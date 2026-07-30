Så … många … distraktioner. Från miljö störningar (den där kollegorna som pratar högt i telefon) till digital distraktioner (det där tweetet du skrev före lunchen som du inte kan sluta kolla) till socialt distraktioner (kollegan vid nästa skrivbord som vill berätta allt om sin helg) – det finns alltid något som drar oss bort från arbetet. Vissa rapporter tyder på att vi blir distraherade var 40:e sekunder av vårt arbete, medan andra påpekar att det kan ta oss nästan en halvtimme att komma igång med arbetet igen efter ett avbrott. I serien ”Hitta ditt fokus” kommer vi varje månad att titta närmare på olika typer av distraktioner och ge dig tips på hur du kan stänga ute bakgrundsljudet och hitta ditt arbetsflöde.

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Att bryta vanan att låta sig distraheras

Är du en dagdrömmare? En som ständigt kollar sociala medier? Eller kanske tror du att du tillhör den där sällsynta skaran som faktiskt är bra på att göra flera saker samtidigt. Mentala distraktioner är de där små tankarna och uppgifterna som drar oss bort från det vi egentligen ska göra. För mig är det den oändliga att-göra-listan – betala den där räkningen, ordna en lekdejt för barnen, svara på några mejl, skriva ner några måltidsplaner. Dessa saker känns viktiga, så det är lätt att glömma att de inte är brådskande. Innan du vet ordet av har du tappat fokus ”bara för en stund”, för att sedan återvända till arbetet med koncentrationen helt sönderslagen. Linda Stone, tidigare konsult hos Apple och Microsoft, kallar det kontinuerlig partiell uppmärksamhet. Men lyckligtvis finns det sätt att övervinna det.

Fastställa dagordningen

Möten är ett typiskt tillfälle då tankarna ofta vandrar iväg. Om du har kallat till mötet, börja med en tydlig, gemensam dagordning, och låt inte deltagarna spåra ur! Gör det tydligt att du kommer att hålla dig till dagordningen. Under en öppen diskussion ska du omedelbart påpeka om någon tar upp ett ämne som ligger utanför mötets ramar.

Kontrollera innan du börjar

Inled möten med en ”check-in”-övning. Ge varje deltagare i mötet några ögonblick att berätta vad de funderar på och hur de känner just nu. Denna korta stund av eftertanke kan hjälpa deltagarna att rensa bort personliga distraktioner och fokusera på uppgiften som ska utföras.

Håll dig på rätt spår

Som mötesdeltagare kan det vara ännu lättare att tappa koncentrationen. För att undvika att tankarna vandrar iväg bör du börja med att tacka nej till möten som inte är direkt relevanta för dig (om det är möjligt). Motstå frestelsen att kolla din e-post genom att placera dina enheter utom synhåll, och om du har med dig ett anteckningsblock ska du lägga pennan på bordet så länge du inte antecknar. Försök att hålla ögonkontakt med den som talar, som en påminnelse om att hålla dig fokuserad.

För personer som generellt sett har svårt att koncentrera sig, till exempel vuxna med ADD eller ADHD, föreslår Monster ett antal knep för att hålla fokus – allt från att se till att man har ätit något till att röra på sig lite innan mötet börjar.

Meditera i en minut

Även när man sitter ensam vid skrivbordet kan det vara svårt att koncentrera sig. Om du märker att tankarna vandrar iväg kan du prova att andas djupt eller meditera för att friska upp sinnet och återfå koncentrationen.

Uppmana dig själv att engagera dig

När en ny uppgift eller ett nytt ärende dyker upp i tankarna, skapa lite mentalt utrymme genom att fråga dig själv: ”Var ska jag lägga mitt fokus?” Varje gång du märker att du börjar bli distraherad kan du använda frågan för att återfå fokus på den uppgift du behöver koncentrera dig på.

Sluta kittla

Men hur är det med de där små distraktionerna som ständigt gnager i bakhuvudet? Om du hela tiden tänker på andra saker du kunde göra, lova dig själv att avsätta tid för dem senare. Oavsett om det handlar om att skriva en inköpslista eller kolla dina sociala medier, så kommer det att hjälpa din hjärna att fokusera på här och nu om du avsätter en specifik tid för att göra det senare.

I nästa del av ”Hitta ditt fokus” ska vi titta på alla sätt du kan hantera digitala distraktioner på, från de där webbläsarflikarna som alltid är öppna till din smartphones lockande ljud.