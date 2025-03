På Doodle værdsætter vi samarbejde og arbejder for at bringe folk sammen. Vi mener også, at sund konkurrence har bidraget til de store innovationer i livet. I denne serie udforsker vi nogle af de mest spændende rivaliseringer i teknologiens historie.

Fra at blive kaldt "virkelig elektrificerende" til at få titlen Strømmenes krig: Den nok største rivalisering mellem genier gennem tiderne er konkurrencen mellem Thomas Alva Edison og Nikola Tesla. Hvorfor konkurrerede disse visionærer, og var der en klar vinder? Det er netop det, der gør det så interessant, så sæt dig ned og hav popcornene klar.

Hvordan det hele begyndte

Nikola Tesla, en serbisk ingeniørstuderende fra det nuværende Kroatien, havde i nogen tid arbejdet i Edison Continental-firmaet i Paris med at reparere Edisons jævnstrømsmotorer, da hans chef, Charles Bachelor, rådede ham til at rejse til hovedkontoret i New York for at søge bedre muligheder. Det var, hvad en 28-årig Tesla gjorde: Han tog en båd og ankom til"the Land of Golden Promise", som han selv omtalte det, i 1884.

"Min kære Edison: Jeg kender to store mænd, og du er en af dem. Den anden er denne unge mand!"

Dette er, hvad Thomas Edison, den rige forretningsmand og opfinder, læste i Teslasanbefalingsbrev. De to visionære mødtes faktisk personligt (det første stop i min tidsmaskine), men Edison var ikke imponeret over Teslas projekter om vekselstrøm (AC): Han havde fundet AC upraktisk, og for i stedet at teste den unge ingeniørs genialitet bad han Tesla om at udarbejde forskellige forbedringer af virksomhedens jævnstrømsmotorer. Interessant nok lovede Edison endda Tesla en belønning på 50 000 USD (hvilket var et ikke helt ubetydeligt beløb på det tidspunkt) for at løse disse opgaver. Hvilket Tesla også gjorde med succes, men i stedet for den lovede belønning, som Edison hurtigt beskrev som en joke, blev Tesla blot tilbudt en lønforhøjelse. Hvor bitter var Tesla over alt dette? Jo, bitter nok til at forlade Edisons firma i håb om at finde investorer, der ville støtte hans vekselstrømsprojekter. Da han ikke kunne finde et job inden for elektroteknik, tyede Tesla i nogen tid endog til at grave grøfter, frustreret over at hans talent gik til spilde. Det ændrede sig dog meget snart (hvis din popcornskål trænger til at blive fyldt op, så gør det nu).

Edison Electric vs Westinghouse Electric Company

Godt nyt for Tesla: Det lykkedes ham at finde investorer, og senere sluttede han sig tilWestinghouse Electric Company, der blev ledet afGeorge Westinghouse, ingeniør og industrimand, som promoverede vekselstrøm. Dårligt nyt for Edison: hans selskab konkurrerede nu med Westinghouse i et kapløb om at elektrificere USA. En lang og absolut fascinerende historie kort fortalt, som involverede Edisons smædekampagner mod vekselstrømmen, vandt Tesla og Westinghouse denne kampagne. Så hvorfor er der ingen klar "vinder" i denne rivalisering?

Arven

Edison og Tesla er som binære muligheder i en Buzzfeed-lignende "Hvilken opfinder er du?"-quiz. Den ene er en fremragende studerende med en fotografisk hukommelse, han er stilfuld og veltalende, i stand til atforestille sig ting, som andre anser for umulige. Han er et geni, der ikke fik den rette anerkendelse på dette tidspunkt, og han dør alene uden at have opbygget nogen personlig rigdom på grund af disse opfindelser. Den anden er engenial opfinder, der er mere praktisk anlagt, og som forstår at kommercialisere sine ideer. Oven i købet er han en forretningsmand. Det er nok sådanne begrænsede beskrivelser af verdens største hjerner, der gør det muligt at fremstille Tesla og Edison som modsætninger, og som får os til at spekulere på, hvilken af dem vi ville være i den quiz.

Det 19. århundredeskifte frembragte nogle af de største innovationer, som fuldstændig har ændret den måde, vi lever på i dag. Følg med i denne serie, når vi udforsker nyere, men lige så spændende rivalisering mellem de største hjerner i dette århundrede.