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टेस्ला बनाम एडिसन: असली एसी/डीसी

पढ़ने का समय: 6 मिनट
Doodle Editorial Team
Doodle Editorial Team

अपडेट किया गया: 30 जुल॰ 2026

The tech rivals Tesla and Edison

Doodle में, हम सहयोग को महत्व देते हैं और लोगों को एक साथ लाने का प्रयास करते हैं। हम यह भी मानते हैं कि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा ने जीवन में महान नवाचारों में योगदान दिया है। इस श्रृंखला में, हम प्रौद्योगिकी के इतिहास की कुछ सबसे रोमांचक प्रतिद्वंद्वताओं का अन्वेषण करते हैं।

क्या आप शुरू करने के लिए तैयार हैं?

'वास्तव में रोमांचक' कहलाने से लेकर 'करंट्स का युद्ध' का खिताब पाने तक: शायद अब तक के सभी प्रतिभाशाली दिमागों के बीच की सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्विता थॉमस एल्वा एडिसन और निकोला टेस्ला के बीच की प्रतिस्पर्धा है। ये दूरदर्शी क्यों प्रतिस्पर्धा कर रहे थे और क्या कोई स्पष्ट विजेता था? यही बात इसे इतना रोचक बनाती है, तो आराम से बैठें और पॉपकॉर्न तैयार रखें।

यह सब कैसे शुरू हुआ

निकोला टेस्ला, जो आज के क्रोएशिया से एक सर्बियाई इंजीनियरिंग छात्र थे, कुछ समय से पेरिस में एडिसन कॉन्टिनेंटल कंपनी में एडिसन के डायरेक्ट करंट (डीसी) मोटर्स की मरम्मत करते हुए काम कर रहे थे, जब उनके पर्यवेक्षक चार्ल्स बैचलर ने उन्हें बेहतर अवसरों की तलाश में न्यूयॉर्क के मुख्यालय की यात्रा करने की सलाह दी। यही 28 वर्षीय टेस्ला ने किया: वह एक नाव से सवार होकर पहुँचे सोने के वादे की भूमि, जैसा कि उन्होंने स्वयं 1884 में इसका उल्लेख किया था।

मेरे प्रिय एडिसन: मैं दो महान पुरुषों को जानता हूँ और तुम उनमें से एक हो। दूसरा यह युवक है!

यह वही है जो थॉमस एडिसन, धनी व्यवसायी और आविष्कारक, ने टेस्ला की में पढ़ा। अनुशंसा पत्र. ये दोनों दूरदर्शी व्यक्तिगत रूप से मिले (मेरी टाइम मशीन का पहला पड़ाव), फिर भी एडिसन टेस्ला की वैकल्पिक धारा (AC) परियोजनाओं से प्रभावित नहीं हुए: उन्होंने एसी को अव्यावहारिक पाया था, और इसलिए इसके बजाय, युवा इंजीनियर की प्रतिभा का परीक्षण करने के लिए, उन्होंने टेस्ला से कंपनी के डीसी मोटर्स में विभिन्न सुधार करने के लिए कहा। दिलचस्प बात यह है कि एडिसन ने इन कार्यों को पूरा करने के लिए टेस्ला को 50,000 अमेरिकी डॉलर का इनाम (जो उस समय कोई मामूली राशि नहीं थी) देने का वादा भी किया था। टेस्ला ने यह काम सफलतापूर्वक कर दिखाया, लेकिन वादे किए गए इनाम के बजाय, जिसे एडिसन ने तुरंत एक मज़ाक बता दिया, टेस्ला को बस वेतन वृद्धि की पेशकश की गई। टेस्ला इस सब से कितना नाराज़ था? खैर, इतना नाराज़ था कि उसने अपनी एसी परियोजनाओं का समर्थन करने के इच्छुक निवेशकों को खोजने की उम्मीद में एडिसन की कंपनी छोड़ दी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में नौकरी न मिल पाने के कारण, कुछ समय के लिए टेस्ला ने खाई खोदने का काम तक किया, इस बात से निराश था कि उसकी प्रतिभा बर्बाद हो रही थी। हालांकि, यह सब बहुत जल्द बदल गया (अगर आपके पॉपकॉर्न के कटोरे को फिर से भरने की ज़रूरत है, तो अभी भर लें)।

एडिसन इलेक्ट्रिक बनाम वेस्टिंगहाउस इलेक्ट्रिक कंपनी

टेस्ला के लिए अच्छी खबर: वह निवेशक खोजने में कामयाब रहा, और बाद में शामिल हो गया वेस्टिंगहाउस इलेक्ट्रिक कंपनीके नेतृत्व में जॉर्ज वेस्टिंगहाउस, इंजीनियर और उद्योगपति, एसी का प्रचार कर रहे थे। एडीसन के लिए बुरी खबर: उनकी कंपनी अब वेस्टिंगहाउस के साथ अमेरिका को विद्युतीकृत करने की दौड़ में प्रतिस्पर्धा कर रही थी। लंबी और निश्चित रूप से रोचक कहानी को संक्षेप में कहें तो, जिसमें एडीसन द्वारा एसी, टेस्ला और वेस्टिंगहाउस के खिलाफ की गई बदनामी अभियान शामिल हैं, वेस्टिंगहाउस ने यह मुकाबला जीत लिया। तो इस प्रतिद्वंद्विता में कोई स्पष्ट "विजेता" क्यों नहीं है?

विरासत

एडिसन और टेस्ला एक में बाइनरी विकल्पों की तरह हैं। बज़फीड-जैसे "आप कौन से आविष्कारक हैं?" क्विज़। एक उत्कृष्ट छात्र है जिसकी फोटोग्राफिक स्मृति है, वह स्टाइलिश और वाक्पटु है, सक्षम है चीज़ों की कल्पना करो जिसे दूसरे असंभव मानते हैं। वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है जिसे इस समय उचित मान्यता नहीं मिली, और वह अकेला ही मर जाता है, इन आविष्कारों से कोई व्यक्तिगत संपत्ति अर्जित किए बिना। दूसरा एक प्रतिभाशाली आविष्कारक जो अधिक व्यावहारिक है, और जो अपने विचारों का व्यावसायीकरण करना जानता है। सबसे बढ़कर, वह एक व्यवसायी है। शायद दुनिया के महानतम दिमागों का ऐसा सीमित वर्णन ही हमें टेस्ला और एडिसन को विपरीत के रूप में प्रस्तुत करने की अनुमति देता है, और हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि उस क्विज़ में हम कौन होते।

उन्नीसवीं सदी के मोड़ पर कुछ महानतम नवाचार हुए जिन्होंने हमारे जीने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है। इस श्रृंखला का अनुसरण करें क्योंकि हम इस सदी के महानतम मस्तिष्कों के बीच हाल ही में उभरी, फिर भी उतनी ही रोमांचक प्रतिद्वंद्विता का अन्वेषण करते हैं।

क्या आप शुरू करने के लिए तैयार हैं?

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