Na Doodle, valorizamos a colaboração e trabalhamos para unir as pessoas. Também pensamos que a competição saudável contribuiu para as grandes inovações da vida. Nesta série, exploramos algumas das mais emocionantes rivalidades na história da tecnologia.

De ser chamado 'verdadeiramente eletrizante' a receber o título da Guerra das Correntes: provavelmente a maior rivalidade entre gênios de todos os tempos é a competição entre Thomas Alva Edison e Nikola Tesla. Por que estes visionários estavam competindo e havia um claro vencedor? É exatamente isso que torna tudo tão interessante, então sente-se e tenha aquela pipoca pronta.

Como tudo começou

Nikola Tesla, um estudante sérvio de engenharia da atual Croácia, trabalhava na empresa Edison Continental em Paris, consertando os motores Edison de corrente contínua (DC) há algum tempo, quando foi aconselhado por seu supervisor, Charles Bachelor, a viajar até a sede em Nova York para procurar melhores oportunidades. Foi o que fez um Tesla de 28 anos: pegou um barco e chegou à"Terra da Promessa de Ouro", como ele mesmo se referiu a ela, em 1884.

"Meu Querido Edison: Eu conheço dois grandes homens e você é um deles. O outro é este jovem!"

Isto é o que Thomas Edison, o rico empresário e inventor, leu em Tesla s carta de recomendação. Os dois visionários se encontraram pessoalmente (a primeira parada em minha máquina do tempo), mas Edison não ficou impressionado com os projetos de Tesla sobre corrente alternada (CA): ele havia achado a CA impraticável e, em vez disso, para testar o brilhantismo do jovem engenheiro, ele pediu a Tesla para trabalhar em várias melhorias dos motores CC da empresa. Curiosamente, Edison até prometeu a Tesla uma recompensa de 50.000 dólares (que era um valor sem brincadeiras na época) por completar estas tarefas. Foi o que Tesla fez com sucesso, mas ao invés da recompensa prometida, que Edison rapidamente descreveu como uma brincadeira, Tesla recebeu simplesmente um aumento. Quão amargo foi Tesla em relação a tudo isso? Bem, amargo o suficiente para deixar a empresa de Edison na esperança de encontrar investidores que quisessem apoiar seus projetos AC. Incapaz de encontrar um emprego na área de engenharia elétrica, durante algum tempo Tesla até mesmo recorreu a cavar valas, frustrado que seu talento ia ser desperdiçado. No entanto, tudo isso mudou muito em breve (se sua pipoca precisa de um refil, faça-o agora).

Edison Electric vs Westinghouse Electric Company

Boas notícias para Tesla: ele conseguiu encontrar investidores, e mais tarde juntou-se àWestinghouse Electric Company, liderada porGeorge Westinghouse, engenheiro e industrial, promovendo a AC. Más notícias para Edison: sua empresa estava agora competindo com a Westinghouse em uma corrida para eletrificar os EUA. Resumindo, uma longa e definitivamente fascinante história, envolvendo as campanhas de Edison contra AC, Tesla e Westinghouse venceu essa. Então, por que não há um "vencedor" claro nesta rivalidade?

O legado

Edison e Tesla são como opções binárias em um quiz Buzzfeed como "Qual inventor você é? Um é um excelente estudante com memória fotográfica, ele é elegante e eloqüente, capaz deimaginar coisas que outros consideram impossível. Ele é um gênio que não recebeu o reconhecimento adequado neste momento, e morre sozinho, sem nenhuma riqueza pessoal construída a partir destas invenções. O outro é um inventor brilhante que é mais prático, e que sabe como comercializar suas idéias. Além de tudo, ele é um homem de negócios. Provavelmente são descrições tão limitadas das maiores mentes do mundo que permitem apresentar Tesla e Edison como opostos, e que nos fazem pensar em qual deles estaríamos naquele questionário.

A virada do século XIX produziu algumas das maiores inovações que transformaram completamente a maneira como vivemos agora. Acompanhe esta série enquanto exploramos uma rivalidade mais recente, mas igualmente emocionante, entre as maiores mentes deste século.