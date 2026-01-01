Jeśli śledzisz trendy w biznesie i technologii, to zapewne już wiesz, że sztuczna inteligencja (AI) ma zrewolucjonizować zarówno charakter naszej pracy, jak i sposób jej wykonywania: pisaliśmy już o tym tutaj oraz tutaj. Chociaż istnieje wiele artykułów i raportów poświęconych temu, jak sztuczna inteligencja zmienia role w obszarach od IT po analizę biznesową, w tej dyskusji często pomija się jeden dział: dział kadr.

Gotowy, żeby zacząć? Wypróbuj za darmo Poproś o prezentację

Jednak działania działu kadr zawsze odgrywały kluczową rolę w realizacji misji firmy Doodle, polegającej na ułatwianiu organizacji spotkań poprzez usprawnianie ich organizacji oraz Tak się składa, że jesteśmy w czołówce branży sztucznej inteligencji. Dzięki temu czujemy się dobrze przygotowani, by omówić wpływ, jaki sztuczna inteligencja wywrze na działy kadr. Nasza prognoza? Uważamy, że sztuczna inteligencja ma potencjał, by przywrócić ludzki wymiar do przeciążonych działów kadr. Oto nasze podsumowanie tego, jak zmienia się krajobraz technologii i procesów HR oraz jak te zmiany wpłyną na działy HR dzisiaj i w przyszłości:

Rekrutacja

Jak potwierdzi każdy specjalista ds. kadr, zarządzanie personelem obejmuje również poszukiwanie i rekrutację najlepszych pracowników – od nawiązywania kontaktów i tworzenia ogłoszeń o pracę po weryfikację zgłoszeń i nadzorowanie procesu rozmów kwalifikacyjnych. I choć w centrum uwagi pozostają ludzie, działy kadr mają do czynienia z ogromną ilością danych na każdym etapie procesu rekrutacyjnego. Ogłoszenia o pracę mogą przyciągać setki, a nawet tysiące zgłoszeń – a badania pokazują, że spośród zgłoszeń nadesłanych na typowe stanowisko, 75–88% kandydatów nie spełnia wymagań związanych z tym stanowiskiem . Przeglądanie zgłoszeń z ogromnej puli kandydatów to właśnie rodzaj zadania o dużej skali, w którym sztuczna inteligencja może pomóc, przeszukując rozległą bazę danych CV w celu zawężenia listy kandydatów. Wielu specjalistów ds. sztucznej inteligencji uważa nawet, że zautomatyzowana selekcja zgłoszeń ostatecznie wyeliminuje stronniczość w procesie rekrutacji. I choć selekcja oparta na sztucznej inteligencji ułatwia życie pracownikom działu kadr, to według Stacey Browning, specjalistki ds. kadr z firmy Paycor, skorzystają na tym również osoby poszukujące pracy. W rozmowie z magazynem „Forbes” , zauważa ona, że: „W procesie rekrutacji nieskończenie skalowalna wydajność automatyzacji oznacza, że niezależnie od liczby kandydatów każdy z nich otrzymuje odpowiedź w odpowiednim czasie. Dla kandydatów to właśnie bycie na bieżąco dzięki przemyślanej i szczerej wiadomości e-mail stanowi o różnicy”.

