Nie trzeba chyba dodawać, że spotkania stanowią kluczowy element każdej organizacji – ale prawdą jest również to, że często są one największym pochłaniaczem czasu w każdej organizacji. Dobrze przeprowadzone spotkania mogą zjednoczyć zespoły, pobudzać innowacyjność oraz budować zaufanie i lojalność wobec firmy. Jednak gdy nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, mogą prowadzić do marnowania czasu, sporów, a w ostatecznym rozrachunku nawet negatywnie wpływać na zadowolenie pracowników.

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Droga do zwiększenia efektywności każdego spotkania zaczyna się od określenia jego ogólnego celu – a może to być po prostu ustalenie, jaki rodzaj spotkania organizujesz. Gdy już masz jaśniejsze wyobrażenie o celu, możesz mądrze zoptymalizować spotkanie, aby było jak najbardziej korzystne dla wszystkich uczestników. Poniżej przedstawiamy pięć głównych rodzajów spotkań oraz nasze „triki”, które pozwolą w pełni wykorzystać potencjał każdego z nich.

Aktualizacje statusu

Spotkania dotyczące aktualizacji sytuacji mogą się znacznie różnić pod względem zakresu — jednak niezależnie od tego, czy przedstawiasz wszystkim ogólny zarys planów rozwoju firmy, czy też organizujesz spotkanie w celu omówienia postępów w konkretnym projekcie, ogólne cele i zadania tych spotkań pozostają takie same.

Recenzja naukowa. Choć spotkania te mogą wydawać się proste, istnieje jeden kluczowy czynnik, który często sprawia, że idą one nie tak, jak powinny: niejasności. Jeśli ściśle współpracujesz nad projektem, to co dla ciebie jest całkowicie jasne, może być niezrozumiałe dla kogoś, kto nie jest bezpośrednio zaangażowany. Ponadto możesz pominąć podanie istotnych informacji ogólnych, które wydają ci się oczywiste, ale mogą być kluczowe dla innych. Aby temu zapobiec, najpierw omów przebieg spotkania z kimś spoza projektu i uzupełnij wszelkie luki lub wyjaśnij niejasności z wyprzedzeniem.

Wymiana informacji

Szkolenie pracowników i wymiana umiejętności między zespołami to dwa z kluczowych sposobów, dzięki którym firma rozwija się wspólnie – i właśnie tu pojawiają się spotkania poświęcone wymianie informacji. Niezależnie od tego, czy jest to seminarium, sesja szkoleniowa, czy mniej formalne spotkanie poświęcone wymianie wyników badań, spotkania te stanowią doskonałą okazję do poszerzania wiedzy i wzmacniania kompetencji pracowników.

Spotkania te należy organizować rano. U większości osób poranek to pora dnia, w której najlepiej funkcjonują umysłowo – warto więc to wykorzystać, planując spotkania na godziny, w których członkowie zespołu są najbardziej skupieni i otwarci na nowe informacje.

Bądź bezlitosny przy ustalaniu listy zaproszonych. W idealnym świecie wspaniale byłoby zapewnić wszystkim pracownikom organizacji dostęp do spotkań służących wymianie informacji – jednak w rzeczywistości każde takie spotkanie oznacza utratę wielu godzin produktywnego czasu pracy. Zastanów się, kto odniósłby największe korzyści z tego spotkania, i postaraj się znaleźć równowagę między korzyściami dla pracownika a korzyściami dla organizacji.

Burza mózgów

Spotkania burzy mózgów często mają decydujące znaczenie dla firm. To okazja do wprowadzania innowacji, wymyślania kreatywnych i nowych rozwiązań, a także do zaangażowania każdego członka zespołu w wspólne działania na przyszłość. Dlatego ważne jest, aby spotkania te były zorganizowane w taki sposób, by umożliwić rozkwit najciekawszych pomysłów wszystkich uczestników.

Spotkania te należy organizować późnym popołudniem lub wieczorem. Chociaż myślenie analityczne najlepiej przychodzi pod koniec poranka, szereg badań wskazuje, że zmęczenie sprzyja kreatywnemu myśleniu, a myślenie nieszablonowe najlepiej przychodzi pod koniec dnia. Każdy ma swój własny rytm, ale spróbujcie zaplanować spotkanie na późniejszą porę i sprawdźcie, jak to się sprawdzi w przypadku waszego zespołu.

Podejmowanie decyzji

Niezależnie od tego, czy musisz zdecydować, jak kontynuować projekt, rozwiązać problem, czy też wybrać osobę, której powierzyć zadanie – jeśli pojawia się pytanie wymagające odpowiedzi, jest to spotkanie decyzyjne. Spotkania te należą do najważniejszych, ale często przeradzają się w gorącą debatę, kręcenie się w kółko i całkowity impas. Na szczęście istnieje kilka sposobów, które pomogą uczynić proces podejmowania decyzji tak efektywnym, jak to tylko możliwe.

Przygotuj się, zbierając wcześniej informacje. W miarę możliwości uczestnicy powinni przybyć na spotkanie z odpowiednimi danymi i wynikami badań, które pomogą w procesie podejmowania decyzji. Nie tylko pomoże to w podejmowaniu trafniejszych decyzji, ale także zminimalizuje ryzyko, że spotkanie przerodzi się w niekończącą się wymianę sprzecznych opinii bez jasnego wyniku.

Należy określić, kto podejmuje decyzje, a kto będzie realizował projekt. Przed rozpoczęciem spotkania należy jasno ustalić, kto podejmie ostateczną decyzję – niezależnie od tego, czy będzie to głosowanie, czy też decyzja spoczywa ostatecznie na jednej osobie. Jeśli istnieje jasna ścieżka wdrożenia decyzji, można również uniknąć dalszych niepotrzebnych spotkań, delegując zadania od razu na miejscu, co pozwoli na płynne i sprawne wprowadzenie decyzji w życie.

Spotkania z klientami

Nawet w firmach, które doprowadziły organizację spotkań wewnętrznych do perfekcji, podczas spotkań z klientami zewnętrznymi często pomija się sprawdzone praktyki. Wszystkie kluczowe zasady udanych spotkań wewnętrznych mają tu nadal zastosowanie: należy zebrać informacje, ustalić porządek obrad oraz strategicznie podejść do wyboru osób zaproszonych na spotkanie.

Niech spotkanie skupia się na kliencie, a nie na Twojej prezentacji sprzedażowej. Przygotowanie ma kluczowe znaczenie, ale nie należy zasypywać klienta zgrabną, wyuczoną na pamięć prezentacją sprzedażową, gdy tylko usiądzie. Jeśli klient zapoznał się z ofertą, prawdopodobnie dość dobrze zna ogólny zakres Twojej działalności: spotkanie z klientem ma na celu zbudowanie relacji dostosowanej specjalnie do jego potrzeb. Skoncentruj się na jego firmie, jej potrzebach oraz na tym, w jaki sposób Twój produkt lub oferta mogą pomóc w jego konkretnym przypadku zastosowania.