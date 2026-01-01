यदि आप व्यापार और तकनीक के रुझानों पर नज़र रखते हैं, तो आप पहले से ही जानते हैं कि एआई – आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस – हमारे काम और काम करने के तरीके में क्रांति लाने के लिए तैयार है: कुछ ऐसा जिसके बारे में हमने लिखा है। यहाँ और यहाँ. लेकिन जहाँ AI के IT से बिजनेस इंटेलिजेंस तक भूमिकाओं को बदलने पर कई लेख और रिपोर्टें केंद्रित हैं, वहीं एक विभाग है जिसे इस चर्चा में अक्सर अनदेखा किया जाता है: मानव संसाधन।

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लेकिन एचआर का काम हमेशा से Doodle के मिशन का केंद्रीय हिस्सा रहा है, जो शानदार बैठकों को सुगम बनाकर उन्हें आयोजित करने में सक्षम बनाता है। और हम संयोग से एआई के क्षेत्र में सबसे आगे हैं। इसलिए, हमें लगता है कि हम एआई के एचआर विभागों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में बात करने के लिए पूरी तरह से सुसज्जित हैं। हमारी भविष्यवाणी? हमें लगता है कि एआई में अधिक बोझिल एचआर विभागों में मानवीय स्पर्श वापस लाने की क्षमता है। यहाँ हम बता रहे हैं कि एचआर तकनीक और प्रक्रियाओं का परिदृश्य कैसे बदल रहा है, और ये बदलाव आज और कल एचआर विभागों को कैसे प्रभावित करेंगे:

भर्ती

जैसा कि कोई भी एचआर पेशेवर आपको बता सकता है, कर्मियों के प्रबंधन का काम सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा की तलाश और भर्ती करने तक भी फैला हुआ है, नेटवर्किंग और रोजगार विज्ञापन तैयार करने से लेकर आवेदनों की छंटनी और साक्षात्कार प्रक्रिया की देखरेख तक। और हालांकि ध्यान दृढ़ता से लोगों पर बना रहता है, एचआर विभाग भर्ती प्रक्रिया के दौरान बड़ी मात्रा में डेटा से निपटते हैं। नौकरी के विज्ञापन सैकड़ों, यहाँ तक कि हजारों, आवेदनों को आकर्षित कर सकते हैं – और शोध से पता चलता है कि, एक सामान्य पद के लिए जमा किए गए आवेदनों में से, 75-88% पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं। बड़े उम्मीदवारों के समूह से आवेदनों को स्कैन करना ठीक वैसा ही उच्च-मात्रा वाला कार्य है जिसमें एआई मदद कर सकता है, क्योंकि यह रिज्यूमे के विशाल डेटाबेस को छानकर शॉर्टलिस्ट तैयार करता है। कई एआई विशेषज्ञ तो यह भी मानते हैं कि स्वचालित आवेदन स्क्रीनिंग अंततः भर्ती प्रक्रिया में पक्षपात को समाप्त कर देगी। और जहाँ AI स्क्रीनिंग HR कर्मचारियों के लिए जीवन को आसान बनाती है, वहीं नौकरी चाहने वालों को भी लाभ होगा, Paycor की HR पेशेवर स्टेसी ब्राउनिंग के अनुसार। फोर्ब्स से बात करते हुए , वह बताती हैं कि, ''भर्ती में, ऑटोमेशन की असीमित रूप से स्केलेबल दक्षता का मतलब है कि, उम्मीदवारों की संख्या चाहे कितनी भी हो, प्रत्येक को समय पर संवाद प्राप्त होता है। उम्मीदवारों के लिए, एक विचारशील और सच्चे मन से लिखी गई ईमेल के माध्यम से अपडेट रहना ही अंतर बनाता है।''

