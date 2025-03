Si estás al tanto de las tendencias empresariales y tecnológicas, ya sabrás que la IA (Inteligencia Artificial) está llamada a revolucionar el trabajo que hacemos y la forma en que lo hacemos: algo sobre lo que ya hemos escrito aquí y aquí. Pero aunque hay numerosos artículos e informes que se centran en la forma en que la IA está transformando funciones que van desde la informática hasta la inteligencia empresarial, hay un departamento que a menudo se olvida en este debate: Recursos Humanos.

Pero el trabajo de Recursos Humanos siempre ha sido fundamental para la misión de Doodle de facilitar grandes reuniones mediante la racionalización de su organización y resulta que estamos a la vanguardia de la IA. Por lo tanto, nos sentimos bien equipados para hablar del impacto que la IA tendrá en los departamentos de RRHH. ¿Nuestra predicción? Creemos que la IA tiene el potencial de devolver el toque humano a los sobrecargados departamentos de RRHH. Este es nuestro resumen sobre cómo está cambiando el panorama de la tecnología y los procesos de RR.HH., y cómo estos cambios afectarán a los departamentos de RR.HH. de hoy y de mañana:

Contratación

Como cualquier profesional de RR.HH. puede decirle, el trabajo de gestión de personal también se extiende a la búsqueda y contratación de los mejores talentos, desde la creación de redes y la elaboración de anuncios de empleo hasta la selección de solicitudes y la supervisión del proceso de entrevistas. Y aunque la atención se centre en las personas, los departamentos de RR.HH. manejan una enorme cantidad de datos a lo largo del proceso de contratación. Los anuncios de empleo pueden atraer cientos, incluso miles, de solicitudes, y las investigaciones muestran que, de las solicitudes presentadas para un puesto típico, 75-88% no cumplen los requisitos para el puesto. Analizar las solicitudes de un gran número de candidatos es exactamente el tipo de tarea de gran volumen en la que la IA puede ayudar, examinando una gran base de datos de currículos para reducir la lista. Muchos especialistas en IA creen incluso que la selección automatizada de candidaturas acabará eliminando los prejuicios en el proceso de contratación. Y mientras que la selección con IA facilita la vida a los trabajadores de RRHH, los solicitantes de empleo también se beneficiarán, según la profesional de RRHH Stacey Browning de Paycor. En declaraciones a Forbes, Browning señala que "en la selección de personal, los niveles de eficiencia infinitamente escalables de la automatización significan que, independientemente del volumen de candidatos, cada uno recibe una correspondencia puntual. Para los candidatos, lo que marca la diferencia es que se les mantenga informados con un correo electrónico considerado y redactado con sinceridad".

Procesos racionalizados

Tal vez más que cualquier otro departamento en un lugar de trabajo típico, Recursos Humanos tiene el reto de encontrar un equilibrio entre trabajar eficazmente a nivel micro, satisfaciendo las necesidades y abordando las preocupaciones de los empleados individuales, y a nivel macro, dando forma a la cultura y la política del lugar de trabajo. Ambos modos de trabajo son de vital importancia, pero muchos trabajadores de RR.HH. se ven abrumados por el trabajo administrativo que les deja poco tiempo para la estrategia a gran escala. Las tareas repetitivas pero cruciales, como la aprobación de las solicitudes de permisos, no pueden descuidarse sin causar una gran frustración a los empleados; pero un trabajador de RRHH que pasa horas programando permisos no tiene mucho tiempo para flexibilizar sus capacidades o implementar una estrategia de RRHH más ambiciosa. Aquí es donde entra en juego la IA: las mismas tareas de gran volumen y escaso valor añadido que tan rápidamente pueden resultar monótonas para los trabajadores humanos son las tareas en las que la IA destaca. Las aplicaciones de IA pueden encargarse de tareas como la programación de vacaciones y bajas por enfermedad o la asignación de escritorios a los nuevos empleados. Gracias a los chatbots que pueden responder a las preguntas de los nuevos empleados, incluso streamlining the onboarding process. Con estas tareas resueltas, los trabajadores de RRHH pueden asumir tareas más exigentes, sin despersonalizar las experiencias individuales de los empleados.

Innovaciones futuras

Aunque la tecnología de IA aún no ha sido adoptada por todos los departamentos de RRHH, muchas empresas -especialmente las grandes empresas con grandes volúmenes de datos de empleados- ya están implementando aplicaciones de IA para agilizar el proceso de contratación y aliviar la carga de trabajo administrativo de RRHH. Pero el futuro de la IA en RRHH promete posibilidades aún más emocionantes. A medida que se desarrolle la tecnología, se espera que la IA proporcione información más profunda sobre los empleados, en particular sobre sus niveles de estrés y su índice de satisfacción. Una plataforma de IA, Veriato, ya promete identificar a los empleados con problemas en el trabajo o que están pensando en dejar la empresa, todo ello basado en "...la actividad informática de los empleados: correos electrónicos, pulsaciones de teclas, navegación por Internet, etc.". Analizando el conjunto de datos, Veriato puede detectar cambios en el compromiso y el rendimiento de los empleados. A medida que los conocimientos de la IA sobre los empleados se vayan perfeccionando, los trabajadores de RRHH dispondrán de una gran cantidad de información y conocimientos concretos con los que trabajar en su esfuerzo por gestionar y optimizar la experiencia de los empleados.

Hora de pivotar

¿Cuál es la clave? Es hora de que RR.HH. adopte la IA para alejarse de las tareas repetitivas y de poco valor y orientarse hacia la creación de estrategias para una experiencia de RR.HH. más personalizada, perspicaz y eficaz. A pesar del nombre, el mayor beneficio que la Inteligencia Artificial puede aportar a los departamentos de RRHH actuales es la posibilidad de un toque cada vez más personal. Un reciente informe de IBM predice que la implementación de la IA permitirá a los trabajadores de RRHH dedicar más tiempo al desarrollo del talento a través de programas de aprendizaje personalizados y a la mejora del rendimiento mediante el coaching profesional y el feedback inteligente y específico de los empleados, así como a la optimización de los procesos de contratación, incorporación y desvinculación.

Los RRHH se aseguran de que un lugar de trabajo saca lo mejor de su gente; gracias a la IA, pronto los lugares de trabajo podrán estar seguros de que también están sacando lo mejor de su departamento de RRHH.