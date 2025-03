Se você tem um olho nas tendências dos negócios e da tecnologia, então você já sabe que a IA - Inteligência Artificial - está preparada para revolucionar o trabalho que fazemos e a maneira como o fazemos: algo que escrevemos sobre aqui e aqui***. Mas enquanto há inúmeros artigos e relatórios focalizando a forma como a IA está transformando papéis de TI para Inteligência Empresarial, há um departamento que é freqüentemente negligenciado nesta discussão: Recursos Humanos.

Mas o trabalho de RH sempre foi central para a missão da Doodle de permitir grandes reuniões, simplificando sua organização e sempre estamos na vanguarda da IA. Portanto, nos sentimos bem equipados para falar sobre o impacto que a IA vai ter nos departamentos de RH. Nossa previsão? Pensamos que a IA tem o potencial de trazer o toque humano de volta aos sobrecarregados departamentos de RH. Aqui está nosso resumo sobre como o cenário da tecnologia e processos de RH está mudando, e como essas mudanças terão impacto sobre os departamentos de RH hoje e amanhã:

Contratação

Como qualquer profissional de RH pode lhe dizer, o trabalho de gerenciamento de pessoal também se estende à busca e recrutamento dos melhores talentos, desde o trabalho em rede e a elaboração de anúncios de emprego até a seleção de candidaturas e a supervisão do processo de entrevista. E embora o foco possa permanecer firmemente nas pessoas, os departamentos de RH lidam com uma enorme quantidade de dados durante todo o processo de contratação. Os anúncios de emprego podem atrair centenas, até milhares, de candidaturas - e a pesquisa mostra que, das candidaturas apresentadas para uma posição típica, 75-88% não cumprem os requisitos para a função. A varredura de candidaturas de um grande grupo de candidatos é exatamente o tipo de tarefa em que a IA pode auxiliar, examinando um grande banco de dados de currículos para reduzir uma lista restrita. Muitos especialistas em IA acreditam até mesmo que a triagem automatizada das aplicações acabará eliminando o preconceito no processo de recrutamento. E enquanto a triagem de AI facilita a vida dos trabalhadores de RH, os candidatos a emprego também serão beneficiados, de acordo com a profissional de RH Stacey Browning of Paycor. (https://www.forbes.com/sites/forbeshumanresourcescouncil/2018/07/09/11-ways-ai-can-revolutionize-human-resources/#47712a33e304), ela observa que, ''No recrutamento, os níveis de eficiência infinitamente escaláveis da automação significam que, independentemente do volume de candidatos, cada um recebe uma correspondência oportuna. Para os candidatos, o que faz a diferença é ser mantido no circuito com um e-mail atencioso e com palavras sinceras".

Processos simplificados

Talvez mais do que qualquer outro departamento em um local de trabalho típico, Recursos Humanos está encarregado do desafio de encontrar um equilíbrio entre o trabalho eficaz no nível micro, atendendo às necessidades e respondendo às preocupações dos funcionários individuais, e no nível macro, moldando a cultura e a política do local de trabalho. Ambos os modos de trabalho são criticamente importantes, mas muitos trabalhadores de RH se vêem sobrecarregados com trabalho administrativo que lhes deixa pouco tempo para uma estratégia de grande imagem. Tarefas repetitivas mas cruciais, como aprovar pedidos de licença, não podem ser negligenciadas sem causar sérias frustrações aos funcionários individuais; mas um trabalhador de RH que passa horas programando licenças não tem muito tempo para flexibilizar suas capacidades ou implementar uma estratégia de RH mais ambiciosa. É aqui que entra a IA: as mesmas tarefas de alto volume e baixo valor agregado que podem tão rapidamente se tornar monótonas para os trabalhadores humanos são as tarefas em que a IA se destaca. As aplicações de IA podem assumir trabalhos como agendamento de férias e tempo de doença ou alocação de carteiras para novas contratações. Graças aos chatbots que podem responder às perguntas dos novos funcionários, eles estão até mesmo streamlining the onboarding process. Com estas tarefas cuidadas, os trabalhadores de RH podem assumir tarefas mais desafiadoras, sem despersonalizar as experiências individuais dos funcionários.

Inovações futuras

Embora a tecnologia de IA ainda não tenha sido adotada por todos os departamentos de RH, muitas empresas - especialmente grandes empresas com grandes volumes de dados de funcionários - já estão implementando aplicações de IA para agilizar o processo de contratação e aliviar a carga de trabalho administrativo de RH. Mas o futuro da IA no RH promete possibilidades ainda mais excitantes. À medida que a tecnologia se desenvolve, espera-se que a IA forneça insights mais profundos sobre os funcionários, em particular seus níveis de estresse e taxa de satisfação. Uma plataforma de IA, Veriato, já promete identificar os funcionários que lutam no trabalho ou pensam em deixar uma empresa, tudo baseado em '...atividade do computador do funcionário - e-mails, teclas, navegação na Internet, etc.'. Ao analisar o conjunto de dados, a Veriato pode detectar mudanças no engajamento e no desempenho dos funcionários. medida que as aprendizagens da AI sobre os funcionários são aprimoradas cada vez mais, os trabalhadores de RH terão uma riqueza de informações concretas e insights para trabalhar enquanto se esforçam para gerenciar e otimizar a experiência do funcionário.

Tempo para Pivot

A chave para o sucesso aqui? É hora de o RH abraçar a IA a fim de se afastar de tarefas repetitivas e de baixo valor e de se orientar para uma experiência de RH mais personalizada, perspicaz e eficaz. Apesar do nome, o maior benefício que a Inteligência Artificial pode trazer aos departamentos de RH de hoje é a possibilidade de um toque cada vez mais pessoal. Um relatório recente da IBM prevê que a implementação da Inteligência Artificial permitirá que os funcionários de RH passem mais tempo desenvolvendo talentos através de programas de aprendizagem personalizados e melhorando o desempenho através de treinamento de carreira e feedback inteligente e direcionado dos funcionários, bem como otimizando os processos de recrutamento, onboarding e offboarding.

O RH garante que um local de trabalho obtenha o melhor de seu pessoal - graças à IA, logo os locais de trabalho podem ter certeza de que estão obtendo o melhor de seu departamento de RH, também.