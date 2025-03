Si vous suivez de près les tendances dans le monde des affaires et de la technologie, vous savez déjà que l'IA - l'intelligence artificielle - est sur le point de révolutionner notre travail et la façon dont nous le faisons : nous avons déjà écrit à ce sujet ici et ici. Mais alors que de nombreux articles et rapports se concentrent sur la façon dont l'IA transforme les rôles, de l'informatique à l'intelligence économique, il y a un département qui est souvent négligé dans cette discussion : les ressources humaines.

Or, le travail des RH a toujours été au cœur de la mission de Doodle, qui est de permettre la tenue de grandes réunions en rationalisant leur organisation et il se trouve que nous sommes à la pointe de l'IA. Nous nous sentons donc bien équipés pour parler de l'impact que l'IA va avoir sur les départements RH. Notre prédiction ? Nous pensons que l'IA a le potentiel de ramener la touche humaine dans les départements RH surchargés. Voici notre résumé de l'évolution du paysage des technologies et des processus RH, et de l'impact de ces changements sur les services RH d'aujourd'hui et de demain :

Embauche

Comme tout professionnel des RH peut vous le dire, le travail de gestion du personnel s'étend également à la recherche et au recrutement des meilleurs talents, du réseautage et de la rédaction d'offres d'emploi à la sélection des candidatures et à la supervision du processus d'entretien. Et même si l'accent est mis sur les personnes, les départements RH traitent une énorme quantité de données tout au long du processus de recrutement. Les offres d'emploi peuvent attirer des centaines, voire des milliers, de candidatures - et les recherches montrent que, parmi les candidatures soumises pour un poste type, 75-88% ne répondent pas aux exigences du poste. L'analyse des candidatures d'un grand nombre de candidats est exactement le type de tâche à haut volume que l'IA peut aider à accomplir, en passant au crible une grande base de données de CV pour réduire la liste des candidats sélectionnés. De nombreux spécialistes de l'IA pensent même que la sélection automatisée des candidatures finira par éliminer les préjugés dans le processus de recrutement. Et si le filtrage par l'IA facilite la vie des travailleurs des RH, les demandeurs d'emploi en bénéficieront également, selon la professionnelle des RH Stacey Browning de Paycor. Dans un entretien avec Forbes, elle note que, ''dans le domaine du recrutement, les niveaux d'efficacité infiniment évolutifs de l'automatisation signifient que, quel que soit le volume de candidats, chacun reçoit une correspondance en temps voulu. Pour les candidats, être tenu au courant par un courriel réfléchi et sincère est ce qui fait la différence."

Des processus rationalisés

Peut-être plus que tout autre département dans un lieu de travail typique, les ressources humaines doivent relever le défi de trouver un équilibre entre un travail efficace au niveau micro, en répondant aux besoins et aux préoccupations des employés individuels, et au niveau macro, en façonnant la culture et la politique du lieu de travail. Ces deux modes de travail sont d'une importance capitale, mais de nombreux travailleurs des RH se trouvent submergés par des tâches administratives qui leur laissent peu de temps pour une stratégie globale. Des tâches répétitives mais cruciales, comme l'approbation des demandes de congés, ne peuvent être négligées sans causer de sérieuses frustrations aux employés ; mais un travailleur RH qui passe des heures à planifier les congés n'a pas beaucoup de temps pour développer ses capacités ou mettre en œuvre une stratégie RH plus ambitieuse. C'est là que l'IA entre en jeu : les mêmes tâches à fort volume et à faible valeur ajoutée qui peuvent si rapidement devenir monotones pour les travailleurs humains sont les tâches dans lesquelles l'IA excelle. Les applications d'IA peuvent prendre en charge des tâches telles que la planification des vacances et des congés maladie ou l'attribution de bureaux aux nouvelles recrues. Grâce aux chatbots qui peuvent répondre aux questions des nouveaux employés, elles permettent même d'intégrer le processus d'accueil. Une fois ces tâches prises en charge, les travailleurs des RH peuvent s'attaquer à des tâches plus difficiles, sans dépersonnaliser les expériences individuelles des employés.

Innovations futures

Si la technologie de l'IA n'a pas encore été adoptée par tous les services RH, de nombreuses entreprises - en particulier les grandes entreprises disposant de gros volumes de données sur les employés - mettent déjà en œuvre des applications d'IA pour rationaliser le processus d'embauche et alléger la charge de travail administratif des RH. Mais l'avenir de l'IA dans les RH promet des possibilités encore plus excitantes. Au fur et à mesure que la technologie se développe, attendez-vous à ce que l'IA fournisse des informations plus approfondies sur les employés, en particulier sur leur niveau de stress et leur taux de satisfaction. Une plateforme d'IA, Veriato, promet déjà d'identifier les employés qui ont des difficultés au travail ou qui pensent à quitter une entreprise, tout en se basant '...l'activité informatique des employés - courriels, frappes au clavier, navigation sur Internet, etc.'. En analysant cet ensemble de données, Veriato peut détecter les changements dans l'engagement et les performances des employés. Comme les connaissances de l'IA sur les employés sont de plus en plus affinées, les travailleurs des RH disposeront d'une mine d'informations concrètes et d'un aperçu sur lequel ils pourront travailler dans leurs efforts pour gérer et optimiser l'expérience des employés.

Il est temps de pivoter

Ce qu'il faut retenir ici ? Il est temps pour les RH d'adopter l'IA afin de s'éloigner des tâches répétitives et à faible valeur ajoutée et de s'orienter vers une expérience RH plus personnalisée, plus perspicace et plus efficace. Malgré son nom, le plus grand avantage que l'intelligence artificielle peut apporter aux départements RH d'aujourd'hui est la possibilité d'apporter une touche de plus en plus personnelle. Un récent rapport d'IBM prévoit que la mise en œuvre de l'IA permettra aux travailleurs des RH de consacrer plus de temps au développement des talents grâce à des programmes d'apprentissage personnalisés et à l'amélioration des performances par le biais du coaching professionnel et d'un retour d'information intelligent et ciblé sur les employés, ainsi qu'à l'optimisation des processus de recrutement, d'intégration et d'exclusion.

Les RH veillent à ce qu'un lieu de travail tire le meilleur de ses employés. Grâce à l'IA, les lieux de travail pourront bientôt s'assurer qu'ils tirent également le meilleur de leur département des RH.