra delle Correnti: probabilmente la più grande rivalità tra geni di tutti i tempi è quella tra Thomas Alva Edison e Nikola Tesla. Perché questi visionari erano in competizione e c'era un chiaro vincitore? È proprio questo che lo rende così interessante, quindi sedetevi e preparate i popcorn.

Come tutto ebbe inizio

Nikola Tesla, uno studente serbo di ingegneria dell'attuale Croazia, lavorava da tempo presso la società Edison Continental di Parigi, riparando i motori a corrente continua di Edison, quando il suo supervisore, Charles Bachelor, gli consigliò di recarsi alla sede centrale di New York per cercare migliori opportunità. Questo è ciò che fece il ventottenne Tesla: prese una nave e arrivò nella "Terra della promessa d'oro", come lui stesso la definì, nel 1884.

"Mio caro Edison: Conosco due grandi uomini e tu sei uno di loro. L'altro è questo giovane!".

Questo è ciò che Thomas Edison, ricco uomo d'affari e inventore, lesse nella di Tesla (https://www.pbs.org/tesla/ll/ll_america.html). I due visionari si incontrarono di persona (la prima tappa della mia macchina del tempo), ma Edison non rimase impressionato dai progetti di Tesla sulla corrente alternata (CA): aveva trovato la CA impraticabile e quindi, per mettere alla prova la genialità del giovane ingegnere, chiese a Tesla di elaborare vari miglioramenti dei motori a corrente continua dell'azienda. È interessante notare che Edison promise addirittura a Tesla una ricompensa di 50.000 dollari (una cifra non da poco all'epoca) per aver portato a termine questi compiti. Tesla riuscì nell'impresa, ma invece della ricompensa promessa, che Edison definì subito uno scherzo, gli fu offerto semplicemente un aumento. Quanto era amareggiato Tesla per tutto questo? Beh, abbastanza amareggiato da lasciare la società di Edison nella speranza di trovare investitori che volessero sostenere i suoi progetti di corrente alternata. Non riuscendo a trovare un lavoro nel campo dell'ingegneria elettrica, per qualche tempo Tesla ricorse addirittura a scavare fossati, frustrato dal fatto che il suo talento andasse sprecato. Tuttavia, tutto cambiò molto presto (se la vostra ciotola di popcorn ha bisogno di essere riempita, fatelo ora).

Edison Electric vs Westinghouse Electric Company

Buone notizie per Tesla: riuscì a trovare degli investitori e in seguito si unì alla Westinghouse Electric Company, guidata da George Westinghouse, ingegnere e industriale, promuovendo la corrente alternata. Brutte notizie per Edison: la sua azienda era ora in competizione con Westinghouse nella corsa all'elettrificazione degli Stati Uniti. Per farla breve, una storia lunga e decisamente affascinante, che coinvolge le campagne diffamatorie di Edison contro la corrente alternata, Tesla e Westinghouse vinsero questa volta. Allora perché non c'è un chiaro "vincitore" in questa rivalità?

L'eredità

Edison e Tesla sono come le opzioni binarie in un quiz tipo "Quale inventore sei?" di Buzzfeed. Uno è uno studente eccellente con una memoria fotografica, è elegante ed eloquente, capace di immaginare cose che altri ritengono impossibili. È un genio che non ha ricevuto il giusto riconoscimento in questo periodo e muore solo, senza alcuna ricchezza personale costruita grazie alle sue invenzioni. L'altro è un brillante inventore più pratico, che sa come commercializzare le sue idee. Inoltre, è un uomo d'affari. Probabilmente sono queste descrizioni limitate delle più grandi menti del mondo che permettono di presentare Tesla ed Edison come opposti, e che ci fanno chiedere quale dei due saremmo in quel quiz.

La fine del XIX secolo ha prodotto alcune delle più grandi innovazioni che hanno completamente trasformato il nostro modo di vivere. Seguite questa serie mentre esploriamo rivalità più recenti ma altrettanto emozionanti tra le più grandi menti di questo secolo.