सुव्यवस्थित प्रक्रियाएँ

शायद किसी भी अन्य विभाग की तुलना में, एक सामान्य कार्यस्थल में मानव संसाधन विभाग को सूक्ष्म स्तर पर, व्यक्तिगत कर्मचारियों की जरूरतों को पूरा करने और उनकी चिंताओं को दूर करने के माध्यम से प्रभावी ढंग से काम करने, और स्थूल स्तर पर, कार्यस्थल की संस्कृति और नीति को आकार देने के बीच संतुलन बनाने की चुनौती का कार्य सौंपा जाता है। कार्य के दोनों ही तरीके अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन कई एचआर कर्मचारी प्रशासनिक कार्यों के बोझ तले दबे रहते हैं, जिससे उन्हें बड़ी रणनीति बनाने के लिए बहुत कम समय मिलता है। छुट्टी के अनुरोधों को मंजूरी देने जैसे दोहराए जाने वाले लेकिन महत्वपूर्ण कार्यों को व्यक्तिगत कर्मचारियों को गंभीर निराशा दिए बिना अनदेखा नहीं किया जा सकता; लेकिन एक एचआर कर्मचारी जो छुट्टियों की समय-सारणी बनाने में घंटों बिताता है, उसे अपनी क्षमताओं को दिखाने या अधिक महत्वाकांक्षी एचआर रणनीति को लागू करने के लिए बहुत कम समय मिलता है। यहीं पर एआई (AI) की भूमिका आती है: वही उच्च-मात्रा वाले, कम मूल्य-वर्धित कार्य, जो मानव कर्मचारियों के लिए इतनी जल्दी नीरस हो सकते हैं, वे कार्य हैं जिनमें एआई उत्कृष्टता प्राप्त करता है। एआई अनुप्रयोग छुट्टी और बीमारी की समय-सारणी बनाने या नए कर्मचारियों को डेस्क आवंटित करने जैसे कार्यों को संभाल सकते हैं। चैटबॉट्स की बदौलत जो नए कर्मचारियों के सवालों का जवाब दे सकते हैं, वे तो यहाँ तक कि ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना इन कार्यों को निपटा लेने के बाद, मानव संसाधन कर्मचारी व्यक्तिगत कर्मचारियों के अनुभवों को निरासामान्य बनाए बिना अधिक चुनौतीपूर्ण कार्यों को संभाल सकते हैं।

भविष्य के नवाचार

हालांकि एआई तकनीक को अभी तक हर एचआर विभाग ने अपनाया नहीं है, कई फर्में – विशेष रूप से बड़ी फर्में जिनके पास कर्मचारियों का विशाल डेटा होता है – पहले ही भर्ती प्रक्रिया को सुगम बनाने और एचआर के प्रशासनिक कार्यभार को कम करने के लिए एआई अनुप्रयोगों को लागू कर रही हैं। लेकिन एचआर में एआई का भविष्य और भी रोमांचक संभावनाओं का वादा करता है। जैसे-जैसे यह तकनीक विकसित होती है, उम्मीद करें कि एआई कर्मचारियों के बारे में, विशेष रूप से उनके तनाव के स्तर और संतुष्टि की दर के बारे में, और भी गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा। एक एआई प्लेटफ़ॉर्म, वेरियाटो, पहले से ही काम में संघर्ष कर रहे या कंपनी छोड़ने के बारे में सोच रहे कर्मचारियों की पहचान करने का वादा करता है, सब आधारित '...कर्मचारी कंप्यूटर गतिविधि — ईमेल, कीस्ट्रोक्स, इंटरनेट ब्राउज़िंग, आदि।' डेटा सेट का विश्लेषण करके, Veriato कर्मचारी जुड़ाव और प्रदर्शन में बदलाव का पता लगा सकता है। जैसे-जैसे एआई द्वारा कर्मचारियों के बारे में सीख और अधिक परिष्कृत होती जाएगी, एचआर कर्मियों के पास कर्मचारी अनुभव का प्रबंधन और अनुकूलन करने के प्रयास में काम करने के लिए ठोस जानकारी और अंतर्दृष्टि का खजाना होगा।

पिवट करने का समय

यहाँ मुख्य निष्कर्ष क्या है? अब एचआर के लिए एआई को अपनाने का समय आ गया है ताकि वे दोहराव वाले, कम मूल्य वाले कार्यों से हटकर एक अधिक व्यक्तिगत, अंतर्दृष्टिपूर्ण और प्रभावी एचआर अनुभव की रणनीति बनाने की ओर बढ़ सकें। नाम के बावजूद, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के एचआर विभागों के लिए जो सबसे बड़ा लाभ ला सकती है, वह है एक बढ़ती हुई व्यक्तिगत छुअन की गुंजाइश। एक हालिया आईबीएम रिपोर्ट का अनुमान है कि एआई को लागू करने से एचआर कर्मचारियों को व्यक्तिगत शिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से प्रतिभा विकसित करने और करियर कोचिंग तथा बुद्धिमानीपूर्ण, लक्षित कर्मचारी प्रतिक्रिया के जरिए प्रदर्शन में सुधार करने में अधिक समय बिताने का अवसर मिलेगा, साथ ही भर्ती, ऑनबोर्डिंग और ऑफबोर्डिंग प्रक्रियाओं को भी अनुकूलित किया जा सकेगा।

एचआर यह सुनिश्चित करता है कि कार्यस्थल अपने लोगों का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन प्राप्त करे – एआई की बदौलत, जल्द ही कार्यस्थल यह भी सुनिश्चित कर सकेंगे कि वे अपने एचआर विभाग का सर्वश्रेष्ठ उपयोग कर रहे हैं।