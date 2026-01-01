यह कहने की जरूरत शायद ही हो कि बैठकें किसी भी संगठन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं—लेकिन यह भी सच है कि बैठकें अक्सर किसी भी संगठन के लिए सबसे बड़ी समय की बर्बादी होती हैं। जब सही ढंग से आयोजित की जाएँ, तो बैठकें टीमों को एकजुट कर सकती हैं, नवाचार को बढ़ावा दे सकती हैं और विश्वास तथा कंपनी के प्रति वफादारी को प्रेरित कर सकती हैं। लेकिन जब ये असफल होती हैं, तो ये समय बर्बाद कर सकती हैं, मतभेदों को जन्म दे सकती हैं और अंततः कर्मचारियों की संतुष्टि को भी नुकसान पहुँचा सकती हैं।

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किसी भी बैठक को अधिक कुशल बनाने का रास्ता एक उच्च-स्तरीय उद्देश्य की पहचान करने से शुरू होता है – और यह उतना ही सरल हो सकता है जितना कि यह परिभाषित करना कि आप किस प्रकार की बैठक कर रहे हैं। एक बार जब आपके पास उद्देश्य की स्पष्ट समझ हो जाती है, तो आप बैठक को यथासंभव सभी प्रतिभागियों के लिए लाभदायक बनाने के लिए इसे अनुकूलित करने में चतुर हो सकते हैं। नीचे आपको पाँच प्रमुख प्रकार की बैठकें और प्रत्येक से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के हमारे "हैक्स" मिलेंगे।

स्थिति अपडेट्स

स्टेटस अपडेट्स पैमाने के हिसाब से बहुत भिन्न हो सकते हैं—लेकिन चाहे आप सभी को कंपनी के रोडमैप का अवलोकन दे रहे हों या किसी विशिष्ट परियोजना पर अपडेट्स पर चर्चा करने के लिए बैठक कर रहे हों, इन बैठकों के व्यापक उद्देश्य और लक्ष्य समान ही रहते हैं।

सहकर्मी समीक्षा हालांकि ये बैठकें सीधी-सादी लग सकती हैं, लेकिन इनमें अक्सर एक मुख्य समस्या होती है: भ्रम। यदि आप किसी परियोजना पर करीब से काम कर रहे हैं, तो जो बातें आपके लिए बिलकुल स्पष्ट हैं, वे सीधे तौर पर शामिल नहीं होने वाले व्यक्ति के लिए भ्रमित करने वाली हो सकती हैं। इसके अलावा, आप आवश्यक पृष्ठभूमि जानकारी देना भूल सकते हैं जो आपके लिए स्पष्ट हो, लेकिन दूसरों के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। इससे बचने के लिए पहले किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बैठक की रूपरेखा पर चर्चा करें जो परियोजना से बाहर हो, और किसी भी कमी को पूरा करें या किसी भी भ्रम को पहले ही दूर कर लें।

जानकारी साझाकरण

कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना और टीमों के बीच कौशल साझा करना व्यवसायों के साथ मिलकर बढ़ने के दो प्रमुख तरीके हैं—और यहीं सूचना साझाकरण बैठकें काम आती हैं। चाहे वह एक सेमिनार हो, एक प्रशिक्षण सत्र हो, या एक कम औपचारिक शोध-साझाकरण बैठक हो, सूचना साझाकरण बैठकें कर्मचारियों को शिक्षित करने और सशक्त बनाने का एक बेहतरीन अवसर हैं।

इन बैठकों को सुबह आयोजित करें। अधिकांश लोग सुबह के समय संज्ञानात्मक सोच के लिए अपना सर्वोत्तम समय अनुभव करते हैं– इसलिए इसका लाभ उठाएँ और इन बैठकों को ऐसे समय पर निर्धारित करें जब आपकी टीम सबसे तेज और सबसे ग्रहणशील हो।

आमंत्रण सूची के मामले में निर्दयी रहें। एक आदर्श दुनिया में, अपने संगठन के हर व्यक्ति को सूचना-साझा करने वाली बैठकों तक पहुंच देना अद्भुत होगा—लेकिन वास्तविकता में, हर बैठक का मतलब होता है घंटों का उत्पादक कार्य समय खो जाना। सोचिए कि इस बैठक से सबसे अधिक लाभ किसे होगा, और कर्मचारी के लिए मूल्य तथा संगठन के लिए मूल्य के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करें।

