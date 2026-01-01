Jak radzić sobie z czynnikami rozpraszającymi uwagę w pracy

Tak… wiele… rzeczy, które odwracają uwagę. Od środowiskowy czynniki rozpraszające uwagę (ten kolega, który głośno rozmawia przez telefon) do cyfrowy czynniki rozpraszające uwagę (ten tweet, który opublikowałeś przed obiadem i którego nie możesz przestać sprawdzać) do społeczny czynniki rozpraszające (osoba przy sąsiedniej biurku, która chce opowiedzieć ci wszystko o swoim weekendzie) – zawsze znajdzie się coś, co odciąga nas od pracy. Niektóre badania wskazują, że jesteśmy rozproszeni co 40 kilka sekund naszej pracy, podczas gdy inni zwracają uwagę, że może to nam zająć prawie pół godziny, żeby znów się wciągnąć w pracę po przerwie. W ramach cyklu „Jak się skupić” co miesiąc będziemy przyglądać się innemu rodzajowi czynników rozpraszających uwagę i podawać wskazówki, jak wyciszyć hałas w tle oraz osiągnąć stan flow w pracy.

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Jak pokonać nawyk rozpraszania uwagi

Czy jesteś marzycielem? Czy ciągle sprawdzasz media społecznościowe? A może uważasz się za jednego z tych rzadkich „jednorożców”, którzy naprawdę potrafią wykonywać wiele zadań naraz? Rozproszenia uwagi to te drobne myśli i zadania, które odciągają nas od tego, co powinniśmy robić. W moim przypadku jest to niekończąca się lista rzeczy do zrobienia – opłacić rachunek, umówić dzieci na zabawę, odpowiedzieć na kilka e-maili, zapisać plany posiłków. Te sprawy wydają się ważne, więc łatwo zapomnieć, że nie są pilne. Zanim się zorientujesz, straciłeś koncentrację „tylko na chwilę”, by potem wrócić do pracy z całkowicie rozbitym skupieniem. Linda Stone, była konsultantka firm Apple i Microsoft, nazywa to „ciągłą częściową uwagą”. Na szczęście istnieją sposoby, by to przezwyciężyć.

Ustal porządek obrad

Spotkania to klasyczna okazja, by myśli zaczęły błądzić. Jeśli to ty zwołałeś spotkanie, zacznij od jasnego, wspólny program, i nie pozwól, by inni zbaczali z tematu! Wyraźnie zaznacz, że będziesz trzymać się porządku obrad. Podczas każdej otwartej dyskusji od razu informuj uczestników, jeśli poruszany przez nich temat wykracza poza zakres spotkania.

Przed rozpoczęciem zapoznaj się z instrukcją

Zacznij spotkania od ćwiczenia polegającego na podsumowaniu stanu ducha. Daj każdemu uczestnikowi spotkania kilka chwil na podzielenie się swoimi przemyśleniami i aktualnym nastawieniem. Ta krótka chwila na refleksję może pomóc uczestnikom odsunąć na bok osobiste rozpraszacze i skupić się na zadaniu, które mają do wykonania.

Nie trać z oczu celu

Jako uczestnik spotkania jeszcze łatwiej jest dać się ponieść rozproszeniu uwagi. Aby uniknąć rozpraszania uwagi, zacznij od odmowy udziału w spotkaniach, które nie są dla ciebie naprawdę istotne (o ile to możliwe). Oprzyj się pokusie sprawdzania poczty, odkładając urządzenia poza zasięg wzroku, a jeśli masz ze sobą notatnik, odłóż długopis na stół, chyba że robisz notatki. Staraj się utrzymywać kontakt wzrokowy z osobą mówiącą – to pomoże Ci zachować koncentrację.

Osobom, które na co dzień borykają się z problemami z koncentracją, takim jak dorośli z ADD lub ADHD, serwis Monster proponuje szereg sposobów na utrzymanie skupienia – od zadbania o to, by zjeść coś na przekąskę, po wykonanie kilku ćwiczeń fizycznych przed rozpoczęciem spotkania.

Poświęć minutę na medytację

Nawet gdy siedzisz sam przy biurku, skupienie się może być trudne. Jeśli zauważysz, że twoje myśli błądzą, spróbuj wykonać kilka głębokich oddechów lub medytację, aby odświeżyć umysł i ponownie się skupić.

Zadaj sobie pytanie, czy jesteś gotów się zaangażować

Kiedy przychodzi ci do głowy jakieś nowe zadanie lub sprawa do załatwienia, odzyskaj jasność umysłu, zadając sobie pytanie: „Na czym powinienem się skupić?”. Za każdym razem, gdy zauważysz, że coś cię rozprasza, skorzystaj z tego pytania, aby ponownie skoncentrować się na zadaniu, nad którym musisz pracować.

Przestań łaskotać

A co z tymi drobnymi rozpraszaczami, które nieustannie drażnią twój umysł? Jeśli ciągle myślisz o innych rzeczach, które mógłbyś robić, obiecaj sobie, że znajdziesz na to czas później. Niezależnie od tego, czy chodzi o sporządzenie listy zakupów, czy sprawdzenie mediów społecznościowych, wyznaczenie konkretnego czasu na wykonanie tych czynności później pomoże twojemu umysłowi skupić się na teraźniejszości.

W kolejnej części serii „Jak się skupić” przyjrzymy się wszystkim sposobom na pokonanie cyfrowych czynników rozpraszających uwagę – od tych wiecznie otwartych kart w przeglądarce po kuszący sygnał smartfona.