På Doodle värdesätter vi samarbete och strävar efter att föra människor samman. Vi anser också att sund konkurrens har bidragit till de stora innovationerna i livet. I den här serien utforskar vi några av de mest spännande rivaliteterna i teknikens historia.

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Från att ha beskrivits som ”verkligen elektrifierande” till att ha fått namnet ”Strömkriget”: den troligen största rivaliteten mellan genier genom tiderna är konkurrensen mellan Thomas Alva Edison och Nikola Tesla. Varför tävlade dessa visionärer mot varandra, och fanns det någon tydlig vinnare? Det är just det som gör det så intressant, så slå dig ner och ha popcornen redo.

Hur det hela började

Nikola Tesla, en serbisk ingenjörsstudent från det som idag är Kroatien, hade arbetat en tid på företaget Edison Continental i Paris med att reparera Edisons likströmsmotorer (DC) när hans chef, Charles Bachelor, rådde honom att resa till huvudkontoret i New York för att söka bättre möjligheter. Det var precis vad den 28-årige Tesla gjorde: han tog en båt och anlände till ”Det gyllene löftets land” , som han själv kallade det, år 1884.

"Käre Edison: Jag känner två stora män, och du är en av dem. Den andre är den här unge mannen!”

Det här var vad Thomas Edison, den förmögne affärsmannen och uppfinnaren, läste i Teslas rekommendationsbrev . De två visionärerna träffades faktiskt personligen (det första stoppet i min tidsmaskin), men Edison var inte imponerad av Teslas projekt kring växelström (AC): han ansåg att växelström var opraktisk, och för att istället testa den unge ingenjörens begåvning bad han Tesla att ta fram olika förbättringar av företagets likströmsmotorer. Intressant nog lovade Edison till och med Tesla en belöning på 50 000 USD (vilket var en ansenlig summa på den tiden) för att slutföra dessa uppgifter. Vilket Tesla också lyckades med, men istället för den utlovade belöningen – som Edison snabbt avfärdade som ett skämt – erbjöds Tesla helt enkelt en löneförhöjning. Hur bitter var Tesla över allt detta? Tja, bitter nog att lämna Edisons företag i hopp om att hitta investerare som skulle vilja stödja hans växelströmsprojekt. Eftersom han inte kunde hitta ett jobb inom elektrotekniken tog Tesla till och med till att gräva diken under en tid, frustrerad över att hans talang gick till spillo. Men allt det där förändrades mycket snart (om din popcornskål behöver fyllas på, gör det nu).

Edison Electric mot Westinghouse Electric Company

Goda nyheter för Tesla: han lyckades hitta investerare och anslöt sig senare till Westinghouse Electric Company , under ledning av George Westinghouse , ingenjör och industriman, som förespråkade växelström. Dåliga nyheter för Edison: hans företag konkurrerade nu med Westinghouse i kapplöpningen om att elektrifiera USA. För att göra en lång och definitivt fascinerande historia kort – med Edisons smutskastningskampanjer mot växelström – var det Tesla och Westinghouse som vann den här striden. Så varför finns det ingen tydlig ”vinnare” i denna rivalitet?

Arvet

Edison och Tesla är som binära optioner i en Buzzfeed-till exempel frågesporten ”Vilken uppfinnare är du?”. En av dem är en utmärkt student med fotografiskt minne; han är stilfull och vältalig och kan föreställa sig saker som andra anser vara omöjligt. Han är ett geni som inte fick det erkännande han förtjänade under sin livstid, och han dör ensam, utan att ha byggt upp någon personlig förmögenhet genom sina uppfinningar. Den andre är en en genial uppfinnare som är mer praktiskt lagd och som vet hur man kommersialiserar sina idéer. Framför allt är han en affärsman. Det är förmodligen just sådana förenklade beskrivningar av världens största genier som gör att man kan framställa Tesla och Edison som motsatser, och som får oss att undra vilken av dem vi skulle vara i det där frågesporten.

Vid 1800-talets början uppstod några av de största innovationerna som fullständigt har förändrat vårt sätt att leva idag. Följ med i den här serien där vi utforskar den mer aktuella, men lika spännande, rivaliteten mellan detta århundrades främsta tänkare.