Hvis du har øje for tendenser inden for erhvervsliv og teknologi, så ved du allerede, at AI - kunstig intelligens - er på vej til at revolutionere vores arbejde og måden, vi udfører det på: noget, vi har skrevet om her og her. Men mens der er mange artikler og rapporter, der fokuserer på, hvordan AI transformerer roller fra IT til Business Intelligence, er der en afdeling, der ofte bliver overset i denne diskussion: Human Resources.

Men HR's arbejde har altid været centralt for Doodles mission om at muliggøre gode møder ved at strømline deres organisation og vi er tilfældigvis på forkant med AI. Så vi føler os veludrustede til at tale om den indvirkning, som AI vil få på HR-afdelinger. Vores forudsigelse? Vi tror, at AI har potentialet til at bringe det menneskelige touch tilbage til overbelastede HR-afdelinger. Her er vores oversigt over, hvordan landskabet for HR-teknologi og -processer ændrer sig, og hvordan disse ændringer vil påvirke HR-afdelinger i dag og i fremtiden:

Ansættelse

Som enhver HR-professionel kan fortælle dig, omfatter arbejdet med at administrere personale også at opsøge og rekruttere de bedste talenter, lige fra netværksdannelse og udarbejdelse af stillingsannoncer til screening af ansøgninger og overvågning af interviewprocessen. Og selv om fokus fortsat er på mennesker, håndterer HR-afdelinger en enorm mængde data i hele ansættelsesprocessen. Stillingsannoncer kan tiltrække hundredvis, ja endog tusindvis af ansøgninger - og undersøgelser viser, at af de ansøgninger, der indgives til en typisk stilling, 75-88 % ikke opfylder kravene til stillingen. Scanning af ansøgninger fra en stor pulje af kandidater er præcis den slags opgaver med stor volumen, som AI kan hjælpe med, idet den gennemgår en stor database af CV'er for at indsnævre en liste af udvalgte ansøgere. Mange AI-specialister mener endda, at automatiseret screening af ansøgninger i sidste ende vil eliminere skævheder i rekrutteringsprocessen. Og mens AI-screening gør livet lettere for HR-medarbejdere, vil jobsøgere også drage fordel heraf, mener HR-professionel Stacey Browning fra Paycor. I en samtale med Forbes bemærker hun, at ''I rekruttering betyder automatiseringens uendeligt skalerbare effektivitetsniveauer, at uanset mængden af kandidater, får hver enkelt en rettidig korrespondance. For kandidaterne er det at blive holdt underrettet med en betænksom og oprigtigt formuleret e-mail det, der gør forskellen."

Strømlinede processer

Måske mere end nogen anden afdeling på en typisk arbejdsplads har Human Resources den udfordring at finde en balance mellem at arbejde effektivt på mikroniveau ved at opfylde de enkelte medarbejderes behov og tage hensyn til deres bekymringer og på makroniveau ved at forme arbejdspladsens kultur og politik. Begge arbejdsformer er af afgørende betydning, men mange HR-medarbejdere føler sig overvældet af administrativt arbejde, der giver dem kun lidt tid til at arbejde med overordnede strategier. Gentagende, men vigtige opgaver som f.eks. godkendelse af ferieansøgninger kan ikke forsømmes uden at skabe alvorlige frustrationer hos de enkelte medarbejdere; men en HR-medarbejder, der bruger timer på at planlægge ferie, har ikke meget tid til at udfolde sine evner eller gennemføre mere ambitiøse HR-strategier. Her kommer AI ind i billedet: de samme opgaver med stor volumen og lav værditilvækst, som så hurtigt kan blive monotone for menneskelige medarbejdere, er de samme opgaver, som AI excellerer i. AI-applikationer kan overtage opgaver som planlægning af ferie og sygdom eller tildeling af skriveborde til nyansatte. Takket være chatbots, der kan besvare spørgsmål fra nye medarbejdere, er de endda streamlining the onboarding process. Når disse opgaver er klaret, kan HR-medarbejderne påtage sig mere udfordrende opgaver uden at afpersonalisere den enkelte medarbejders oplevelse.

Fremtidige innovationer

Mens AI-teknologien endnu ikke er blevet taget til sig af alle HR-afdelinger, er mange virksomheder - især store virksomheder med store mængder af medarbejderdata - allerede i gang med at implementere AI-applikationer for at strømline ansættelsesprocessen og lette HR's administrative arbejdsbyrde. Men fremtiden for AI inden for HR lover endnu mere spændende muligheder. Efterhånden som teknologien udvikler sig, kan du forvente, at AI vil give mere dybtgående indsigt i medarbejderne, især deres stressniveau og tilfredshedsgrad. En AI-platform, Veriato, lover allerede at kunne identificere medarbejdere, der har det svært på arbejdet eller overvejer at forlade virksomheden, alt baseret på "...medarbejdernes computeraktivitet - e-mails, tastetryk, internetbrowsing osv.". Ved at analysere datasættet kan Veriato opdage ændringer i medarbejdernes engagement og præstationer. Efterhånden som AI's læring om medarbejderne forfines yderligere og yderligere, vil HR-medarbejdere få et væld af konkrete oplysninger og indsigt at arbejde med, når de stræber efter at styre og optimere medarbejderoplevelsen.

Tid til at dreje om

Det vigtigste at tage med her? Det er på tide, at HR omfavner AI for at dreje væk fra repetitive opgaver med lav værdi og over til at lægge strategier for en mere personlig, indsigtsfuld og effektiv HR-oplevelse. På trods af navnet er den største fordel, som kunstig intelligens kan give HR-afdelinger i dag, muligheden for et stadig mere personligt præg. En nyere IBM-rapport forudsiger, at implementering af AI vil give HR-medarbejdere mulighed for at bruge mere tid på at udvikle talenter gennem personlige læringsprogrammer og forbedre præstationerne gennem karrierecoaching og intelligent, målrettet medarbejderfeedback samt optimere rekrutterings-, onboarding- og offboarding-processer.

HR sørger for, at en arbejdsplads får det bedste ud af sine medarbejdere - takket være AI kan arbejdspladserne snart være sikre på, at de også får det bedste ud af deres HR-afdeling.