Usprawnione procesy

Być może bardziej niż jakikolwiek inny dział w typowym miejscu pracy, dział kadr stoi przed wyzwaniem znalezienia równowagi między skuteczną pracą na poziomie mikro – poprzez zaspokajanie potrzeb i reagowanie na obawy poszczególnych pracowników – a działaniem na poziomie makro – poprzez kształtowanie kultury organizacyjnej i polityki firmy. Oba te rodzaje pracy mają kluczowe znaczenie, jednak wielu pracowników działu kadr czuje się przytłoczonych obowiązkami administracyjnymi, które pozostawiają im niewiele czasu na opracowywanie strategii o szerszym zasięgu. Powtarzające się, ale kluczowe zadania, takie jak zatwierdzanie wniosków urlopowych, nie mogą być zaniedbywane, ponieważ spowodowałoby to poważną frustrację poszczególnych pracowników; jednak pracownik działu kadr, który spędza godziny na planowaniu urlopów, nie ma zbyt wiele czasu na wykorzystanie swoich umiejętności ani wdrażanie bardziej ambitnej strategii kadrowej. I tu właśnie pojawia się sztuczna inteligencja: te same zadania o dużej objętości i niskiej wartości dodanej, które tak szybko stają się monotonne dla pracowników, są zadaniami, w których sztuczna inteligencja przoduje. Aplikacje oparte na sztucznej inteligencji mogą przejąć takie zadania, jak planowanie urlopów i zwolnień lekarskich czy przydzielanie biurek nowym pracownikom. Dzięki chatbotom, które mogą odpowiadać na pytania nowych pracowników, są one nawet usprawnienie procesu wdrażania nowych pracowników . Gdy te zadania zostaną załatwione, pracownicy działu kadr mogą zająć się bardziej wymagającymi zadaniami, nie tracąc przy tym indywidualnego podejścia do poszczególnych pracowników.

Przyszłe innowacje

Chociaż technologia sztucznej inteligencji nie została jeszcze w pełni przyjęta przez wszystkie działy kadr, wiele firm – zwłaszcza dużych przedsiębiorstw dysponujących ogromnymi zbiorami danych dotyczących pracowników – już wdraża rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji w celu usprawnienia procesu rekrutacji i zmniejszenia obciążenia administracyjnego działu kadr. Jednak przyszłość sztucznej inteligencji w HR zapowiada jeszcze bardziej ekscytujące możliwości. Wraz z rozwojem tej technologii można oczekiwać, że sztuczna inteligencja zapewni głębszy wgląd w sytuację pracowników, w szczególności w ich poziom stresu i stopień zadowolenia. Jedna z platform opartych na sztucznej inteligencji, Veriato, już teraz obiecuje identyfikować pracowników borykających się z trudnościami w pracy lub rozważających odejście z firmy, wszystko opiera się na „...aktywność pracowników na komputerach — wiadomości e-mail, naciśnięcia klawiszy, przeglądanie stron internetowych itp.” Analizując ten zbiór danych, Veriato może wykrywać zmiany w zaangażowaniu i wydajności pracowników. W miarę jak wiedza sztucznej inteligencji na temat pracowników będzie coraz bardziej dopracowywana, pracownicy działu kadr będą dysponować bogatym zasobem konkretnych informacji i spostrzeżeń, które pomogą im w zarządzaniu i optymalizacji doświadczeń pracowników.

Czas na zmianę kierunku

Co z tego wynika? Nadszedł czas, aby działy HR zaczęły wykorzystywać sztuczną inteligencję, aby odejść od powtarzalnych zadań o niskiej wartości dodanej i skupić się na tworzeniu bardziej spersonalizowanych, wnikliwych i skutecznych rozwiązań w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Pomimo samej nazwy największą korzyścią, jaką sztuczna inteligencja może przynieść współczesnym działom HR, jest możliwość zapewnienia coraz bardziej indywidualnego podejścia. Najnowszy raport IBM przewiduje, że wdrożenie sztucznej inteligencji pozwoli pracownikom działów HR poświęcić więcej czasu na rozwój talentów poprzez spersonalizowane programy szkoleniowe oraz poprawę wyników dzięki coachingowi zawodowemu i inteligentnym, ukierunkowanym informacjom zwrotnym dla pracowników, a także na optymalizację procesów rekrutacji, wdrażania nowych pracowników i zakończenia współpracy.

Dział kadr dba o to, by miejsce pracy mogło w pełni wykorzystać potencjał swoich pracowników – dzięki sztucznej inteligencji wkrótce miejsca pracy będą miały pewność, że również w pełni wykorzystują potencjał swojego działu kadr.