Om du följer trenderna inom näringsliv och teknik vet du redan att AI – artificiell intelligens – kommer att revolutionera vårt arbete och hur vi utför det: något vi har skrivit om här och här. Men även om det finns många artiklar och rapporter som fokuserar på hur AI förändrar rollerna inom allt från IT till affärsanalys, finns det en avdelning som ofta förbises i denna diskussion: personalavdelningen.

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Men personalavdelningens arbete har alltid varit centralt för Doodles uppdrag att möjliggöra framgångsrika möten genom att effektivisera deras organisation och Vi råkar just befinna oss i framkant när det gäller AI. Därför känner vi oss väl rustade att diskutera den inverkan som AI kommer att ha på HR-avdelningarna. Vår prognos? Vi tror att AI har potential att återföra den mänskliga touchen till överbelastade HR-avdelningar. Här är vår översikt över hur landskapet inom HR-teknik och -processer förändras, och hur dessa förändringar kommer att påverka HR-avdelningarna idag och i framtiden:

Rekrytering

Som alla HR-specialister kan intyga omfattar personalarbetet även att söka efter och rekrytera de bästa talangerna – allt från nätverkande och utformning av jobbannonser till att granska ansökningar och övervaka intervjuprocessen. Och även om fokus fortfarande ligger helt och hållet på människor hanterar HR-avdelningarna en enorm mängd data under hela rekryteringsprocessen. Jobbannonser kan locka hundratals, ja till och med tusentals, ansökningar – och forskning visar att av de ansökningar som lämnas in för en typisk tjänst, 75–88 % uppfyller inte kraven för tjänsten . Att gå igenom ansökningar från en stor kandidatpool är precis den typ av uppgift med stora volymer som AI kan hjälpa till med – att söka igenom en stor databas med CV:n för att ta fram en kortlista. Många AI-specialister tror till och med att automatiserad ansökningsgranskning på sikt kommer att eliminera partiskhet i rekryteringsprocessen. Och även om AI-urvalet underlättar arbetet för HR-medarbetare kommer även arbetssökande att gynnas, enligt HR-experten Stacey Browning på Paycor. I en intervju med Forbes , påpekar hon att: ”När det gäller rekrytering innebär automatiseringens oändligt skalbara effektivitetsnivåer att varje kandidat får ett snabbt svar, oavsett hur många kandidater det finns. För kandidaterna är det just att hållas informerade genom ett genomtänkt och uppriktigt formulerat e-postmeddelande som gör skillnaden.”

Effektiviserade processer

Kanske mer än någon annan avdelning på en typisk arbetsplats står personalavdelningen inför utmaningen att hitta en balans mellan att arbeta effektivt på mikronivå – genom att tillgodose behoven och ta itu med de enskilda medarbetarnas frågor – och på makronivå – genom att forma arbetsplatskulturen och riktlinjerna. Båda arbetssätten är av avgörande betydelse, men många HR-medarbetare känner sig överbelastade av administrativt arbete som lämnar dem med lite tid för helhetsstrategier. Repetitiva men ändå avgörande uppgifter, som att godkänna ledighetsansökningar, kan inte försummas utan att det orsakar allvarlig frustration hos enskilda medarbetare; men en HR-medarbetare som lägger timmar på att planera ledigheter får inte mycket tid över för att utnyttja sina förmågor eller genomföra en mer ambitiös HR-strategi. Det är här AI kommer in: just de uppgifter med hög volym och lågt mervärde som så snabbt kan bli monotona för mänskliga medarbetare är de uppgifter som AI utmärker sig i. AI-applikationer kan ta över arbete som att planera semester och sjukfrånvaro eller tilldela skrivbord till nyanställda. Tack vare chattbotar som kan besvara frågor från nya medarbetare kan de till och med effektivisera introduktionsprocessen . När dessa uppgifter är avklarade kan personalavdelningens medarbetare ägna sig åt mer krävande uppgifter, utan att det går ut över den enskilde medarbetarens upplevelse.

Framtida innovationer

Även om AI-tekniken ännu inte har slagit igenom på alla personalavdelningar, har många företag – särskilt stora företag med omfattande personaldata – redan börjat använda AI-applikationer för att effektivisera rekryteringsprocessen och minska personalavdelningens administrativa arbetsbörda. Men framtiden för AI inom HR lovar ännu mer spännande möjligheter. I takt med att tekniken utvecklas kan man förvänta sig att AI kommer att ge djupare insikter om medarbetarna, särskilt när det gäller deras stressnivåer och nöjdhetsgrad. En AI-plattform, Veriato, lovar redan att kunna identifiera medarbetare som har svårt på jobbet eller funderar på att lämna företaget, allt baserat på ”...anställdas datoranvändning – e-post, tangenttryckningar, surfning på internet osv.” Genom att analysera datamängden kan Veriato upptäcka förändringar i de anställdas engagemang och prestation. I takt med att AI:s kunskaper om de anställda förfinas alltmer kommer HR-medarbetarna att få tillgång till en mängd konkret information och insikter att utgå ifrån i sitt arbete med att hantera och optimera de anställdas upplevelse.

Dags att byta inriktning

Vad är den viktigaste slutsatsen här? Det är dags för HR-avdelningarna att ta till sig AI för att kunna lämna repetitiva, lågvärdiga uppgifter bakom sig och istället fokusera på att skapa en mer personlig, insiktsfull och effektiv HR-upplevelse. Trots namnet är den största fördelen som artificiell intelligens kan ge dagens HR-avdelningar just möjligheten till en allt mer personlig prägel. En färsk rapport från IBM förutspår att införandet av AI kommer att göra det möjligt för HR-medarbetare att ägna mer tid åt att utveckla talanger genom personanpassade utbildningsprogram och förbättra prestationer genom karriärcoaching och intelligent, målinriktad feedback till medarbetarna, samt att optimera rekryterings-, introduktions- och avgångsprocesser.

HR ser till att en arbetsplats får ut det bästa av sina medarbetare – tack vare AI kan arbetsplatserna snart vara säkra på att de även får ut det bästa av sin HR-avdelning.