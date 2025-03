Chez Doodle, nous apprécions la collaboration et nous nous efforçons de rapprocher les gens. Nous pensons également qu'une saine concurrence a contribué aux grandes innovations de la vie. Dans cette série, nous explorons certaines des rivalités les plus passionnantes de l'histoire de la technologie.

Qu'elle soit qualifiée de "véritablement électrisante" ou qu'elle reçoive le titre de "guerre des courants", la plus grande rivalité entre génies de tous les temps est probablement celle qui opposa Thomas Alva Edison et Nikola Tesla. Pourquoi ces visionnaires s'affrontaient-ils et y avait-il un vainqueur incontestable ? C'est exactement ce qui rend cette histoire si intéressante, alors asseyez-vous et préparez votre pop-corn.

Comment tout a commencé

Nikola Tesla, un étudiant serbe en ingénierie de l'actuelle Croatie, travaillait depuis un certain temps dans la société Edison Continental à Paris, où il réparait les moteurs à courant continu (CC) d'Edison, lorsqu'il a été conseillé par son superviseur, Charles Bachelor, de se rendre au siège social à New York pour chercher de meilleures opportunités. C'est ce qu'a fait Tesla, âgé de 28 ans : il a pris un bateau et est arrivé à "la terre de la promesse d'or", comme il l'a lui-même appelée, en 1884.

"Mon cher Edison : Je connais deux grands hommes et vous êtes l'un d'eux. L'autre est ce jeune homme !"

C'est ce que Thomas Edison, le riche homme d'affaires et inventeur, a lu dans la de Tesla (https://www.pbs.org/tesla/ll/ll_america.html). Les deux visionnaires se sont effectivement rencontrés en personne (le premier arrêt de ma machine à remonter le temps), mais Edison n'a pas été impressionné par les projets de Tesla sur le courant alternatif (CA) : il avait trouvé le CA peu pratique, et donc à la place, pour tester le génie du jeune ingénieur, il a demandé à Tesla de travailler sur diverses améliorations des moteurs à courant continu de la société. Il est intéressant de noter qu'Edison a même promis à Tesla une récompense de 50 000 USD (ce qui était une somme non négligeable à l'époque) pour la réalisation de ces tâches. C'est ce que Tesla a fait avec succès, mais au lieu de la récompense promise, qu'Edison a rapidement décrite comme une blague, Tesla s'est simplement vu proposer une augmentation. Tesla était-il très amer à propos de tout cela ? Eh bien, suffisamment amer pour quitter la société d'Edison dans l'espoir de trouver des investisseurs qui voudraient soutenir ses projets de courant alternatif. Incapable de trouver un emploi dans le domaine de l'ingénierie électrique, Tesla s'est même résolu à creuser des fossés, frustré de voir son talent gaspillé. Mais tout change très vite (si votre bol de pop-corn a besoin d'être rempli, faites-le maintenant).

Edison Electric contre Westinghouse Electric Company

Bonne nouvelle pour Tesla : il parvient à trouver des investisseurs, et rejoint ensuite la Westinghouse Electric Company, dirigée par George Westinghouse, ingénieur et industriel, qui fait la promotion du courant alternatif. Mauvaise nouvelle pour Edison : sa société était désormais en concurrence avec Westinghouse dans une course à l'électrification des États-Unis. En résumé, malgré les campagnes de dénigrement d'Edison contre le courant alternatif, Tesla et Westinghouse ont gagné cette course. Alors pourquoi n'y a-t-il pas de "gagnant" clair dans cette rivalité ?

L'héritage

Edison et Tesla sont comme des options binaires dans un quiz de type Buzzfeed "Quel inventeur êtes-vous ?". L'un est un excellent élève à la mémoire photographique, il est élégant et éloquent, capable d'imaginer des choses que d'autres jugent impossibles. C'est un génie qui n'a pas reçu la reconnaissance appropriée à cette époque, et il meurt seul, sans aucune richesse personnelle construite à partir de ces inventions. L'autre est un brillant inventeur qui est plus pratique, et qui sait comment commercialiser ses idées. En plus de tout cela, c'est un homme d'affaires. Ce sont probablement des descriptions aussi limitées des plus grands esprits du monde qui permettent de présenter Tesla et Edison comme des opposés, et qui nous poussent à nous demander lequel des deux nous serions sur ce quiz.

Le tournant du dix-neuvième siècle a produit certaines des plus grandes innovations qui ont complètement transformé notre mode de vie actuel. Suivez cette série alors que nous explorons une rivalité plus récente mais tout aussi passionnante entre les plus grands esprits de ce siècle.