विचार-मंथन

ब्रेनस्टॉर्मिंग बैठकें अक्सर कंपनियों के लिए निर्णायक साबित होती हैं। यह आपका मौका है नवाचार करने का, रचनात्मक और नए दृष्टिकोण पेश करने का, और साथ ही प्रत्येक सदस्य को यह सुनिश्चित करने का कि आप सभी मिलकर कैसे आगे बढ़ेंगे। इसलिए, यह महत्वपूर्ण है कि इन बैठकों को इस तरह से आयोजित किया जाए कि हर किसी के सर्वश्रेष्ठ विचारों को फलने-फूलने का अवसर मिले।

इन बैठकों को देर दोपहर/शाम में आयोजित करें। हालांकि संज्ञानात्मक सोच सुबह के अंत में सबसे अच्छी तरह से की जाती है, कई अध्ययन बताते हैं थकान रचनात्मक सोच को बेहतर बनाती है, और खुली सोच दिन के बाद के समय में सबसे अच्छी होती है। हर किसी की लय अलग होती है, लेकिन बाद के समय में मीटिंग का स्लॉट आज़माएँ और देखें कि यह आपकी टीम के लिए कैसे काम करता है।

निर्णय लेना

चाहे आपको किसी परियोजना को आगे बढ़ाने का निर्णय लेना हो, किसी समस्या का समाधान करना हो, या किसी को परियोजना सौंपने का निर्णय लेना हो, यदि कोई प्रश्न उत्तर की प्रतीक्षा में है, तो वह निर्णय लेने वाली बैठक है। ये बैठकें सबसे महत्वपूर्ण प्रकारों में से एक हैं, लेकिन अक्सर ये गरमागरम बहस, गोल-गोल घूमने और सीधे गतिरोध में बदल जाती हैं। सौभाग्य से, निर्णय लेने की प्रक्रिया को यथासंभव कुशल बनाने में मदद के लिए कुछ तरकीबें हैं।

शोध के साथ आओ। जहाँ तक संभव हो, प्रतिभागियों को निर्णय लेने की प्रक्रिया का समर्थन करने के लिए प्रासंगिक डेटा और शोध के साथ बैठक में आना चाहिए। इससे न केवल आपको बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलेगी, बल्कि यह बैठक को प्रतिस्पर्धी रायों के बीच अनिर्णायक बहस में बदलने के जोखिम को भी कम करेगा।

निर्णय कौन लेगा और परियोजना को कौन लागू करेगा, इसके लिए जिम्मेदारी निर्धारित करें। बैठक शुरू होने से पहले यह स्पष्ट होना चाहिए कि अंतिम निर्णय कौन लेगा—चाहे वह मतदान के माध्यम से हो या अंततः किसी एक व्यक्ति पर निर्भर हो। यदि निर्णय को लागू करने का एक स्पष्ट मार्ग है, तो आप वहीं पर जिम्मेदारियाँ सौंपकर आगे की अनावश्यक बैठकों से बच सकते हैं, ताकि निर्णय को सुचारू और कुशलतापूर्वक लागू किया जा सके।

ग्राहक बैठकें

यहाँ तक कि उन कंपनियों में भी, जिन्होंने आंतरिक बैठकों को एक परिष्कृत कला बना लिया है, बाहरी ग्राहकों के साथ बैठक करते समय सर्वोत्तम प्रथाओं को अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। सफल आंतरिक बैठकों के सभी प्रमुख सिद्धांत यहाँ भी लागू होते हैं: शोध करें, एजेंडा तय करें, और बैठक में किसे आमंत्रित किया जाए, इस बारे में रणनीतिक सोच रखें।

बैठक को ग्राहक के बारे में बनाए रखें, न कि अपनी बिक्री पिच के बारे में। तैयारी महत्वपूर्ण है, लेकिन जैसे ही ग्राहक बैठता है, उस पर एक चमकदार, पहले से तैयार की गई बिक्री पिच से बमबारी न करें। यदि उन्होंने अपना शोध किया है, तो वे आपकी व्यापक पेशकश से पहले से ही परिचित होंगे: ग्राहक के साथ बैठक का उद्देश्य उनके लिए विशिष्ट एक संबंध बनाना है। उनकी कंपनी, उनकी ज़रूरतों और आपके उत्पाद या पेशकश उनके विशिष्ट उपयोग-मामले में कैसे मदद कर सकती है, इस पर ध्यान केंद्रित करें।